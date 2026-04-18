Meno competenze, più dipendenza: perché la "dequalificazione" è così preoccupante

La tecnologia semplifica la vita, a volte persino stupisce. Dietro questa efficienza, tuttavia, si cela una domanda sempre più frequente: cosa succede se, delegando così tanto, alcune competenze finiscono per scomparire? Questo è ciò che si definisce "deskilling", un fenomeno che incuriosisce tanto quanto solleva interrogativi.

Un vecchio concetto che sta tornando di moda.

Il termine "deskilling" non è nuovo. Fu teorizzato già negli anni '70 dal sociologo Harry Braverman , che analizzò gli effetti dell'industrializzazione sul lavoro. La sua idea? Suddividendo costantemente i compiti, si finisce per ridurre la visione d'insieme di una professione. Una persona diventa esperta in una specifica competenza, ma perde parte della comprensione generale.

Oggi, questo concetto sta vivendo un forte ritorno grazie alla tecnologia digitale. Strumenti digitali, software intelligenti e intelligenza artificiale stanno trasformando il modo in cui utilizzi le tue competenze, sia sul lavoro che nella vita di tutti i giorni.

Quando le macchine fanno (quasi) tutto

L'automazione continua ad avanzare. Secondo il McKinsey Global Institute, gran parte delle attività professionali potrebbe essere trasformata, in particolare quelle basate su compiti ripetitivi o analitici. L'OCSE, dal canto suo, sottolinea che i lavori si stanno evolvendo rapidamente, con le competenze che cambiano anziché scomparire del tutto.

In termini pratici, questo significa che alcune abilità vengono utilizzate meno. Ad esempio, potresti usare un GPS senza pensare al percorso, o la funzione di correzione automatica senza analizzare a fondo i tuoi errori. Eppure il tuo corpo, il tuo cervello e la tua capacità di adattamento rimangono fondamentali in tutto questo. Non sei "meno competente", stai semplicemente usando le tue risorse in modo diverso.

Dipendenza dagli strumenti digitali?

È qui che sorgono le preoccupazioni. Affidando sempre più determinate attività alla tecnologia, si rischia di diventare dipendenti da questi strumenti? L'UNESCO sottolinea un punto chiave: è fondamentale sviluppare competenze digitali mantenendo al contempo una mentalità critica.

Sì, gli strumenti possono semplificare la vita quotidiana, ma possono anche cambiare il modo in cui pensiamo, analizziamo o prendiamo decisioni. Il World Economic Forum sottolinea, tuttavia, che questi cambiamenti non sono tutti negativi. Creano anche nuove esigenze: creatività, capacità di problem solving, pensiero critico. In altre parole, alcune competenze stanno scomparendo... mentre altre stanno acquisendo maggiore importanza.

Ciò che questo fenomeno (la perdita di competenze) rivela in definitiva è una trasformazione. Forse meno competenze in alcuni ambiti, ma anche di più in altri. E all'interno di questo processo, una cosa rimane essenziale: la capacità di comprendere e compiere scelte consapevoli in un mondo in cui la tecnologia gioca un ruolo sempre più importante.