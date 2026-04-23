Borse da viaggio da donna Cabaia: pratiche e versatili per tutte le tue avventure.

Partire per un'avventura con un bagaglio che sia allo stesso tempo elegante e funzionale è possibile.

Le borse da viaggio da donna Cabaia soddisfano questo requisito con due modelli di punta: il Duffle Adventurer 40L e il Duffle Étudier 48L .

Progettate per viaggiare leggeri senza rinunciare all'organizzazione, queste valigie si distinguono per la loro straordinaria versatilità . Che si tratti di una fuga improvvisata per il fine settimana, di un viaggio di lavoro o di una vacanza di più giorni, ogni modello si adatta alle vostre esigenze.

Aggiungete a tutto ciò un serio impegno per la sostenibilità ambientale e una durata senza pari, e otterrete dei compagni che meritano un posto nella vostra vita quotidiana.

Duffle Adventurer 40L o Duffle Examiner 48L: quale borsa da viaggio Cabaia scegliere?

La scelta tra queste due borse da viaggio dipende essenzialmente dalla durata del soggiorno. La Duffle Adventurer 40L misura 29 × 30 × 45 cm e pesa solo 1,34 kg.

Al prezzo di 119,00 € , si distingue come la compagna ideale per weekend e viaggi di lavoro. La sua capacità le consente di essere trasportata come bagaglio a mano dalla maggior parte delle compagnie aeree, tra cui Air France, EasyJet, KLM, Lufthansa, Ryanair, SWISS, Transavia e Vueling.

Il borsone Analyser 48L , invece, misura 28 × 58 × 30 cm e pesa 1,43 kg. Al prezzo di € 149,00 , è progettato per viaggi da 3 a 5 giorni grazie al suo volume generoso. Nonostante la sua maggiore capacità, il suo peso rimane straordinariamente basso, segno della sua leggerezza attentamente controllata .

Entrambi i modelli condividono il sistema di trasporto 3 in 1 , il tessuto vegano idrorepellente e il sistema MOLLE modulare. Il fattore decisivo rimane semplice: la durata del viaggio determinerà la scelta tra l'Adventurer e il Chercher.

Soluzioni intelligenti per lo stoccaggio e il trasporto, pensate per ogni situazione.

I vantaggi dell'avventuriero per un'organizzazione efficiente

Il borsone Adventurer è dotato di uno scomparto per laptop da 14 pollici , tasche interne con chiusura a scatto e un'ampia apertura superiore che facilita la conservazione degli abiti piegati senza sgualcirli.

È dotata di due tasche MOLLE e di una tracolla, il che la rende un bagaglio particolarmente completo fin da subito.

Il visitatore e il suo deposito specializzato

L'Examiner, d'altro canto, offre uno scomparto separato per le scarpe , un vero vantaggio per proteggere gli abiti dalle suole. La sua tasca per la borraccia inclinata a 45° consente un accesso rapido anche in movimento.

Lo scomparto sicuro per laptop da 15 pollici e le maniglie magnetiche completano un pacchetto pensato per il comfort quotidiano.

Entrambi i borsoni hanno in comune la tasca esterna piatta con cerniera e sistema antifurto , il robusto gancio in plastica per appendere le chiavi e una fodera interna stampata molto curata.

Il sistema di trasporto 3 in 1 — a mano tramite maniglie rinforzate, a spalla o sulla schiena grazie agli spallacci imbottiti — garantisce un'ergonomia adatta a ogni situazione.

Borse da viaggio ecocompatibili, progettate per durare nel tempo.

Cabaia ha costruito la sua reputazione su impegni ambientali concreti e verificabili. Il marchio, sviluppato a Parigi , vanta numerose certificazioni riconosciute:

Etichetta vegana EVE : prodotti garantiti privi di ingredienti di origine animale e non testati sugli animali.

: prodotti garantiti privi di ingredienti di origine animale e non testati sugli animali. Certificazione B-Corp per elevati standard sociali e ambientali.

per elevati standard sociali e ambientali. Certificazione Oeko-Tex Standard 100 e conformità al regolamento REACH, a garanzia dell'assenza di sostanze chimiche nocive.

e conformità al regolamento REACH, a garanzia dell'assenza di sostanze chimiche nocive. Certificazione Global Recycled Standard (GRS, n. TE-00321941, Bureau Veritas) con almeno il 50% di materiali riciclati.

La produzione avviene in stabilimenti certificati SMETA o BSCI , a garanzia di rigorose pratiche etiche e sociali. L'imballaggio, riciclabile e privo di plastica monouso, estende questo impegno fino al momento dell'apertura della confezione.

Questeborse hanno una durata stimata di 30 anni e sono coperte da una garanzia a vita e dalla sostituzione in caso di difetti. Un investimento sostenibile, ben diverso dai modelli usa e getta.

La vasta gamma di colori disponibili — bordeaux, marrone, nero, blu, rosa, grigio, verde, beige, rosso e molti altri — permette a ogni donna di trovare il modello che più le si addice.

I nomi delle modelle ispirano i viaggi: Nizza, Reykjavik, Berlino, Wellington o persino New York.

Gli elementi essenziali da mettere nella borsa da viaggio Cabaia per un weekend di successo.

Per ottimizzare la pianificazione del viaggio, è fondamentale scegliere con cura l'abbigliamento. Mettete in valigia due completi per il giorno e uno per la sera, biancheria intima per due o tre giorni, un pigiama e un paio di scarpe di ricambio.

L'ampia apertura del borsone permette di riporre gli abiti piegati senza danneggiarli.

Per gli accessori, il sistema di tasche MOLLE si rivela prezioso. È possibile infilarci gioielli, sciarpe, scialli o persino cappelli, a seconda della stagione. In estate, anche cappellini e occhiali da sole troveranno facilmente posto.

Un beauty case ben fornito è essenziale: spazzolino da denti, dentifricio, deodorante e prodotti per il bagno. Per chi si trucca, un kit di bellezza dedicato con una routine completa e uno struccante è indispensabile.

Il beauty case Cabaia, compatibile con entrambi i modelli, rappresenta anche una soluzione pratica per tenere in ordine questi oggetti essenziali.

Vestiti e scarpe nel vano principale Articoli da toilette e beauty case in astucci MOLLE Documenti d'identità e dispositivi elettronici portatili nella tasca antifurto Accessori stagionali nelle tasche interne con chiusura a scatto.

Per la cura di queste borse, si consiglia di lavarle a mano con un panno umido e sapone neutro. I resi sono gratuiti entro 14 giorni e la consegna è gratuita per ordini superiori a 50 € .

È possibile effettuare pagamenti sicuri tramite Mastercard, Visa, PayPal e Scalapay. Il servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 17:30.