Borse da viaggio da donna Cabaia: pratiche e versatili per tutte le tue avventure.

Viaggio
Stéphanie Petit
sac de voyage cabaia femme
Pexels - Jens Mahnke

Partire per un'avventura con un bagaglio che sia allo stesso tempo elegante e funzionale è possibile.

Le borse da viaggio da donna Cabaia soddisfano questo requisito con due modelli di punta: il Duffle Adventurer 40L e il Duffle Étudier 48L .

Progettate per viaggiare leggeri senza rinunciare all'organizzazione, queste valigie si distinguono per la loro straordinaria versatilità . Che si tratti di una fuga improvvisata per il fine settimana, di un viaggio di lavoro o di una vacanza di più giorni, ogni modello si adatta alle vostre esigenze.

Aggiungete a tutto ciò un serio impegno per la sostenibilità ambientale e una durata senza pari, e otterrete dei compagni che meritano un posto nella vostra vita quotidiana.

Duffle Adventurer 40L o Duffle Examiner 48L: quale borsa da viaggio Cabaia scegliere?

La scelta tra queste due borse da viaggio dipende essenzialmente dalla durata del soggiorno. La Duffle Adventurer 40L misura 29 × 30 × 45 cm e pesa solo 1,34 kg.

Al prezzo di 119,00 € , si distingue come la compagna ideale per weekend e viaggi di lavoro. La sua capacità le consente di essere trasportata come bagaglio a mano dalla maggior parte delle compagnie aeree, tra cui Air France, EasyJet, KLM, Lufthansa, Ryanair, SWISS, Transavia e Vueling.

Il borsone Analyser 48L , invece, misura 28 × 58 × 30 cm e pesa 1,43 kg. Al prezzo di € 149,00 , è progettato per viaggi da 3 a 5 giorni grazie al suo volume generoso. Nonostante la sua maggiore capacità, il suo peso rimane straordinariamente basso, segno della sua leggerezza attentamente controllata .

Entrambi i modelli condividono il sistema di trasporto 3 in 1 , il tessuto vegano idrorepellente e il sistema MOLLE modulare. Il fattore decisivo rimane semplice: la durata del viaggio determinerà la scelta tra l'Adventurer e il Chercher.

Soluzioni intelligenti per lo stoccaggio e il trasporto, pensate per ogni situazione.

I vantaggi dell'avventuriero per un'organizzazione efficiente

Il borsone Adventurer è dotato di uno scomparto per laptop da 14 pollici , tasche interne con chiusura a scatto e un'ampia apertura superiore che facilita la conservazione degli abiti piegati senza sgualcirli.

È dotata di due tasche MOLLE e di una tracolla, il che la rende un bagaglio particolarmente completo fin da subito.

Il visitatore e il suo deposito specializzato

L'Examiner, d'altro canto, offre uno scomparto separato per le scarpe , un vero vantaggio per proteggere gli abiti dalle suole. La sua tasca per la borraccia inclinata a 45° consente un accesso rapido anche in movimento.

Lo scomparto sicuro per laptop da 15 pollici e le maniglie magnetiche completano un pacchetto pensato per il comfort quotidiano.

Entrambi i borsoni hanno in comune la tasca esterna piatta con cerniera e sistema antifurto , il robusto gancio in plastica per appendere le chiavi e una fodera interna stampata molto curata.

Il sistema di trasporto 3 in 1 — a mano tramite maniglie rinforzate, a spalla o sulla schiena grazie agli spallacci imbottiti — garantisce un'ergonomia adatta a ogni situazione.

Borse da viaggio ecocompatibili, progettate per durare nel tempo.

Cabaia ha costruito la sua reputazione su impegni ambientali concreti e verificabili. Il marchio, sviluppato a Parigi , vanta numerose certificazioni riconosciute:

  • Etichetta vegana EVE : prodotti garantiti privi di ingredienti di origine animale e non testati sugli animali.
  • Certificazione B-Corp per elevati standard sociali e ambientali.
  • Certificazione Oeko-Tex Standard 100 e conformità al regolamento REACH, a garanzia dell'assenza di sostanze chimiche nocive.
  • Certificazione Global Recycled Standard (GRS, n. TE-00321941, Bureau Veritas) con almeno il 50% di materiali riciclati.

La produzione avviene in stabilimenti certificati SMETA o BSCI , a garanzia di rigorose pratiche etiche e sociali. L'imballaggio, riciclabile e privo di plastica monouso, estende questo impegno fino al momento dell'apertura della confezione.

Questeborse hanno una durata stimata di 30 anni e sono coperte da una garanzia a vita e dalla sostituzione in caso di difetti. Un investimento sostenibile, ben diverso dai modelli usa e getta.

La vasta gamma di colori disponibili — bordeaux, marrone, nero, blu, rosa, grigio, verde, beige, rosso e molti altri — permette a ogni donna di trovare il modello che più le si addice.

I nomi delle modelle ispirano i viaggi: Nizza, Reykjavik, Berlino, Wellington o persino New York.

Gli elementi essenziali da mettere nella borsa da viaggio Cabaia per un weekend di successo.

Per ottimizzare la pianificazione del viaggio, è fondamentale scegliere con cura l'abbigliamento. Mettete in valigia due completi per il giorno e uno per la sera, biancheria intima per due o tre giorni, un pigiama e un paio di scarpe di ricambio.

L'ampia apertura del borsone permette di riporre gli abiti piegati senza danneggiarli.

Per gli accessori, il sistema di tasche MOLLE si rivela prezioso. È possibile infilarci gioielli, sciarpe, scialli o persino cappelli, a seconda della stagione. In estate, anche cappellini e occhiali da sole troveranno facilmente posto.

Un beauty case ben fornito è essenziale: spazzolino da denti, dentifricio, deodorante e prodotti per il bagno. Per chi si trucca, un kit di bellezza dedicato con una routine completa e uno struccante è indispensabile.

Il beauty case Cabaia, compatibile con entrambi i modelli, rappresenta anche una soluzione pratica per tenere in ordine questi oggetti essenziali.

  1. Vestiti e scarpe nel vano principale
  2. Articoli da toilette e beauty case in astucci MOLLE
  3. Documenti d'identità e dispositivi elettronici portatili nella tasca antifurto
  4. Accessori stagionali nelle tasche interne con chiusura a scatto.

Per la cura di queste borse, si consiglia di lavarle a mano con un panno umido e sapone neutro. I resi sono gratuiti entro 14 giorni e la consegna è gratuita per ordini superiori a 50 € .

È possibile effettuare pagamenti sicuri tramite Mastercard, Visa, PayPal e Scalapay. Il servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 17:30.

Stéphanie Petit
Stéphanie Petit
Sono una scrittrice per il sito web The Body Optimist. Appassionata del ruolo delle donne nel mondo e della loro capacità di promuovere il cambiamento, credo fermamente che abbiano una voce unica ed essenziale che merita di essere ascoltata. Naturalmente curiosa, mi piace esplorare le tematiche sociali, l'evoluzione delle mentalità e le iniziative che contribuiscono a una maggiore uguaglianza. Attraverso i miei articoli, mi impegno a sostenere cause che incoraggino le donne ad affermarsi, a conquistare il proprio posto e a farsi ascoltare.
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