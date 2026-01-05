Deze brandweerman redt een hond uit het water: zijn actie gaat viraal op internet.

Een brandweerman uit Nîmes voerde eind december 2025 een spectaculaire reddingsactie uit door in het ijskoude water van het Canal de la Fontaine te duiken om een hond in nood te redden. Deze spontane actie, gefilmd en gedeeld op sociale media, ontroerde al snel duizenden internetgebruikers.

Een heldhaftige reflex in het aangezicht van gevaar.

Tijdens een patrouille bij het kanaal zag de brandweerman het dier wanhopig worstelen in het koude water. Zonder aarzelen kleedde hij zich gedeeltelijk uit en sprong in het kanaal om naar de hond toe te zwemmen. Ondanks de stroming en de vrieskou slaagde hij erin het in paniek geraakte dier te grijpen en veilig terug naar de oever te brengen.

Een reddingsactie die de harten van internetgebruikers raakte.

De video van de redding, gedeeld door France Bleu Gard Lozère en talloze accounts over dieren, zorgde direct voor een golf van emotie. "Ontroerend", "Bravo, pure heldenmoed ", "Een ware onbezongen held" : reacties stroomden binnen waarin de moed en menselijkheid van de brandweerman werden geprezen. De hond, zichtbaar uitgeput maar ongedeerd, werd direct na de redding opgevangen voor behandeling en identificatie.

Dit incident illustreert perfect de cruciale rol van brandweerlieden bij noodreddingen van dieren. Ze worden regelmatig geconfronteerd met honden die in kanalen, rivieren of vijvers zijn gevallen en grijpen met dezelfde toewijding in, of het nu om een mens of een viervoeter gaat. In Nîmes, net als elders, herinneren deze eenvoudige maar doorslaggevende acties ons eraan dat het beroep van brandweerman veel verder reikt dan alleen het blussen van branden: het is een missie van universele hulpverlening.