Ze lijdt aan het syndroom van Tourette en laat zien hoe haar hond haar helpt haar tics onder controle te houden.

Leven met tics weerhoudt je er niet van om lief te hebben, te dromen of te stralen. Op 23-jarige leeftijd laat Baylen Dupree op authentieke wijze zien hoe haar hond een ware bondgenoot wordt in het kalmeren van haar lichaam en geest, terwijl ze miljoenen mensen bewust maakt van de realiteit van het syndroom van Tourette .

Een visuele demonstratie die voor zichzelf spreekt.

In een video die begin februari op TikTok en Instagram werd gedeeld, maakt Baylen Dupree een vergelijking die even simpel als ontroerend is. Op het vliegveld filmt ze zichzelf op twee verschillende momenten. In het eerste filmpje houdt ze haar kleine witte hondje, Fluffy, comfortabel op haar schoot. Ze aait hem; haar lichaam is ontspannen, haar gezicht sereen en haar motorische en verbale tics zijn vrijwel afwezig.

In het tweede fragment verschijnt ze alleen, zonder haar viervoetige metgezel: onwillekeurige bewegingen keren terug, geluiden ontstaan zonder dat ze die kan beheersen.

Dit treffende contrast illustreert concreet het kalmerende effect van de aanwezigheid van een dier op zijn zenuwstelsel. Het is geen magie, maar een krachtig emotioneel mechanisme: contact, emotionele veiligheid en zachtheid verminderen stress en daarmee de intensiteit van de tics.

De essentiële rol van Fluffy: meer dan een dier, een emotionele steun.

Fluffy is niet zomaar een schattige hond. Hij fungeert als een ware emotionele steunpilaar. Zijn aanwezigheid stelt gerust, stabiliseert en biedt een gevoel van veiligheid. Door angst te verminderen, helpt hij indirect de frequentie en intensiteit van de tics te verlagen. Deze band tussen mens en dier illustreert de therapeutische kracht van emotionele relaties, of het nu gaat om relaties tussen mensen of tussen verschillende diersoorten.

Een leven in de openbaarheid, maar nooit gereduceerd tot een diagnose.

Met miljoenen volgers op TikTok en Instagram deelt Baylen Dupree openhartig haar dagelijkse leven. Ze gaat zelfs nog een stap verder door haar ervaringen te delen in een realityserie op de TLC-zender, "Baylen Out Loud". In seizoen 2 zien we hoe ze probeert haar tics, obsessief-compulsieve stoornis, relaties, emoties en liefdesleven beter onder controle te krijgen.

Sinds februari 2025 is ze verloofd met Colin Dooley en ze is druk bezig met de voorbereidingen voor haar bruiloft. Ze omschrijft de aanstaande gebeurtenis als "een groot familiefeest", waar ze zich mooi, sterk en helemaal zichzelf wil voelen. Ze had zelfs al lang voor de trouwdatum bloemenoutfits voor haar honden uitgekozen. Een vrolijk bewijs dat haar leven niet wordt bepaald door haar aandoening, maar gevuld is met plannen, gelach en liefde.

Misvattingen over het Tourette-syndroom ontkrachten

Via zijn publicaties bestrijdt Baylen ook hardnekkige stereotypen rondom het syndroom van Tourette. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, beperkt hij zich niet tot vulgair taalgebruik. Hij gebruikt onder andere:

Motorische tics, zoals plotselinge bewegingen van de nek, schouders of het gezicht.

Vocale tics, zoals onvrijwillige geluiden, woorden of zinnen.

Verhoogde gevoeligheid voor stress, wat de symptomen versterkt.

Door haar ongefilterde dagelijkse leven te laten zien, herinnert ze ons eraan dat deze neurologische aandoening deel uitmaakt van haar, maar haar waarde, haar schoonheid of haar vermogen om voluit te leven niet bepaalt.

Uiteindelijk overstijgt Baylens video de sociale media. Het biedt een waardevol beeld van een stoornis die vaak verkeerd wordt begrepen. Door bewustwording te creëren, persoonlijke projecten te ondernemen en alledaagse veerkracht te tonen, belichaamt Baylen Dupree een generatie die weigert zich te verstoppen. Ze kiest ervoor om voluit te leven, intens lief te hebben en haar kwetsbaarheden om te zetten in sterke punten. En Fluffy, haar trouwe metgezel, is daar een van de mooiste symbolen van.