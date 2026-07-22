Deze fout tijdens zomerse wandelingen kan uw hond in gevaar brengen.

Ook bij hoge temperaturen blijven wandelingen belangrijk voor het welzijn van uw hond. Tijdens een hittegolf kunnen bepaalde gewoonten echter snel riskant worden. Eén fout in het bijzonder verdient uw volledige aandacht: uw trouwe viervoeter meenemen naar een gloeiend hete ondergrond tijdens de heetste uren van de dag.

Teer kan een ware valstrik worden.

We denken vaak aan de luchttemperatuur... maar veel minder aan de temperatuur van de grond. Toch kan asfalt, teer of zelfs zand onder een felle zon gloeiend heet worden. Omdat je hond direct op zijn voetzolen loopt, kunnen een paar minuten al genoeg zijn om pijnlijke brandwonden te veroorzaken. Rode, geïrriteerde, gebarsten of zelfs blaarvormige voetzolen zijn allemaal tekenen dat de grond veel te heet was. Een wandeling die aangenaam had moeten zijn, kan dan veranderen in een ronduit nare herinnering.

Een heel eenvoudige tip voordat je vertrekt.

Voordat je op pad gaat, kun je een snelle test doen. Plaats de rug van je hand of je voet 5 tot 7 minuten op het asfalt: als je de neiging voelt om het er meteen af te halen omdat het te heet is, zal je hond hetzelfde gevoel hebben... door erop te lopen. In dat geval is het het beste om een andere route te kiezen en te gaan wandelen over gras, zandpaden of in de schaduw, of de wandeling uit te stellen tot een koeler moment.

We doen wat we kunnen tijdens deze hittegolf.

Het hangt natuurlijk allemaal af van je omgeving. Als je in de buurt van een park, een veld of een groot grasveld woont, is dat ideaal. Je hond kan dan genieten van een aangenamere wandeling zonder over asfalt te hoeven lopen, vooral 's ochtends vroeg als het nog koel is.

In het hart van de stad, waar beton alomtegenwoordig is, moet je echter vaak rekening houden met beperkingen. Een hond moet naar buiten om zijn behoefte te doen, en afhankelijk van zijn ras, leeftijd of temperament heeft hij meerdere wandelingen per dag nodig. Het doel is dan om deze wandelingen aan te passen.

Kies indien mogelijk voor de ochtend en de avond.

Als een uitstapje overdag onvermijdelijk is, kies dan een route die zoveel mogelijk in de schaduw ligt.

Als je hond klein is, kun je hem even optillen naar een grasveldje. Voor sommige kwetsbare dieren kun je een kinderwagen gebruiken, of je kunt hem beschermende schoentjes aantrekken als de situatie dat vereist.

Een koelvest kan ook wat comfort bieden.

Beperk uw uitstapjes tot slot tot het absolute minimum: een korte wandeling om uw behoefte in de natuur te doen is beter dan een lange speel- of hardloopsessie bij temperaturen tussen de 30 en 40 °C.

Hitteberoerte, een risico dat nooit onderschat mag worden.

Honden kunnen warmte veel minder efficiënt afvoeren dan wij. Ze koelen voornamelijk af door te hijgen, een systeem dat bij warm weer snel minder effectief wordt. Overmatig hijgen, kwijlen, ongewone vermoeidheid, moeite met lopen of ander abnormaal gedrag moeten onmiddellijk alarmerend zijn. Stop in deze gevallen met wandelen, breng uw hond naar een koele plek, geef hem water en neem zo snel mogelijk contact op met een dierenarts als zijn toestand niet verbetert.

Sommige honden zijn nog gevoeliger.

Niet alle honden reageren hetzelfde op hitte. Oudere honden, honden met overgewicht of honden die aan bepaalde aandoeningen lijden, zijn er gevoeliger voor. Brachycefale rassen, herkenbaar aan hun zeer korte snuit en platte gezicht, vereisen ook speciale aandacht. Franse en Engelse bulldogs, mopshonden, shih tzu's, boxers, Cavalier King Charles Spaniels en Dogue de Bordeaux kunnen ademhalingsproblemen krijgen zodra de temperatuur boven de 15 tot 20 °C komt. Voor deze rassen moeten wandelingen extra zorgvuldig worden gepland.

Samenvattend: in de zomer, door de koelste uren uit te kiezen, hete grond te vermijden en vooral het ritme van je hond te respecteren, kan hij volop genieten van zijn uitjes, zelfs als de temperatuur hoog oploopt.