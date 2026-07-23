In Texas, questa donna di 70 anni ha immaginato un rifugio di piccole case per donne

E se invecchiare bene significasse vivere in una piccola casa... e far parte di una grande comunità? In Texas (USA), Robyn Yerian ha trasformato le sue preoccupazioni finanziarie in un progetto di vita collettiva. Il suo villaggio di micro-case, "The Bird's Nest", riservato alle donne, sta ora attirando persone ben oltre la sua regione.

Da un'idea personale a un progetto collettivo

Con l'avvicinarsi della pensione, Robyn Yerian si rese conto che i suoi risparmi non le avrebbero permesso di vivere come aveva sempre desiderato. Ispirata dalle case minuscole, se ne fece costruire una nel 2016. Qualche anno dopo, decise di fare un ulteriore passo avanti: creare un luogo dove anche altre donne potessero vivere in modo più economico e sereno. Quella che doveva essere una soluzione pratica si trasformò ben presto in una vera e propria avventura umana.

Una scommessa audace nel cuore del Texas.

Per dare vita alla sua idea, Robyn ha investito 35.000 dollari dal suo fondo pensione per acquistare quasi due ettari di terreno a Cumby, una piccola città a circa un'ora da Dallas, in Texas. Il terreno era completamente inedificato. Ha poi finanziato gli allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria, portando il suo investimento totale a circa 150.000 dollari. Un impegno significativo, ma che ha spianato la strada a un progetto innovativo.

Un villaggio progettato per vivere in modo diverso

Il sito offre ora 14 piazzole completamente attrezzate per mini-case o camper. L'affitto è fissato a 450 dollari al mese, significativamente inferiore rispetto a molte altre soluzioni abitative negli Stati Uniti. Il progetto si sta rivelando un successo: 11 piazzole sono già occupate e le richieste continuano ad arrivare. Centinaia di donne desiderano unirsi a questa comunità, a dimostrazione che questo modello risponde a un'esigenza reale.

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Una comunità in cui il sostegno reciproco è essenziale

Inizialmente, il progetto non era riservato alle donne, ma dopo aver parlato con diverse partecipanti durante un workshop di fai-da-te, Robyn Yerian ha capito che uno spazio esclusivamente femminile rispondeva a un'esigenza specifica.

La maggior parte dei residenti ha un'età compresa tra i 60 e gli 80 anni. Condividono molto più che semplici rapporti di vicinato: pasti in comune, passaggi per le visite mediche, sostegno morale e piccole incombenze quotidiane. Ognuno mantiene la propria indipendenza pur sapendo di poter contare sugli altri. Persino i cani del villaggio contribuiscono a questa atmosfera amichevole, scorrazzando liberamente da una terrazza all'altra.

Una semplice regola: mantieni il buon umore

Il villaggio si basa su una filosofia che si riassume in due parole: "niente drammi". Rispetto, gentilezza e comunicazione aperta sono i pilastri della vita comunitaria. Prima di entrare a far parte di "The Bird's Nest", ogni candidato ha un colloquio approfondito con il fondatore e incontra gli altri residenti. L'obiettivo non è semplicemente trovare un alloggio, ma diventare parte di una comunità in cui tutti sono pronti a dare tanto quanto ricevono.

Invecchiare in libertà, senza isolamento.

"The Bird's Nest" riunisce donne provenienti da contesti molto diversi, che siano single, divorziate, vedove o precedentemente sposate. Questa diversità è vista come una risorsa. Per Robyn Yerian, il progetto offre principalmente un'alternativa all'isolamento e alle tradizionali soluzioni abitative. Se una residente dovesse mai incontrare difficoltà, il gruppo dà priorità alle soluzioni di supporto a domicilio, in modo che possa rimanere nella propria casa il più a lungo possibile.

Un modello che sta già ispirando altri

L'iniziativa sta ora attirando l'attenzione ben oltre i confini del Texas. Molte persone sono interessate a questo modo di conciliare autonomia, un costo della vita controllato e solidarietà.

Attraverso il suo villaggio di casette minuscole, Robyn Yerian dimostra che non è mai troppo tardi per immaginare un nuovo modo di vivere. E il suo progetto ci ricorda che una comunità solidale può talvolta essere il bene più prezioso.