Cuffie incollate alle orecchie: cosa rivela a volte questo sul nostro stato interiore

Che si tratti di commissioni, di prendere la metropolitana, di passeggiare per strada o persino di lavorare, abbiamo le cuffie incollate alle orecchie dalla mattina alla sera. Questo accessorio, che maschera il trambusto della città e sostituisce il rumore dei treni con una piacevole playlist, è quasi un'estensione della nostra testa. L'uso eccessivo delle cuffie non è privo di implicazioni psicologiche.

Difficoltà nell'ascoltare se stessi

Le cuffie sono praticamente incollate alle nostre orecchie. Mentre andiamo al lavoro , riproducono le storie incalzanti di un podcast o la narrazione avvincente del nostro ennesimo audiolibro. Al lavoro, sparano a tutto volume musica chiamata "intensa concentrazione", che ci isola dalle distrazioni esterne e dai colleghi chiacchieroni. In palestra, ci motivano con medley energizzanti. E la sera, una volta tornati a casa, riproducono il suono della pioggia o del tuono, le nostre ninne nanne da adulti. In breve, questi accessori connessi tramite Bluetooth , successori della radio e del Walkman, sono un'estensione del nostro udito.

Quando finiscono le batterie, è la fine del mondo. Ti senti completamente impotente, come se non potessi sopravvivere un giorno nel rumore ambientale. Come se avessi un'intolleranza uditiva ai clacson, ai motori e al frastuono dell'umanità. Indossare le cuffie costantemente non significa solo rifugiarsi nella propria bolla. Significa minimizzare la propria voce interiore e silenziare le proprie emozioni. Quando il volume delle cuffie è al massimo, i tuoi sentimenti sono in modalità "silenziosa".

"Le cuffie possono essere uno strumento prezioso per alleviare lo stress ascoltando musica o un podcast di mindfulness. Tuttavia, il loro uso eccessivo e compulsivo può portare alcune persone a isolarsi e ad adottare comportamenti di evitamento sociale", afferma il Dott. Grant Blashki sulla rivista Body and Soul . Pertanto, ascoltare la sinfonia delle campane tibetane per calmarsi prima di un colloquio non avrà lo stesso effetto "salvatore" dell'ascolto di hit casuali durante la pausa pranzo. Le persone dipendenti dalle cuffie sono generalmente le stesse che non sopportano il silenzio, la completa immobilità. Temono questa solitudine e questo tumulto interiore.

Quando la musica diventa un rifugio

La spiegazione di questa dipendenza dalle cuffie è forse più razionale e non sempre riflette una paura smodata del silenzio. È risaputo che "la musica lenisce l'anima". È la nostra terapia, facilmente accessibile tramite cuffie o auricolari. E non c'è bisogno di mettere "Happy" di Pharrell Williams per godersi quella piccola scarica di dopamina. La musica "agisce nel cervello sul circuito della droga, perché è collegata al sistema del piacere e della ricompensa", spiega Pierre Lemarquis, neurologo e neurofisiologo, ad actu.fr.

Questo spiega il desiderio quasi ossessivo di ritmo e groove nelle nostre orecchie. Un suono tira l'altro, un po' come i quadratini di cioccolato. La musica innesca anche il rilascio di morfina endogena e imita la composizione chimica degli antidepressivi nell'organismo. Senza il rischio di dipendenza. Questo è certamente il motivo per cui non possiamo fare a meno di premere play, indipendentemente dall'attività che stiamo svolgendo. La musica agisce quindi come un bozzolo di fronte all'ostilità.

Come sottolinea l'esperto, la musica crea anche l'illusione di presenza: rompe l'isolamento. Ha anche il vantaggio di ravvivare emozioni positive. Ascoltare la musica che ha accompagnato la nostra adolescenza o le riunioni di famiglia è profondamente rilassante. Non a caso, le sessioni di musica "per ricordare" vengono prescritte alle persone con Alzheimer. Certo, ascoltare episodi di cronaca nera sui peggiori serial killer della storia non è altrettanto benefico.

La paura della noia sullo sfondo

Tenere le cuffie ben salde e lasciare che quelle piccole note basse determinino il ritmo della nostra vita quotidiana è anche un modo per sfuggire alla monotonia. Questa abitudine uditiva, tutt'altro che eccezionale, riflette un costante bisogno di distrazione, una difficoltà a "non fare nulla". Ascoltare contenuti audio in continuazione ci impedisce di sognare a occhi aperti, pensare, immaginare e creare.

Guardare il paesaggio scorrere su un treno senza avere le orecchie piene delle ultime hit sembra quasi impensabile. Proprio come lasciare le cuffie a casa quando si fa una passeggiata da soli. Eppure, la noia, sebbene a volte angosciante e stordente, è profondamente ristoratrice. "Bisogna concedersi momenti di silenzio: una breve passeggiata senza cuffie o lasciando vagare i pensieri", aggiunge la Dott.ssa Teresa Wenhart, psicologa della musica e musicista di Zurigo, sulle pagine di 20 Minutes .

Indossare le cuffie dalla mattina alla sera non è un segno di astinenza, né un atteggiamento "antisociale". Questo comportamento moderno, spesso considerato maleducato, è indice di problemi di fondo.