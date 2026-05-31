Stanchi di pagare l'affitto ogni settimana, questa coppia ha scelto di vivere in un camper.

E se la libertà si potesse trovare in pochi metri quadrati su ruote? Questa è la scommessa che Kath Cross e Stuart Hall hanno fatto. Stanca di spendere la maggior parte del suo reddito per l'affitto, questa donna britannica ha deciso di cambiare radicalmente la sua vita unendosi al suo compagno in un camper trasformato in camper . Da allora, la coppia ha percorso le strade d'Europa e non solo.

Dalla routine quotidiana alla vita nomade.

Nel 2022, Kath Cross ha voltato pagina. Con le figlie ormai grandi e indipendenti, si è resa conto che il suo appartamento con quattro camere da letto non era più adatto alle sue esigenze. Il costo dell'affitto rappresentava un peso eccessivo per il suo budget. Invece di continuare a lavorare principalmente per pagare l'affitto, ha deciso di vendere i suoi averi e adottare uno stile di vita più semplice. Si è quindi unita a Stuart Hall nel suo camper, desiderosa di dare priorità alle esperienze rispetto ai beni materiali.

Una casa compatta, ma ricca di possibilità.

La loro nuova casa è un furgone Mercedes Sprinter convertito, lungo 7,5 metri. In questo spazio ottimizzato, ogni cosa ha trovato il suo posto: camera da letto, cucina, zona lavoro e soggiorno. Il passaggio da una casa grande a una casa mobile richiede inevitabilmente alcuni adattamenti. Tuttavia, la coppia afferma di aver trovato rapidamente il proprio equilibrio. Per loro, il comfort non si misura più in metri quadrati, ma in libertà di movimento e qualità della vita.

Oltre 40.000 chilometri di avventure

Da quando sono partiti, Kath e Stuart hanno percorso oltre 40.000 chilometri attraversando una quindicina di paesi. Il loro viaggio li ha portati dai paesaggi selvaggi della Scozia alle strade dell'Europa continentale, fino ai Balcani. Tra le esperienze più memorabili c'è la scoperta del Sahara, un sogno che Kath coltivava da molti anni. Ogni destinazione diventa un'opportunità per scoprire nuove culture, incontrare la gente del posto e vivere al proprio ritmo.

Un bilancio controllato

Contrariamente a quanto si crede, questo stile di vita nomade è per loro meno costoso rispetto a quello precedente. La coppia spende tra le 900 e le 1.200 sterline al mese per coprire tutte le proprie necessità, che corrispondono a circa 1.050-1.400 euro. Una parte significativa di questo budget è destinata al carburante, indispensabile per i loro spostamenti. Ciononostante, le loro spese rimangono inferiori all'affitto che Kath pagava settimanalmente.

Una storia nata sui sentieri

Kath e Stuart si sono conosciuti nel 2021 in un club di escursionismo nel Galles del Sud. La loro comune passione per la natura li ha subito uniti. Durante il loro primo anno insieme, hanno scalato oltre cento vette britanniche. Un lungo viaggio in camper fino in Scozia ha finalmente convinto Kath che questa vita avventurosa faceva al caso suo.

Scegliere la libertà anziché l'accumulo

Nel corso degli anni, Kath ha sviluppato una prospettiva personale sul ruolo degli oggetti nelle nostre vite. Eliminando gradualmente il superfluo, afferma di aver provato un profondo senso di sollievo e indipendenza. Per la coppia, l'obiettivo non è possedere sempre più cose, ma creare una vita quotidiana che rispecchi la loro personalità. Questa filosofia sta riscuotendo sempre più successo tra le persone in cerca di flessibilità ed esperienze appaganti.

Oggi, Kath e Stuart continuano il loro viaggio, condividendo la loro avventura attraverso la loro attività di creazione di contenuti, chiamata "Vanavigation". Quattro anni dopo la partenza, continuano a esplorare il mondo con la stessa convinzione: a volte, ridurre il proprio spazio abitativo può ampliare notevolmente i propri orizzonti.