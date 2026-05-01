Viaggiare durante la gravidanza solleva molti interrogativi legittimi. Nella stragrande maggioranza delle gravidanze senza complicazioni, volare durante la gravidanza rimane perfettamente fattibile.
Non esiste alcuna normativa internazionale che vieti alle donne in gravidanza di viaggiare in aereo. La decisione dipende dallo stadio della gravidanza, dallo stato di salute generale e da eventuali complicazioni ostetriche.
Poiché ogni gravidanza è unica, è fondamentale ottenere un parere medico personalizzato prima di pianificare qualsiasi viaggio.
È pericoloso volare durante la gravidanza?
Il rischio principale associato ai viaggi aerei durante la gravidanza rimane il tromboembolismo venoso . L'immobilità prolungata, la disidratazione e le alterazioni della coagulazione del sangue legate alla gravidanza aumentano questo rischio.
I voli a lungo raggio di durata superiore alle quattro ore richiedono una maggiore vigilanza.
Possono inoltre manifestarsi altri effetti collaterali spiacevoli. L'aria secca della cabina favorisce la disidratazione, peggiorando l'eventuale nausea o affaticamento preesistenti. Il mal di schiena spesso si intensifica con la permanenza prolungata in posizione seduta.
Le variazioni di pressione possono aggravare il reflusso gastroesofageo, un disturbo comune durante la gravidanza.
Questi rischi, tuttavia, restano gestibili con le giuste misure preventive . Non costituiscono una controindicazione sistematica al viaggio aereo, salvo una valutazione personalizzata della situazione medica.
In quale fase della gravidanza è possibile viaggiare in aereo?
primo trimestre: si consiglia cautela
Durante il primo trimestre , nausea, stanchezza e rischio di aborto spontaneo rendono sconsigliabili i lunghi viaggi.
La disidratazione, aggravata dal vomito ripetuto, rappresenta un ulteriore fattore di rischio. Si consiglia di scegliere percorsi diretti e brevi.
Il secondo trimestre: la finestra ideale
Il secondo trimestre , spesso definito il periodo d'oro della gravidanza , rappresenta il momento migliore per viaggiare. La nausea si attenua, le energie ritornano e le dimensioni dell'addome rimangono moderate.
Il periodo ideale è tra la 18a e la 24a settimana .
Terzo trimestre: aumento delle restrizioni
Dal terzo trimestre in poi, le restrizioni si fanno più severe. Aumenta il rischio di parto prematuro e si intensifica il gonfiore degli arti inferiori.
In genere si consiglia di evitare di volare dopo la 37a settimana di gravidanza.
Quali sono le controindicazioni e le situazioni in cui è meglio evitare di volare?
Alcune condizioni mediche costituiscono una controindicazione formale al volo.
Tra i principali fattori di rischio vi sono la minaccia di parto prematuro con contrazioni regolari, placenta previa emorragica, preeclampsia o ipertensione arteriosa non controllata.
A questi fattori si aggiungono l'anemia grave con emoglobina inferiore a 8 g/dL, il diabete gestazionale non controllato, le infezioni acute, le gravi patologie otorinolaringoiatriche come sinusite o otite e una storia di tromboembolismo venoso senza profilassi adeguata.
In determinate situazioni è necessario posticipare la partenza:
- Sanguinamento genitale recente o inspiegabile
- contrazioni uterine regolari
- Rottura del sacco amniotico
- Febbre inspiegabile o segni di infezione delle vie urinarie
- Diabete non controllato o pressione alta instabile
Anche le destinazioni sconsigliate meritano attenzione. Le zone a rischio di malattie infettive come Zika , malaria o dengue dovrebbero essere evitate a tutti i costi.
A questo elenco si aggiungono le regioni isolate prive di accesso a servizi di ostetricia, le destinazioni ad altitudini molto elevate, superiori ai 3.658 metri , e le zone con caldo intenso che aumentano il rischio di disidratazione.
Politiche della compagnia aerea e documenti richiesti
La maggior parte delle compagnie aeree accetta donne in gravidanza fino alla 36ª settimana per una singola gravidanza e fino alla 32ª settimana per gravidanze multiple.
I ricercatori del Royal College of Obstetricians and Gynaecologists del Regno Unito confermano questi limiti come raccomandazioni di riferimento.
Le politiche variano, tuttavia, a seconda delle compagnie assicurative:
- Ryanair : un certificato di idoneità al volo è obbligatorio a partire dalla 28a settimana ; dopo la 36a settimana è vietato volare per le gravidanze singole.
- easyJet : possibile fino alla fine della 35a settimana per una gravidanza singola, fino alla 32a settimana per una gravidanza multipla.
- Air France : nessuna restrizione o autorizzazione medica richiesta
- Air Transat : possibile fino a 35 settimane senza restrizioni, certificato medico richiesto tra la 36a e la 38a settimana
- United Airlines : Certificato medico richiesto dopo la 36a settimana, da rilasciare 72 ore prima della partenza.
Si consiglia di verificare le politiche di ciascuna compagnia prima di effettuare qualsiasi prenotazione.
Tra i documenti medici essenziali figurano un certificato medico datato da 7 a 10 giorni prima della partenza, il libretto della gravidanza e un certificato che indichi la data presunta del parto .
Preparazione del viaggio: passaggi essenziali e assicurazione
È fondamentale consultare sistematicamente un ginecologo, un'ostetrica o un medico di base prima di qualsiasi partenza.
