Oorlog in het Midden-Oosten: in Dubai worden dieren massaal in de steek gelaten.

Het conflict in het Midden-Oosten escaleert met de dag en stort talloze steden in chaos. Dubai, een toevluchtsoord voor influencers en een stad van luxe en overdaad, is het doelwit geworden van verschillende aanvallen. Hoewel de lokale overheid mensen oproept niet in paniek te raken, hebben expats zich gehaast om hun koffers te pakken en hun huisdieren achter te laten.

Dieren, de onzichtbare slachtoffers van het conflict.

Een kat vastgeklemd op een balkon, haar gemiauw een noodkreet. Kittens aan hun lot overgelaten in een bijna verlaten stad. Een hond vastgebonden aan een lantaarnpaal, wachtend op zijn baasje dat nooit meer terugkomt, en tientallen andere honden die door verlaten straten zwerven, hun halsbanden nog om. Het is onmogelijk om onbewogen te blijven bij deze taferelen van verlatenheid en diepgaand dierenleed. Sinds het conflict in het Midden-Oosten is uitgebroken, bevindt Dubai zich in een kwetsbare positie. Deze stad, ooit geprezen als een Eldorado, is geleidelijk aan in onzekerheid vervallen, waardoor expats gedwongen worden vluchten te boeken naar 'veiligere' landen buiten de 'oorlogszone'.

Ondanks hun geruststellende verklaringen slaagden de leiders van het land er niet in het beruchte 'overlevingsinstinct' te overwinnen. De invloedrijke personen die in de Verenigde Arabische Emiraten wonen, verlieten hun villa's en duizelingwekkende penthouses om een veilig heenkomen te zoeken en hun eigen leven te redden, waardoor hun huisdieren een grimmig lot tegemoet gingen. Sinds deze massale uittocht worden dierenasielen overspoeld met aanvragen en zijn dierenwelzijnsorganisaties woedend over dit gebrek aan menselijkheid.

Deze dieren, als afval achtergelaten in een vijandige omgeving, kwamen plotseling zonder familie te zitten. Volgens de getuigenis van een vrijwilliger van de UAE Animal Community, die door de Telegraph werd overgenomen, vroegen sommige mensen dierenartsen zelfs om het ondenkbare: "Hun gezonde dieren te laten inslapen... omdat ze de verhuiskosten of de papierwinkel niet willen dragen."

Expats die Dubai ontvluchten, laten hun huisdieren achter op straat en voor opvangcentra terwijl ze zich haasten om de Golfstaat te verlaten . https://t.co/zQBUTrzueI — Daily Mail (@DailyMail) 9 maart 2026

Influencers staan centraal in de controverse.

De "lastige" administratieve procedures zijn een terugkerend thema in de discussies van influencers. Dit was ook het geval voor internetfenomeen Maddy Burciaga, die de smog achter zich liet om te genieten van de blauwe hemel van Mauritius. Terwijl ze doorgaat met het plaatsen van foto's van palmbomen en haar draai vindt in haar nieuwe tropische leven, bleef haar hond Maya achter in Dubai. Ze verduidelijkte de situatie en herinnerde iedereen eraan dat haar hond in goede handen was: bij hun oppas. Ze benadrukte ook dat het geen enkele reis was en dat het gezin snel weer herenigd zou worden.

Ondanks deze poging tot verdediging, nam de Animal League geen blad voor de mond. "Een hond zou zijn baasje nooit verlaten om zijn eigen hachje te redden. Honden zijn bereid een oorlog te voeren om bij hun baasje te blijven. Dat is het hele verschil tussen loyaliteit... en comfort," brieste de organisatie op X (voorheen Twitter), wijzend op een schrijnend gebrek aan empathie. Deze honden en katten, die altijd de warmte van een thuis hadden gekend, gingen in slechts een paar dagen van eindeloze genegenheid naar absolute ellende, simpelweg omdat hun papieren niet "in orde" waren. En de asielen , kleinschalige faciliteiten in Dubai, zijn zo overvol dat ze al deze dakloze dieren niet kunnen opvangen.

Het vereenvoudigen van procedures is essentieel voor het welzijn van dieren.

Influencers kunnen zich villa's met uitzicht op de oceaan, designerkleding en luxe auto's veroorloven, maar internetgebruikers hebben geconcludeerd dat ze zich ook een privéjet kunnen permitteren om de "administratieve problemen" met hun harige metgezellen op te lossen. Dit is naar verluidt wat lifestyle-contentmaker Jade Lavoie, met 1,3 miljoen volgers, heeft gedaan. Een veel redelijkere en logischere keuze dan je huisdier achterlaten in de woestijn of aan de rand van brandende steden. Voor gewone reizigers, die niet het budget hebben om te reizen zoals beroemdheden, is het een stuk ingewikkelder. Het bereiken van het beloofde land met je trouwe viervoeter vereist geduld.

“De voorwaarden voor dieren die de Europese Unie binnenkomen, met name de eis voor rabiësantilichaamtiters, die 30 dagen na vaccinatie en 3 maanden voor aankomst in Frankrijk moeten worden getest”, legt de Brigitte Bardot Stichting uit. Gezien de urgentie van de situatie en de steeds frequentere raketwaarschuwingen is het moeilijk om aan deze termijnen te voldoen. In 2022 maakte Oekraïne echter een uitzondering op de wet met een speciale bepaling die vluchtelingen toestaat hun dieren mee te nemen, ongeacht hun omstandigheden.

In een stad waar alles mogelijk lijkt, zou het bieden van basisveiligheid voor huisdieren de norm moeten zijn, geen uitzondering. Beelden van uitgehongerde kittens op balkons en zwerfhonden die door verlaten straten zwerven, zijn stille oproepen tot wereldwijde bewustwording. Want achter elk achtergelaten dier schuilt een verhaal van verraad. Verlating is geen oplossing; het is een plaag, een illustratie van de dieptepunten van menselijke verdorvenheid.