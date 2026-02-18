Fortemente indebitata, vendette la sua casa e scelse di vivere tutto l'anno su una nave da crociera.

A più di 60 anni, Sue Barr si è ritrovata sommersa dai debiti legati alla sua casa. Per cambiare rotta, questa fotografa americana ha venduto la sua proprietà e si è imbarcata in una nuova vita... in mare.

Un debito che è diventato troppo pesante da sopportare

Per quasi 20 anni, Sue Barr ha vissuto nel New Jersey, dove ha sviluppato la sua carriera di fotografa mentre cresceva suo figlio da madre single. Una volta che suo figlio è cresciuto e si è stabilito in Florida, qualcosa è scattato. In un'intervista pubblicata da Business Insider , ha spiegato di aver accumulato quello che ha descritto come un debito "enormità", in gran parte legato alla sua casa. Ogni spesa imprevista, come un guasto al riscaldamento, ha divorato i risparmi che stava cercando di accumulare per i viaggi.

Racconta, in particolare, di "aver dovuto annullare un viaggio in Costa Rica per finanziare delle riparazioni urgenti". Questo episodio segnò una svolta: capì allora che non riusciva più a immaginare un futuro in quella quotidianità scandita da bollette e vincoli finanziari.

Credito fotografico: Sue Barr (www.suebarr.com)

Vendere la tua casa per ricominciare

Di fronte a questa situazione di stallo, Sue Barr prende una decisione radicale: vendere la sua casa. Pur non sapendo subito cosa fare, si ricorda di un'amica che lavora sulle navi da crociera. L'idea prende forma. Mentre consulta gli annunci di lavoro online, scopre posizioni per fotografi a bordo di compagnie di crociera. Si candida e le viene offerto un contratto come "fotografa esperta" per un'azienda di lusso.

Prima di imbarcarsi, dovette conseguire un brevetto da marinaio, che prevedeva approfonditi esami medici e fisici. Racconta di aver trovato l'esperienza impegnativa, ma di aver superato gli esami. Poco dopo, volò a Sydney, in Australia, il punto di partenza della sua nuova vita.

Una vita tra i continenti

Nel suo saggio pubblicato da Business Insider, Sue Barr spiega che in sei mesi ha visitato tre continenti. Afferma inoltre di aver ritrovato "una migliore forma fisica" e un "umore più stabile". Lavorare in mare le ha permesso di ridurre le spese fisse: niente più tasse sulla proprietà, niente più spese di manutenzione domestica. Descrive "una sensazione di sollievo finanziario e personale", evocando "una ritrovata libertà". Per lei, questa transizione rappresenta non solo un cambio di scenario, ma una vera e propria ridefinizione del suo stile di vita. Parla di "un nuovo capitolo segnato dalla creatività e dai viaggi".

Una realtà più impegnativa di quanto sembri

La vita a bordo, tuttavia, è ben lungi dall'essere una crociera permanente. In un altro articolo pubblicato dalla rivista People, Sue Barr descrive programmi intensi e ritmi serrati. Le scadenze sono serrate e la soddisfazione dei passeggeri rimane la priorità assoluta. Anche le condizioni di vita dei membri dell'equipaggio sono minimaliste: cabine piccole, spazi condivisi e regole rigide. Cita, ad esempio, gli allarmi antincendio attivati dal vapore di una doccia troppo calda, a dimostrazione della disciplina quotidiana imposta a bordo. Nonostante questi vincoli, afferma di non rimpiangere la sua scelta. Sottolinea che questo stile di vita richiede adattabilità, la capacità di vivere con pochi effetti personali e l'accettazione di un ambiente altamente strutturato.

Una scelta deliberata per ripristinare l'equilibrio

Intervistata anche dal Daily Mail, Sue Barr ha spiegato che questa decisione ha rappresentato per lei una sorta di "reset". Ritiene che lavorare su una nave possa essere un'opzione praticabile per chi cerca stabilità finanziaria, a patto di accettare un orario di lavoro impegnativo e spazi abitativi limitati.

La sua storia illustra una tendenza più ampia: di fronte al peso dei debiti e al costo della vita, alcune persone stanno prendendo in considerazione le cosiddette alternative radicali alle abitazioni tradizionali. Per Sue Barr, vendere la sua casa non è stata una rinuncia, ma un modo per liberarsi da un peso che era diventato incompatibile con le sue aspirazioni.

Scegliendo di lasciare la terraferma per vivere e lavorare su una nave da crociera, Sue Barr ha trasformato una difficile situazione finanziaria in un'opportunità di cambiamento. La sua esperienza dimostra che dalle difficoltà può nascere un evento che cambia la vita, a patto di accettare il disagio dell'ignoto e le esigenze di una vita quotidiana completamente ripensata.