Questa visita pre-viaggio consente di valutare lo stato di salute, di individuare eventuali controindicazioni e di ottenere un certificato di assenza di controindicazioni mediche .
Tra i passaggi essenziali figurano l'aggiornamento della cartella clinica relativa alla gravidanza, l'ottenimento della prescrizione per le calze compressive e la discussione sui vaccini compatibili.
Per quanto riguarda le procedure amministrative, è consigliabile verificare le politiche di cancellazione dei voli e individuare gli ospedali con reparto maternità nelle vicinanze della destinazione. Annotare i numeri di emergenza locali aumenta la sicurezza durante il viaggio.
L'assicurazione di viaggio merita particolare attenzione. È fondamentale verificare la clausola relativa alla gravidanza e le condizioni di copertura in caso di complicazioni mediche o parto prematuro.
Alcuni contratti escludono le spese legate alla gravidanza oltre la 28a settimana , o addirittura dalla 32a settimana. Le gravidanze derivanti da fecondazione in vitro o le gravidanze multiple richiedono maggiore attenzione alle esclusioni assicurative .
Consigli pratici e collaudati per un volo piacevole in gravidanza
Scegliere un posto lato corridoio facilita gli spostamenti frequenti e le passeggiate regolari.
La cintura di sicurezza deve essere regolata sotto l'addome, mai sopra. Un cuscino lombare migliora significativamente il comfort durante i lunghi periodi di seduta.
Si raccomanda comunque di indossare abiti comodi e scarpe facili da infilare, poiché gambe e piedi tendono a gonfiarsi in quota.
La prevenzione della trombosi venosa si basa su diversi pilastri:
- Indossa calze compressive medicali (20-30 mmHg) dalla mattina del viaggio
- Esercizi di flessione-estensione della caviglia e movimenti di pedalata in posizione seduta.
- Alzati e cammina lungo il corridoio ogni 60-90 minuti.
- Evita di accavallare le gambe
È fondamentale mantenersi idratati con piccoli sorsi. Evitate alcol, caffè in eccesso e bevande gassate. Spuntini leggeri come cracker, zenzero o menta possono aiutare a ridurre la nausea.
I varchi di sicurezza utilizzano onde radio, che sono sicure per il bambino. Tuttavia, resta un diritto che si può esercitare, ovvero quello di richiedere una perquisizione manuale.
In caso di contrazioni, sanguinamento, dolore al petto o rottura delle membrane, è fondamentale avvisare immediatamente l'equipaggio.
Voli a lungo raggio e gravidanze multiple: casi particolari
I voli a lungo raggio aumentano il rischio di tromboembolismo venoso e richiedono una maggiore attenzione. Idratazione, movimento regolare e l'uso di calze compressive diventano priorità.
Gestire il jet lag spesso sconvolge un ritmo sonno-veglia già precario. Modificare gradualmente i propri orari qualche giorno prima della partenza aiuta a recuperare meglio.
Gli scali offrono l'opportunità di socializzare, ma aumentano la stanchezza generale. In caso di gravidanze gemellari , le compagnie aeree impongono limiti a partire dalla 32a settimana, o anche prima.
Poiché il rischio di parto prematuro è significativamente più elevato, è essenziale consultare uno specialista in ostetricia prima di prendere qualsiasi decisione di viaggio.
Altri mezzi di trasporto durante la gravidanza
Guidare comporta dei limiti. Si sconsiglia di percorrere distanze superiori a 300 km . Fare delle pause ogni ora limita la stanchezza e riduce il rischio di trombosi.
È opportuno evitare strade dissestate e allacciare sempre la cintura di sicurezza sotto l'addome.
Il treno è uno dei mezzi di trasporto più adatti durante la gravidanza. Scegliere un posto corridoio e alzarsi regolarmente previene efficacemente il rischio di trombosi venosa.
Per le crociere, la maggior parte delle compagnie di navigazione non accetta passeggeri con una gravidanza superiore alla 24a settimana . Alcune possono accettare donne fino alla 32a settimana con un certificato medico.
Il rischio di mal di mare aumenta durante la gravidanza. Assicurarsi della presenza di un medico a bordo rimane fondamentale prima di effettuare qualsiasi prenotazione.
I tuoi diritti in base alla mia esperienza come passeggera incinta
Le passeggere in stato di gravidanza godono delle stesse tutele degli altri viaggiatori ai sensi del regolamento europeo EU261 .
In caso di ritardo significativo o cancellazione, è possibile richiedere un risarcimento fino a 600 euro . Tale diritto non è pregiudicato dalla gravidanza.
Le compagnie aeree sono tenute a fornire assistenza per l'imbarco prioritario , pasti adeguati e assistenza per le persone in sedia a rotelle su richiesta.
Possono legittimamente rifiutare l'imbarco dopo la scadenza o in assenza della documentazione medica richiesta, ma qualsiasi discriminazione basata esclusivamente sulla gravidanza rimane vietata.
In caso di disservizio del volo, documentare accuratamente tutti i ritardi e le spese aggiuntive rafforza la richiesta di risarcimento. La gravidanza può quindi generare esigenze specifiche che giustificano un supporto maggiore.
Prevedere queste situazioni conservando tutta la documentazione di supporto è un approccio di buon senso per viaggiare in tutta tranquillità.