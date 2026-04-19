Perché il "looksmaxxing", questa ossessione per l'aspetto fisico tra i giovani uomini, è motivo di preoccupazione?

Ottimizzare il proprio aspetto, prendersi cura del proprio corpo, sentirsi bene nella propria pelle: niente di nuovo sotto il sole. Tuttavia, una tendenza nata sui social media sta portando questa logica molto oltre. Il "Looksmaxxing" è tanto intrigante quanto allarmante, soprattutto tra i giovani uomini.

Quando il corpo diventa un progetto da ottimizzare

Il lookmaxxing si basa su un'idea semplice... e pericolosa: il tuo aspetto è la chiave del tuo successo. Flirt, status sociale, sicurezza in sé stessi: tutto, a quanto pare, dipende dal tuo fisico. Su piattaformecome TikTok , Reddit e YouTube, una miriade di contenuti incoraggia gli utenti ad analizzare ogni dettaglio del proprio viso e del proprio corpo: simmetria, linea della mascella, occhi, proporzioni. Alcuni arrivano persino a offrire "classifiche" o "punteggi" di bellezza, come se esistesse una formula universale per la "mascolinità perfetta".

Di conseguenza, il proprio corpo può essere rapidamente percepito non più come uno spazio da abitare, ma come un progetto da migliorare, correggere e ottimizzare costantemente. Una visione che può diventare estenuante e scollegata dalla realtà.

Pratiche che possono spingersi troppo oltre

Sebbene la cura di sé possa essere positiva, alcune pratiche associate al "looksmaxxing" vanno ben oltre. Tra queste, tecniche come il "mewing" (posizionare la lingua contro il palato per modificare la mandibola), esercizi di masticazione intensivi, diete molto rigide e allenamenti fisici estremi.

Ancora più preoccupante è la diffusione di alcuni metodi pericolosi, come la "frantumazione delle ossa", che consiste nel colpire le ossa facciali nel tentativo di rimodellarle. Gli operatori sanitari mettono in guardia da rischi concreti: lesioni, problemi articolari, danni ai nervi... per non parlare dell'impatto psicologico. Perché quando i risultati desiderati non vengono raggiunti – come spesso accade – la frustrazione può essere intensa.

Una crescente pressione mentale

Dietro questa ricerca della "massimizzazione" si cela anche un impatto sulla salute mentale. Alcuni specialisti stanno osservando un aumento dei disturbi dell'immagine corporea tra gli uomini, in particolare il disturbo di dismorfismo corporeo. In questo caso, si può avere la sensazione che il proprio corpo non sia mai abbastanza muscoloso, mai abbastanza definito, mai abbastanza "perfetto", anche se questa non è la realtà.

Questa ossessione per i "difetti" può portare ad ansia , perdita di fiducia in se stessi, isolamento sociale o persino a disturbi alimentari. La trappola? Pensare che il problema derivi esclusivamente dal proprio aspetto, quando spesso è legato a come ci si percepisce.

Una visione molto rigida della mascolinità

Il lookmaxing non riguarda solo l'estetica. Promuove anche un'immagine di mascolinità fortemente codificata : mascella squadrata, corpo snello e muscoloso, postura dominante e sguardo freddo. Questo modello lascia poco spazio alla diversità di corpi, stili o personalità. Può inoltre rafforzare norme virili, in cui il valore di un uomo è legato al suo aspetto e alla sua attrattiva.

Per alcuni giovani, questa ricerca diventa un modo per riprendere il controllo in un mondo percepito come incerto. Solo che questo controllo ha un prezzo: pressione costante, continui confronti e difficoltà a sentirsi "all'altezza".

Un avvertimento da parte dei professionisti

Di fronte alla portata del fenomeno, psicologi e sociologi lanciano l'allarme . Si moltiplicano le testimonianze di giovani uomini che soffrono di questo problema: ossessione per gli specchi, dipendenza dai selfie e senso di fallimento di fronte a standard irraggiungibili. I social media giocano un ruolo amplificatore. Vedendo costantemente gli stessi volti, gli stessi corpi, gli stessi "ideali", queste immagini finiscono per sembrare normali, anche se spesso sono irrealistiche o pesantemente filtrate.

Verso un approccio più pacifico al corpo

Fortunatamente, stanno emergendo delle alternative. Sempre più specialisti incoraggiano un approccio più articolato all'immagine di sé: sviluppare capacità di pensiero critico riguardo ai contenuti online, valorizzare la diversità corporea e proporre modelli di mascolinità più aperti.

Il tuo corpo non è un problema da risolvere, né un progetto da rendere redditizio. Si evolve, si esprime, ti accompagna ogni giorno. Prendersi cura di sé può rimanere un processo positivo, a patto che non si trasformi in una pressione costante. Hai il diritto di voler stare bene nel tuo corpo, senza dover per forza conformarti a un unico ideale.

In definitiva, il dibattito sul "looksmaxxing" mette in luce una domanda fondamentale: e se sentirsi bene non dipendesse solo da ciò che vediamo allo specchio, ma anche da come scegliamo di guardarci?