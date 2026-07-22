Perché alcune persone sono naturalmente più pelose di altre?

Alcune persone hanno una folta peluria corporea, mentre altre ne sono quasi del tutto prive. Contrariamente a quanto si crede comunemente, questa differenza non è dovuta esclusivamente ai livelli di testosterone. Ormoni, genetica e storia familiare giocano tutti un ruolo nel determinare la distribuzione unica dei peli corporei in ogni individuo.

Gli ormoni, i conduttori della peluria corporea

La crescita dei capelli è influenzata principalmente dagli androgeni, una famiglia di ormoni che include il testosterone. Tuttavia, il vero protagonista è il DHT (diidrotestosterone), una versione più attiva di questo ormone, prodotta da un enzima presente nell'organismo.

Il suo ruolo diventa più evidente durante la pubertà. Sotto la sua influenza, la sottile peluria che ricopre il corpo può trasformarsi in peli più spessi, scuri e resistenti in determinate zone come viso, petto, braccia o schiena. Un dettaglio sorprendente: tutti noi, o quasi tutti, possediamo lo stesso numero di follicoli piliferi. La differenza, quindi, non sta nella loro quantità, ma nel tipo di pelo che producono.

Tutto dipende dalla sensibilità dei follicoli.

Perché due persone con livelli di testosterone simili non hanno la stessa quantità di peli sul corpo? La risposta risiede nei follicoli piliferi. La loro sensibilità agli ormoni varia da persona a persona e questa caratteristica è in gran parte determinata dalla genetica. In alcune persone, i follicoli reagiscono fortemente agli androgeni, favorendo una crescita più densa dei peli. In altre, la risposta è molto più lieve. In altre parole, non è solo la quantità di ormoni a contare, ma anche il modo in cui il corpo li interpreta.

Anche i geni raccontano la tua storia

La storia familiare gioca un ruolo fondamentale nella peluria corporea. I ricercatori hanno identificato un gene chiamato EDAR, coinvolto nella formazione dei follicoli piliferi fin dalla fase embrionale. Alcune varianti di questo gene influenzano lo spessore e la struttura dei peli. Queste varianti sono più comuni in determinate popolazioni, il che contribuisce a spiegare perché la peluria corporea è spesso più pronunciata nelle persone di origine mediterranea, mediorientale o sud-asiatica, e generalmente meno in quelle di origine est-asiatica. Queste differenze sono semplicemente parte della naturale diversità degli esseri umani.

Maggiore visibilità dei peli sul corpo delle donne: è normale?

Assolutamente. Nelle donne, l'aumento della peluria corporea è spesso legato a fattori genetici o alla storia familiare. Si tratta di una variazione naturale senza conseguenze per la salute. Tuttavia, in alcuni casi, un improvviso aumento della peluria corporea può essere associato a uno squilibrio ormonale, come la sindrome dell'ovaio policistico (PCOS), che porta a una maggiore produzione di androgeni. Se questo cambiamento è accompagnato da altri sintomi o compare rapidamente, è consigliabile consultare un medico.

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Una caratteristica naturale, semplicemente

Avere più o meno peli non dice nulla sulla salute, sulla femminilità o sulla mascolinità di una persona. Questa caratteristica è il risultato di una sottile interazione tra genetica, ormoni e sensibilità dei follicoli piliferi.

In realtà, la peluria corporea è espressione di diversità biologica. Ogni corpo ha il suo equilibrio, plasmato dall'ereditarietà e dall'evoluzione. Questa differenza, assolutamente naturale, ci ricorda che non esiste un solo modo di essere, ma una moltitudine di variazioni, tutte ugualmente normali.