Una partita di calcio sospesa nel vuoto: la sua impresa fa venire i brividi lungo la schiena del web

Il creatore di contenuti russo Sergey Boytsov (@sergeyboytcov ) ha recentemente giocato la prima partita di calcio su una piattaforma sospesa sotto una mongolfiera a un'altitudine di 1.800 metri. Questo record mondiale è diventato virale sui social media. Dotati di paracadute, i giocatori hanno sfidato il vuoto in un video che ha ottenuto oltre 50 milioni di visualizzazioni in 48 ore.

Una piattaforma nel cuore delle nuvole

La struttura, protetta da diverse mongolfiere, ondeggiava al vento mentre due atleti in tenuta da football americano correvano, tiravano e segnavano con precisione nonostante lo spazio ristretto. Un aereo sorvolava la scena per filmarla, e un altro addirittura le passava vicino, accentuando la vertigine della scena.

Sicurezza e adrenalina combinate

Come si vede nel video condiviso dal creatore di contenuti russo Sergey Boytsov (@sergeyboytcov ) , ogni partecipante indossava un'imbracatura e un paracadute, mentre le squadre di soccorso e gli scalatori rimanevano in allerta "per ogni evenienza". I movimenti lenti e controllati dimostravano equilibrio e coordinazione a temperature gelide, trasformando lo sport in un'opera d'arte sospesa.

Reazioni esplosive e celebrazioni iconiche

Il video è diventato virale su Instagram (Sergey Boytsov ha 4,4 milioni di follower ) , X e TikTok, con commenti di ammirazione sui suoi "nervi d'acciaio" e battute sulla palla persa a mezz'aria. Un giocatore ha festeggiato un gol con il "SIUUU" di Ronaldo mentre saltava dalla piattaforma con il paracadute aperto.

Con questa performance che fonde creatività, brivido e virtuosismo atletico, Sergey Boytsov spinge ancora una volta i confini dello spettacolo sui social media. Tra abilità tecnica e ricerca di adrenalina, il suo numero sul filo del rasoio apre la strada a una nuova generazione di cosiddetti contenuti estremi, in cui lo sport diventa un banco di prova vertiginoso. Al di là del clamore, questa impresa serve a ricordare con chiarezza a cosa alcuni creatori sono disposti a spingersi per offrire immagini indimenticabili.