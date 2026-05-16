In aereo, un accessorio potrebbe alleviare l'intorpidimento delle gambe durante i voli lunghi.

Dopo diverse ore trascorse seduti in aereo, è difficile sfuggire alla sensazione di gambe pesanti o intorpidite. Questo fastidio è molto comune nei lunghi viaggi, soprattutto quando il corpo non si muove molto. Un accessorio potrebbe davvero migliorare l'esperienza di viaggio: le calze a compressione.

Perché le gambe si gonfiano in aereo?

I voli a lungo raggio non sono sempre favorevoli alla circolazione sanguigna. Per diverse ore si rimane seduti con poco movimento, il che rallenta l'attività dei muscoli del polpaccio. Questi muscoli svolgono un ruolo vitale nel favorire il ritorno del sangue al cuore. Quando vengono utilizzati meno, la circolazione nelle gambe rallenta. Il risultato: si possono avvertire sensazione di pesantezza, gonfiore alle caviglie o formicolio.

In rari casi, questo accumulo di sangue può anche favorire la formazione di un coagulo in una vena profonda, un fenomeno chiamato trombosi venosa profonda (TVP), a volte soprannominato "sindrome della classe economica". Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, circa una persona su 6.000 svilupperà sintomi correlati a un coagulo dopo un volo di oltre quattro ore. Il rischio rimane basso, ma esiste, soprattutto per alcuni individui che sono esposti più frequentemente.

Come funzionano le calze a compressione?

Le calze a compressione esercitano una pressione graduata sulle gambe: maggiore alla caviglia e più leggera man mano che si sale verso il polpaccio. Questa compressione contribuisce a migliorare la circolazione sanguigna e a ridurre il ristagno di liquidi nelle gambe. Il risultato: meno gonfiore, minore sensazione di pesantezza alle gambe e maggiore comfort durante i viaggi.

Da sempre associate al settore medico, queste calze hanno subito una profonda modernizzazione. Oggi sono disponibili in materiali più confortevoli, in una varietà di tagli e stili che richiamano le calze classiche. In altre parole, non c'è bisogno di rinunciare allo stile per viaggiare comodamente.

Cosa dicono gli studi scientifici

Le ricerche sull'argomento sono piuttosto incoraggianti. Una revisione Cochrane aggiornata nel 2021 ha analizzato 12 studi clinici che hanno coinvolto quasi 3.000 passeggeri di voli di durata superiore alle quattro ore. I risultati mostrano che indossare calze compressive riduce significativamente il rischio di trombosi venosa profonda asintomatica, ovvero di coaguli che non causano necessariamente sintomi visibili.

Nello specifico, tra 1.000 viaggiatori che non indossavano calze compressive, circa 10 hanno sviluppato questo tipo di trombosi. Tra coloro che le indossavano, questa cifra è scesa a circa 1 su 1.000. Tuttavia, i ricercatori sottolineano che le complicazioni gravi, come le embolie polmonari, rimangono molto rare e difficili da misurare statisticamente in questo tipo di studio.

Buone abitudini per viaggiare più comodamente

Le calze a compressione possono essere utili, ma funzionano ancora meglio se abbinate ad alcune semplici abitudini.

Durante un lungo volo, ricordati di alzarti regolarmente per fare due passi nel corridoio, anche solo per pochi minuti.

Ruotare le caviglie o contrarre i polpacci da seduti contribuisce a stimolare la circolazione.

Anche l'idratazione gioca un ruolo importante: bere abbastanza acqua può aiutare il corpo ad affrontare meglio il viaggio.

Al contrario, rimanere immobili per ore con le gambe incrociate non è l'ideale per il benessere circolatorio.

Un accessorio utile, senza pressioni né imposizioni.

Naturalmente, non tutti vivono i voli lunghi allo stesso modo. Alcune persone viaggiano senza particolari disagi, mentre altre avvertono rapidamente pesantezza e sensibilità alle gambe. Le calze a compressione non sono quindi una necessità né un elemento essenziale per "viaggiare bene". Rappresentano semplicemente un'opzione aggiuntiva per prendersi cura del proprio comfort e del proprio corpo durante i viaggi prolungati.

Per le persone con precedenti di problemi venosi, in stato di gravidanza, in sovrappeso o con patologie circolatorie note, si raccomanda comunque di consultare un medico prima di un volo a lungo raggio.

In sintesi, un accessorio piccolo e discreto, le calze a compressione potrebbero diventare uno dei migliori alleati nel vostro bagaglio a mano.