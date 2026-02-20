In Australië duikt een dier waarvan men dacht dat het 80 jaar geleden was uitgestorven weer op in een bijzondere video.

Een klein buideldier waarvan men dacht dat het al tientallen jaren uitgestorven was, is onlangs gefilmd in het noorden van Australië. Deze herontdekking heeft de hoop voor lokale biodiversiteit en natuurbeschermingsprogramma's nieuw leven ingeblazen.

Een noordelijke buidelmarter gefilmd na meer dan 80 jaar afwezigheid.

In het noorden van Queensland legde een automatische camera in januari 2026 een onverwachte reeks beelden vast. Het geïdentificeerde dier is de noordelijke buidelmarter, ook wel noordelijke buidelmarterkat genoemd (Dasyurus hallucatus), een soort waarvan de aanwezigheid in het gebied al meer dan 80 jaar niet meer was bevestigd.

De waarneming vond plaats in het Piccaninny Plains Wildlife Sanctuary, een reservaat beheerd door de Australian Wildlife Conservancy. Dit beschermde gebied, gelegen in de regio Cape York, is gewijd aan het behoud van bedreigde diersoorten en het herstel van ecosystemen. In een bericht op sociale media beschreef de organisatie de ontdekking als "een bemoedigend teken" en benadrukte "het belang van natuurbeschermingsinspanningen die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek".

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Australian Wildlife Conservancy (@australianwildlifeconservancy)

Een soort die verzwakt is door meerdere bedreigingen.

De noordelijke buidelmarter is een klein, nachtactief buideldier dat te herkennen is aan zijn roodbruine vacht met witte spikkels, zijn lichtere buik en zijn relatief dunne, donkere staart. Ooit wijdverspreid in het noorden en oosten van Australië, nam de populatie in de 20e eeuw drastisch af. Verschillende factoren verklaren deze afname. De introductie van de rietpad, een zeer giftige invasieve soort, had grote gevolgen: veel buidelmarters werden vergiftigd toen ze probeerden de pad op te eten.

Naast predatie door geïntroduceerde dieren zoals katten en vossen, branden en verlies en fragmentatie van leefgebied, wordt de soort in sommige gebieden als lokaal uitgestorven beschouwd. De video die in januari is opgenomen, is daarom het eerste recente visuele bewijs van de aanwezigheid van de soort in dit specifieke gebied in tientallen jaren.

Een veelbelovende ontdekking

Voor wetenschappers en beheerders van het reservaat is deze herontdekking van groot belang. Nick Stock, manager van het Piccaninny Plains-reservaat, legde uit dat "elke herontdekking telt" en merkte op dat deze waarnemingen de inspanningen rechtvaardigen die worden geleverd om uitgestrekte natuurgebieden te beschermen. De video toont slechts één individu, maar effent de weg voor verder onderzoek. Teams ter plaatse hopen te achterhalen of er nog andere noordelijke buidelmarters in de regio voorkomen en of een kleine populatie erin is geslaagd te overleven ondanks de bedreigingen.

Een herinnering aan de kwetsbaarheid van de Australische biodiversiteit.

Australië kent een van de hoogste uitstervingspercentages van zoogdieren ter wereld in de afgelopen twee eeuwen. Endemische soorten, vaak zeer gespecialiseerd, zijn bijzonder kwetsbaar voor snelle veranderingen in hun leefomgeving. De herverschijning van de noordelijke buidelmarter in deze regio betekent niet dat de soort buiten gevaar is. De soort blijft geclassificeerd als bedreigd en vereist voortdurende bescherming. Deze uitzonderlijke video dient echter als een herinnering dat, als het om biodiversiteit gaat, sommige verhalen niet van tevoren vaststaan. Zelfs na decennia van afwezigheid kunnen soorten in alle rust overleven, mits hun leefgebied behouden blijft.

Samenvattend, gefilmd in een reservaat in Queensland, is de terugkeer van de noordelijke buidelmarter na meer dan 80 jaar afwezigheid een belangrijke doorbraak voor Australische wetenschappers. Hoewel voorzichtigheid geboden blijft, herinnert deze video ons eraan hoe belangrijk het is om ecosystemen op grote schaal te beschermen.