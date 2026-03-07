"Het voelt onwerkelijk": tijdens het wakesurfen bevindt ze zich midden in een groep dolfijnen.

Content creator @cass.officiel beleefde onlangs een magisch moment tijdens het wakesurfen, toen hij plotseling omringd werd door een groep dolfijnen. Deze Instagram Reel, die binnen enkele uren viraal ging, heeft internetgebruikers betoverd die vol bewondering naar deze prachtige onderwaterwereld kijken.

Wat is wakesurfen?

Wakesurfen is een hybride watersport die elementen van surfen en wakeboarden combineert. Een boot creëert een kunstmatige golf in zijn kielzog en trekt de wakesurfer aanvankelijk voort met behulp van een touw. Eenmaal op gang, laat de wakesurfer het touw los en surft hij vrij op deze "oneindige golf", zonder vast te zitten aan een touw, met een snelheid van 16-18 km/u, waarbij hij trucs en bochten uitvoert.

Verrassende gastdolfijnen

In de video genieten content creator @cass.officiel en haar vrienden van kristalhelder water wanneer er plotseling dolfijnen verschijnen, die synchroon met het surfboard zwemmen. Ze springen, surfen op de golf en creëren een magische aquatische symbiose. Het onderschrift "Een droom die uitkomt" vat de pure emotie van dit geïmproviseerde ballet perfect samen.

Internetgebruikers zijn gecharmeerd: "Zo mooi!"

De reacties stromen over van bewondering: "Zo mooi, ik krijg er kippenvel van", "Magisch moment, bedankt dat je dit deelt", "Het lijkt onwerkelijk, dolfijnen weten hoe ze mooie zielen moeten herkennen." Velen dromen ervan deze zeldzame verbinding tussen mens en natuur opnieuw te beleven en prijzen hun uitzonderlijke geluk.

Kortom, deze video is een symbool van vrijheid op het water en verbondenheid met dieren, en roept de magie op van onverwachte ontmoetingen. Een filmpje dat je zin geeft om over het water te glijden, met of zonder dolfijnen!