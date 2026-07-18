Street workout: quando le donne si appropriano degli spazi pubblici, le regole cambiano

In molte città stanno nascendo aree per l'allenamento all'aperto, e sebbene siano pensate per tutti, sono frequentate principalmente da uomini a torso nudo. In queste zone di allenamento a cielo aperto, gli appassionati di bodybuilding si sentono a casa. Tuttavia, sempre più donne si uniscono alle sbarre fluorescenti per le trazioni e si aggrappano agli anelli in mezzo a questo gruppo che ruggisce all'unisono ad ogni sforzo.

Luoghi abitati da uomini che possono diventare rapidamente intimidatori

Ancorate alla sabbia calda a due passi dal mare o incastonate nell'asfalto accanto a uno skatepark, le attrezzature per l'allenamento all'aperto sono ormai una presenza comune. Quasi certamente vi sarà capitato di passare davanti a una di queste strutture dedicate agli esercizi a corpo libero. Non sorprende che gli uomini monopolizzino regolarmente queste macchine per l'esercizio fisico ad accesso libero. Poche donne osano varcare la soglia di questi "parchi giochi" per adulti, dominati dal testosterone.

Bisogna ammettere che gli uomini che praticano questo stile non sono sempre esempi di ospitalità. Sciarpa avvitata al naso come comparse nei video rap, berretto girato all'indietro, boxer che spuntano dai jeans e addominali scoperti, che rivelano un certo fisico, questi uomini regnano sovrani su questi accessori urbani come i bulli nei cortili delle scuole in cima agli scivoli.

In genere, le donne preferiscono pagare un abbonamento in palestra per fare trazioni in pace, oppure si alzano all'alba per frequentare questi spazi in momenti strategici. E non si tratta di paranoia o esagerazione. È semplicemente il riflesso di una paura sintomatica che va ben oltre l'allenamento con i pesi all'aperto. Secondo un ampio studio francese, il 65% delle donne dichiara di essersi sentita insicura negli spazi pubblici. Ora, stanno adottando un atteggiamento di menefreghismo e si stanno vendicando sul marciapiede, facendo trazioni o assumendo la posizione "L-sit" di fronte a sguardi indiscreti. Questa ribellione silenziosa si sta manifestando sui social media, attraverso video motivazionali in cui le donne infrangono i pregiudizi e si guadagnano il rispetto con ogni movimento.

Le donne si stanno facendo strada nelle aree dedicate all'allenamento all'aperto.

Mentre alcune donne si allenano nella privacy delle proprie case e si impegnano in un vero e proprio dibattito interiore prima di uscire a correre, altre si avventurano con sicurezza nelle aree di allenamento all'aperto frequentate dagli uomini. E no, non si sentono come pecore smarrite in mezzo a leoni feroci. Tutt'altro. Lungi dall'essere fuori luogo o soffrire della sindrome dell'impostore, lasciano i loro colleghi maschi senza parole.

Inoltre, l'hashtag #streetworkoutgirl vanta innumerevoli esempi. Quando la francese @aboutmaxoufr solleva tutto il corpo su parallele di legno e sembra levitare, gli uomini sullo sfondo non nascondono la loro ammirazione. Quando @ v3rxn1k4_23 , un'atleta di street fitness che ha indubbiamente raggiunto il massimo livello di calisthenics, ruota attorno alla sbarra ed esegue una serie di prodezze tecniche sfruttando i suoi dorsali, i suoi colleghi assumono espressioni deluse. Vengono colti in flagrante mentre mostrano la loro gelosia. In un'altra dimostrazione di forza muscolare, @ejayink sperimenta la gioia della solidarietà femminile e riceve incoraggiamenti da giovani donne che sono venute a pranzare al parco.

Queste donne forse non hanno il fisico di un carro armato, ma gli uomini non si lasciano certo intimidire quando iniziano le loro esibizioni atletiche. Del resto, non sono lì per competere con gli uomini o superarli, ma semplicemente per difendere il loro posto in un ambiente in cui ancora mancano di credibilità.

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Riconquistare lo spazio pubblico, uno sport quotidiano

Queste donne, che formano una bandiera umana orizzontale e si muovono con disinvoltura tra i banconi del bar, non stanno semplicemente "mettendo in scena uno spettacolo" per le telecamere. Stanno dando inizio a una rivoluzione in una terra che è stata a lungo ostile nei loro confronti. Mentre le donne si aggrappano ai muri, ripensano ai loro percorsi quando si sentono minacciate, si stringono alle chiavi di casa e desiderano essere piccole come topi quando escono da sole di notte, queste atlete urbane stanno aprendo loro una strada: la strada verso la libertà.

Si rifiutano di inchinarsi o di frequentare questi luoghi solo quando sono deserti. Giorno e notte, in aree di allenamento all'aperto affollate o poco frequentate, prendono posto senza scusarsi. E non invadono il territorio di nessuno: semplicemente affermano la loro presenza. Inoltre, la maggior parte dei video mostra uomini benevoli che non fischiano alle donne come se fossero prede, ma applaudono i loro successi. Le trattano da pari, senza mai accusarle di essere "fuori posto".

Con la creazione di spazi dedicati all'allenamento all'aperto, le barriere di genere si stanno sgretolando. L'allenamento all'aperto non sta diventando "femminile", sta semplicemente diventando più inclusivo. E forse è proprio questo il vero cambiamento: vedere le donne allenarsi all'aperto senza che sembri eccezionale, coraggioso o sorprendente, ma semplicemente normale.