Hij geeft toe te hebben gelogen over "het weghalen van zijn hond" en dat leidt tot grote verontwaardiging onder internetgebruikers.

Sociale media kunnen een fantastische speeltuin zijn, maar ook een echt mijnenveld. Cyril Schreiner, een Franse contentmaker die bekend staat om zijn humoristische video's op TikTok en Instagram, heeft dit aan den lijve ondervonden. Zijn laatste 'grap', waarin hij de ontvoering van zijn mopshond Albert simuleerde, veroorzaakte een enorme golf van woede online, waardoor wat hij als een 'grap' beschouwde, uitgroeide tot een virale rel.

De grap die te ver ging

Het begon allemaal ongeveer een maand geleden. Cyril Schreiner maakte nepbeelden van bewakingscamera's waarop te zien was hoe Albert zogenaamd ontvoerd werd door gemaskerde vreemdelingen (hij gebruikte niet eens zijn echte hond: een zak aardappelen diende als vervanging). Op 5 februari plaatste hij een ontroerende video waarin hij Albert "vond" en een immense opluchting veinsde. Zijn volgers, geraakt door het verhaal, deelden vervolgens hun eigen verhalen over vermiste huisdieren, ervan overtuigd dat het hele gebeuren in scène was gezet.

De bekentenis en openbare verontschuldiging

Onder toenemende druk en controverse gaf Schreiner op 10 februari toe dat hij had gelogen in een verontschuldigingsvideo die hij op TikTok en Instagram plaatste. Hij legde uit dat zijn oorspronkelijke bedoeling puur humoristisch was: "Ik wilde voor vermaak en plezier zorgen", zei hij, terwijl hij erkende dat sommige dingen "niet geschikt zijn voor grappen". Hij gaf toe dat hij zich onverstandig had gedragen en benadrukte dat hij nooit de bedoeling had gehad om mensen die daadwerkelijk hun huisdieren hadden verloren, te beledigen.

Cyril Schreiner vertelde ook dat hij "een moeilijk persoonlijk jaar" achter de rug had, gekenmerkt door een geleidelijke desillusie met sociale media en een bijna automatische productie van video's. Hij houdt vol dat hij niet uit financiële overwegingen handelde, maar geeft toe dat hij door deze nepontvoering samenwerkingen, geloofwaardigheid en geld is kwijtgeraakt.

De explosieve woede van internetgebruikers

Ondanks deze excuses was de publieke reactie fel. Duizenden internetgebruikers uitten hun verontwaardiging en noemden het gebaar "manipulatief", "respectloos" of erger. Velen vonden dat "deze hoax het leed bagatelliseert van families die daadwerkelijk slachtoffer zijn geworden van huisdierdiefstal". Oproepen tot een boycot namen toe: likes werden verwijderd, abonnementen werden opgezegd en er waren zelfs dreigingen met juridische stappen tegen de platforms vanwege desinformatie. In slechts een paar dagen tijd veranderde Cyril Schreiner van populaire influencer in een digitale paria.

Deze zaak illustreert perfect de risico's van het creëren van content tegen elke prijs. Cyril Schreiner, die zijn reputatie opbouwde met absurdistische humor en familiefilmpjes, voegt zich bij een lijst van influencers die de grens van humor hebben overschreden. Met dierenlevens mag niet worden gespot en het is onacceptabel om hun lot uit te buiten voor publiciteit. Het in scène zetten van een dierenontvoering, zelfs voor een zogenaamd filmpje, bagatelliseert een reëel trauma dat duizenden gezinnen hebben meegemaakt wiens huisdieren op tragische wijze zijn ontvoerd. Dit soort content overschrijdt een ethische grens: achter de humor schuilt echt leed, en dat mag nooit worden gebruikt als louter 'komisch materiaal'.

Uiteindelijk is deze controverse niet zomaar een "eenmalig schandaal": het dient als een waarschuwing voor alle contentmakers en hun community's. Betrokkenheid en buzz mogen niet belangrijker zijn dan respect en verantwoordelijkheid. De zaak van Cyril Schreiner en zijn mopshond Albert laat zien dat op sociale media de grens tussen humor en respectloosheid flinterdun kan zijn.