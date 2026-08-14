Sul posto di lavoro, le donne devono ancora truccarsi per "avere un aspetto professionale"?

La domanda potrebbe sembrare appartenere a un'altra epoca. Eppure, in mezzo alla pressione di essere "curate", "eleganti" o "professionali", il trucco viene ancora talvolta presentato come un passaggio quasi obbligatorio per le donne. Perché, dunque, questo riflesso persiste quando nessuna abilità può essere misurata dal fondotinta?

Il trucco è una scorciatoia per apparire "professionali"?

Nessuna descrizione di lavoro richiede ufficialmente di saper applicare il mascara. Eppure, molte donne dedicano ancora qualche minuto ogni mattina a truccarsi prima di andare al lavoro. Non necessariamente perché lo desiderano. A volte semplicemente perché sanno che il loro aspetto sarà osservato, commentato o interpretato.

Questa pressione è tanto più interessante perché raramente si basa su una regola esplicita. Piuttosto, si tratta di un insieme di codici: apparire "curate", presentabili, eleganti, "professionali". Aspettative che possono sembrare innocue, ma che in definitiva impongono alle donne un ulteriore onere: tempo, denaro e una costante attenzione al proprio aspetto.

Cosa dimostrano gli studi

Uno studio condotto da ricercatori della Boston University e del Dana-Farber Cancer Institute, guidati da Nancy Etcoff, viene spesso citato quando si discute di trucco e percezione professionale. Venticinque donne di età compresa tra i 20 e i 50 anni sono state fotografate senza trucco, e successivamente con diversi livelli di trucco. Le foto sono state poi mostrate alle partecipanti, alcune per un brevissimo periodo, altre a tempo indeterminato.

Il risultato: i volti truccati sono stati generalmente associati a maggiore competenza, simpatia e affidabilità. In altre parole, il trucco ovviamente non rende una persona più competente. Tuttavia, può cambiare il modo in cui tale competenza viene percepita. Ed è proprio qui che l'argomento diventa interessante.

Attenzione alle semplificazioni eccessive: truccarsi non significa essere più competenti.

Lo studio presenta tuttavia una limitazione significativa: è stato finanziato da un'azienda del settore cosmetico. I ricercatori affermano di aver mantenuto la propria indipendenza nello svolgimento della ricerca, ma è naturale che questa fonte di finanziamento debba essere presa in considerazione nell'interpretazione dei risultati. Ciononostante, altri studi indipendenti hanno riscontrato tendenze simili.

Uno studio tedesco pubblicato nel 2016, in particolare, ha esaminato le percezioni delle donne in posizioni di responsabilità. Offre una sfumatura interessante: mentre un trucco leggero può essere associato a un'immagine positiva, un trucco considerato troppo pesante può, al contrario, produrre un effetto negativo. Ciò dimostra che anche in fatto di trucco le donne difficilmente riescono a trovare un equilibrio: troppo poco, e si appare "trasandate"; troppo, e si rischia di essere giudicate "eccessive".

Un pregiudizio non è una regola da seguire

Di fronte a queste osservazioni, si possono individuare due posizioni. La prima è pragmatica: visto che i pregiudizi esistono, perché non usarli a proprio vantaggio? Truccarsi può essere una scelta personale, un modo per sentirsi bene, per esprimersi o semplicemente per iniziare la giornata nel modo desiderato. E questo è perfettamente legittimo.

Tuttavia, un'altra interpretazione è fondamentale: questi studi misurano principalmente la percezione sociale, non il valore professionale effettivo. Dimostrano che associamo ancora certi codici estetici a qualità come la serietà o la competenza. La domanda, quindi, diventa: perché queste qualità dovrebbero essere trasmesse attraverso il volto delle donne? Soprattutto considerando che agli uomini raramente viene chiesto di compensare la mancanza di trucco con una routine di cura personale, una cosiddetta acconciatura impeccabile o un abbigliamento scelto con cura ogni mattina.

E che dire della legge in tutto questo?

In Francia, un datore di lavoro può imporre determinati codici di abbigliamento quando giustificati da "ragioni oggettive", come la sicurezza, l'igiene o le esigenze di interazione con la clientela. Tuttavia, tali requisiti devono rimanere proporzionati e non creare discriminazioni. Richiedere specificamente alle donne di truccarsi sarebbe quindi particolarmente difficile da giustificare. E per fortuna: il viso non è un'uniforme.

“Vestirsi bene”, “avere un aspetto curato”: sono la stessa cosa?

Il problema va ben oltre il trucco. Sentiamo ancora dire che una donna dovrebbe "vestirsi bene" per essere credibile, "avere un aspetto chic" per rappresentare la propria azienda, o "essere più curata" per proiettare una buona immagine. Ma "vestirsi bene" secondo chi? E soprattutto, perché questi requisiti dovrebbero essere diversi a seconda del genere?

Puoi amare il rossetto o non usarlo mai. Puoi amare i tailleur, le scarpe da ginnastica, gli abiti, i colori sgargianti o i vestiti più semplici del mondo. Puoi truccarti per dieci minuti, un'ora o non truccarti affatto. Il tuo corpo non è uno strumento di comunicazione che il tuo datore di lavoro può rimodellare a piacimento.

Il vero progresso: la capacità di scegliere

Gli atteggiamenti si stanno evolvendo, sebbene i cambiamenti varino considerevolmente a seconda dei settori. Le professioni creative e tecnologiche hanno spesso allentato questi codici, mentre alcuni ruoli a contatto con il pubblico mantengono aspettative estetiche più rigide. Anche il lavoro da remoto ha modificato il rapporto con l'aspetto per molte dipendenti: quando la telecamera è spenta, è difficile sostenere che il rossetto determini la qualità del lavoro.

La risposta è semplice, anche se la realtà è meno scontata: no, le donne non devono truccarsi per essere professionali. Se ti piace truccarti, fallo. Se non vuoi, non farlo. Se domani cambi idea, va benissimo lo stesso. La tua competenza non ha bisogno del mascara. La tua credibilità non ha bisogno dei tacchi alti. E la tua professionalità non ha certo bisogno di essere dipinta sul tuo viso.