Brengen onze huisdieren te veel tijd door achter een scherm?

Televisie op de achtergrond, vogelfilmpjes op YouTube of een tablet die op de grond ligt... schermen maken tegenwoordig deel uit van het interieur in veel huizen. Maar hoe zit het met onze honden en katten? Zijn zij echt gefascineerd door deze heldere beelden, en belangrijker nog, is het goed voor hun welzijn?

Zien dieren echt wat er op het scherm gebeurt?

In tegenstelling tot wat lang werd gedacht, kunnen honden en katten wel degelijk beelden waarnemen op moderne schermen. Oudere televisies, met hun lagere verversingsfrequentie, vertoonden een flikkerend effect dat honden dankzij hun zeer gevoelige zicht gemakkelijk detecteerden. Op de huidige high-definition schermen ziet het beeld er voor hen veel vloeiender uit.

Volgens de American Kennel Club kunnen honden tegenwoordig gemakkelijker bewegingen op een scherm volgen, wat verklaart waarom sommige honden zo aandachtig naar de televisie kijken. Katten daarentegen worden juist aangetrokken door snelle bewegingen. Het silhouet van een vogel of een vis die over het scherm beweegt, kan hun natuurlijke jachtinstinct prikkelen. Hun alerte lichaam, heldere ogen en kleine pootjes die klaar zijn om toe te slaan, getuigen allemaal van deze typisch katachtige nieuwsgierigheid.

Een simpele vorm van vermaak... of een echte stimulans?

Als reactie op deze interesse bieden sommige platforms nu programma's aan die specifiek voor dieren zijn ontworpen: pikkende vogels, huppelende eekhoorns of vredig zwemmende vissen. Een studie die in 2022 in Applied Animal Behaviour Science werd gepubliceerd, onderzocht de reacties van honden op verschillende soorten televisiebeelden.

Onderzoekers observeerden dat honden het sterkst reageerden op beelden van andere honden, vergezeld van bekende geluiden zoals geblaf. Statische landschappen daarentegen wekten veel minder interesse. De reactie varieerde echter sterk, afhankelijk van het temperament. Sommige honden volgden het scherm enthousiast, met hun kop schuin en hun oren gespitst, terwijl anderen het visuele spektakel liever volledig negeerden.

Vormen schermen een gevaar?

Tot op heden heeft geen enkele studie aangetoond dat gematigd schermgebruik schadelijk is voor dieren. De RSPCA herinnert ons er echter aan dat een rijke en gevarieerde omgeving essentieel blijft voor het welzijn van een dier. Met andere woorden, het kijken naar een paar animaties is op zich niet problematisch. Aan de andere kant vervangt het een hond urenlang alleen laten met de televisie aan niet de activiteiten die echt bijdragen aan zijn gezondheid en welzijn.

Onze huisdieren hebben behoefte aan beweging, geur, verkenning en interactie. Een actief lichaam, bewegende poten en een gestimuleerde geest zijn de essentiële ingrediënten voor een bevredigend dierenleven. Bij sommige zeer gevoelige dieren kunnen snelle beelden of plotselinge geluiden zelfs overmatige opwinding of frustratie veroorzaken.

Een kwestie van persoonlijkheid

Net als bij mensen lopen voorkeuren enorm uiteen. Sommige honden worden echte toeschouwers en blaffen soms zelfs naar een dier op het scherm. Andere lopen er gewoon langs zonder het ook maar op te merken. Verschillende factoren kunnen deze verschillen verklaren: leeftijd, energieniveau, ras of levenservaring. Voor katten kan een scherm weliswaar korte visuele stimulatie bieden, maar het is zelden zo bevredigend als interactief spelen met een veer of een bal.

Moeten we hun "schermtijd" dan beperken?

Er bestaan geen officiële regels voor dieren. Deskundigen zijn het echter eens over een eenvoudig principe: schermtijd moet een bonus zijn, niet de hoofdactiviteit. Voor een gelukkige en evenwichtige hond of kat blijven wandelen, interactieve spelletjes, interactie met hun baasjes en het verkennen van de echte wereld de prioriteiten.

Kortom, als uw hond een paar minuten rustig naar een vogel op televisie kijkt, kunt u gerust glimlachen. Het ware geheim van dierenwelzijn schuilt niet in een scherm... maar in een rijk, actief leven vol ontdekkingen.