Perché l'80% degli esseri umani ha gli occhi marroni?

Forse avrete già notato che gli occhi marroni sono di gran lunga il colore più comune nella nostra vita, e su scala globale. Questo colore, lungi dall'essere ordinario, racconta in realtà una storia affascinante sulla nostra genetica e sulla nostra evoluzione. Il fatto che quasi il 70-80% degli esseri umani abbia gli occhi marroni non è una coincidenza né una semplice questione estetica.

Tutto inizia con la melanina

Il colore degli occhi dipende principalmente da un pigmento naturale: la melanina. Più precisamente, è la quantità e la distribuzione di questa melanina nell'iride a determinarne la tonalità. Gli occhi marroni contengono un'alta concentrazione di melanina. Questa elevata densità assorbe più luce, conferendo all'iride il suo aspetto scuro e profondo.

Al contrario, gli occhi blu, verdi o grigi contengono meno melanina. Non c'è pigmento blu o verde nell'occhio: questi colori appaiono grazie a un fenomeno di diffusione della luce, molto simile a quello che rende il cielo azzurro.

La melanina non ha solo una funzione estetica. Svolge anche un ruolo protettivo fondamentale. Aiuta a proteggere i tessuti oculari dalle radiazioni ultraviolette. In ambienti molto soleggiati, questa protezione rappresenta un significativo vantaggio biologico.

I primi esseri umani avevano gli occhi marroni

I ricercatori ritengono che i primi esseri umani avessero tutti gli occhi marroni. Questo colore corrisponde al primo stadio genetico della nostra specie. Si ritiene che le variazioni verso occhi più chiari siano apparse molto più tardi nell'evoluzione. Secondo studi genetici, in particolare quelli pubblicati sulla rivista scientifica Human Genetics , la mutazione responsabile degli occhi azzurri è apparsa circa 6.000-10.000 anni fa. Si ritiene che sia collegata a una variazione nel gene OCA2 e in una regione regolatrice del gene HERC2, due geni coinvolti nella produzione di melanina.

Prima di questa mutazione, un'elevata produzione di melanina era la norma. Nelle regioni fortemente esposte al sole – in Africa, Medio Oriente o Asia meridionale – questa caratteristica costituiva un vantaggio adattativo. Una pigmentazione più scura proteggeva non solo la pelle, ma anche gli occhi. Gli occhi marroni non sono quindi "più comuni" per caso: riflettono la nostra eredità ancestrale.

Una distribuzione geografica logica

Ancora oggi, gli occhi marroni sono più comuni in Africa, Asia, America Latina ed Europa meridionale. Gli occhi chiari sono più concentrati nell'Europa settentrionale e orientale. Questa distribuzione è spiegata dalla storia delle migrazioni umane e dalla diffusione di alcune mutazioni genetiche all'interno di specifiche popolazioni.

Nelle regioni meno esposte al sole, una bassa concentrazione di melanina non rappresentava uno svantaggio significativo. Le mutazioni responsabili degli occhi chiari potevano quindi essere trasmesse e diffuse. È fondamentale ricordare che non esiste una gerarchia biologica tra i colori degli occhi. Si tratta semplicemente di variazioni naturali derivanti dall'adattamento e dalla mescolanza genetica.

La genetica è molto più complessa di quanto immaginiamo.

Per molto tempo si è pensato che il colore degli occhi dipendesse da un meccanismo semplice: marrone dominante, blu recessivo. In realtà, la situazione è molto più complessa. Diversi geni sono coinvolti nella determinazione del colore dell'iride. I geni OCA2 e HERC2 svolgono un ruolo centrale, ma anche altre regioni del genoma influenzano le tonalità. Ecco perché due genitori con gli occhi marroni possono avere un figlio con gli occhi chiari e viceversa. Il colore degli occhi è il risultato di una complessa interazione tra diversi fattori ereditari.

In breve, se circa l'80% degli esseri umani ha gli occhi marroni, ciò è il risultato combinato del nostro patrimonio genetico ancestrale, del ruolo protettivo della melanina e delle principali migrazioni umane. Il colore dei tuoi occhi, che sia scuro, chiaro o una via di mezzo, riflette la ricchezza dell'umanità. I tuoi occhi sono più di un semplice colore: portano dentro di sé migliaia di anni di storia.