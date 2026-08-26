Ze bedenkt een oplossing om dieren te redden in geval van brand.

Wanneer er brand uitbreekt in een gebouw, kunnen mensen om hulp roepen of vanuit een raam een signaal geven. Huisdieren staan echter machteloos tegenover de woedende vlammen en wachten wanhopig achter de deur. Om brandweerlieden op hun aanwezigheid te attenderen en te voorkomen dat ze omkomen, heeft een communicatiebureau veiligheidsstickers ontwikkeld die prominent bij de ingang van het huis kunnen worden aangebracht.

Meld de aanwezigheid van een dier om tragedies te voorkomen.

In de rubrieken met lokaal nieuws in kranten komen branden regelmatig voor en halen ze steevast de voorpagina. Hoewel de meeste berichten vrijwel geen slachtoffers melden en zich vooral richten op materiële schade, wordt er bijna nooit iets gezegd over het lot van huisdieren, tenzij het verhaal een heroïsche of dramatische toon krijgt.

Toch staan deze kleine beestjes in de frontlinie wanneer een brand zich verspreidt en het gebouw verdieping na verdieping verwoest. En hun baasjes, die boodschappen doen of met hun werk bezig zijn, zijn er niet altijd om over ze te waken en ze uit gevaar te redden. Sommigen kiezen er daarom voor om hun huis uit te rusten met camera's om ze van een afstand in de gaten te houden.

Maar wanneer het ondenkbare gebeurt – door een ongelukkig gaslek, een ongeluk in huis of een misdrijf – is het te laat om in te grijpen. Dieren kunnen het slot niet openbreken of de deurklink omdraaien. Ze zitten gevangen en hun gehuil wordt gedempt door het oorverdovende geknetter van het vuur. Soms verscholen in een hoek van de woonkamer of onder een meubelstuk, ontsnappen ze aan de aandacht van de brandweer, die gedwongen is snel te handelen. En hoewel de meeste lokale verhalen een goede afloop hebben, ontsnappen niet alle dieren ongedeerd. Vandaar het belang van een duidelijke en visuele signalering van hun aanwezigheid.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Pims & Chloé (@pimstheaussie)

Een sticker die levens kan redden.

Iedereen heeft wel eens stickers gebruikt: om een agenda te versieren, een saaie schoolagenda op te fleuren, de achterkant van de auto te versieren of een persoonlijk tintje aan de tienerkamer te geven. De sticker ontworpen door bureau STUDIO DO'COM heeft echter geen esthetisch, maar een essentieel doel. De sticker, bedoeld als waarschuwingsbord, toont een cartoonachtige afbeelding van ons huisdier. Een krachtige boodschap vergezelt de sticker, een boodschap die weerloze levende wezens zou kunnen redden: "Een dier binnen."

Deze sticker, ontworpen volgens hetzelfde principe als de bekende 'baby aan boord'- of 'buurtwacht'-bordjes, wordt vervolgens op de voordeur geplakt als een SOS-signaal of een belangrijke herinnering. Indirecter dan een gepersonaliseerde deurmat met het hele gezin op de overloop, maakt het degenen zichtbaar die soms onzichtbaar zijn. Een welkome actie om degenen te beschermen die ons dagelijks leven aangenamer maken. In de reacties voegen internetgebruikers op een bijna gezamenlijke manier informatie toe aan de 'praktische' informatie. "Een brandweervriend van me vertelde me al dat ik de sticker bij de deurklink moest plakken voor betere zichtbaarheid," aldus een van hen.

Een ondersteunend systeem aangepast aan alle omstandigheden.

Achter STUDIO DO'COM staat een vrouw die haar leven en liefde deelt met Brioche, een hondje, en diverse andere huisdieren. Als grafisch ontwerper zet ze haar talent in voor een nobel doel. Ze maakt niet alleen illustraties op maat ter ere van huisdieren, maar ontwerpt ook handige accessoires die op grote schaal worden verspreid. Omdat ze zich zorgen maakt over het lot van haar eigen dieren wanneer ze het huis verlaat, was het voor haar vanzelfsprekend om haar artistieke talent in te zetten voor hun welzijn.

Deze creatieve ziel, wier huis op de ark van Noach lijkt, heeft haar ontwerpen uitgebreid om aan alle noodsituaties te voldoen. Naast de sticker waarmee ze beroemd werd, biedt ze ook magneten aan die je achter op de auto kunt plakken voor het geval je een ongeluk krijgt.

Dit is meer dan zomaar een sticker die allerlei "gekke" dingen aanmoedigt; het is een geruststellende creatie, een garantie voor veiligheid. Voor huisdiereigenaren is het een opluchting.