De "losse pony" ontpopt zich als dé kapseltrend van 2026.

De gordijnpony maakt plaats voor de 'piecey bang', de nieuwe haartrend van 2026, die onder andere te zien is bij de Amerikaanse singer-songwriter Ariana Grande en actrice Pamela Anderson. Deze taps toelopende, getextureerde en nonchalante snit straalt moderniteit uit en is tegelijkertijd ongelooflijk makkelijk elke dag te dragen.

De textuur die pony's revolutioneert

In tegenstelling tot een strakke, gestructureerde pony, bestaat de 'speelse pony' uit dunne, losse plukjes die langs het voorhoofd glijden. Deze luchtigheid zorgt voor een natuurlijke beweging en geeft direct een ontspannen maar chique look. Kappers merken een groeiende belangstelling voor deze 'bewegende' pony, een heel ander type dan de pony die met een krultang en haarspray in model gebracht moet worden.

Haar geheim: een gelaagde pony die het haar bij de wortels lichter maakt en tegelijkertijd volume aan de uiteinden behoudt. Het resultaat: een subtiele omlijsting van het gezicht die de teint laat stralen.

Perfect voor alle gezichts- en haartypes.

De grote kracht ervan schuilt in het aanpassingsvermogen. De Amerikaanse singer-songwriter Ariana Grande tijdens de Critics Choice Awards van 2026, singer-songwriter Suki Waterhouse en zangeres Lisa van de Zuid-Koreaanse K-pop meidengroep Blackpink bewijzen dat dit genre leeftijden en stijlen overstijgt.

Of je haar nu fijn, dik, steil of golvend is, deze pony past perfect bij je haar en accentueert je gelaatstrekken. Hij geeft structuur én zachtheid, omlijst je gezicht elegant en is bovendien makkelijk te stylen. Veelzijdig en tijdloos, een perfecte keuze voor wie een moderne stijl wil combineren met praktisch gebruiksgemak.

Vaarwel perfect gladde beweging, hallo natuurlijke beweging

Deze heropleving past perfect bij de esthetiek van 2026: vaarwel tegen te strak gestyled haar, hallo tegen verfijnde, natuurlijke look. De speelse pony viert stijlvolle imperfectie: zelfverzekerd warrige lokken, een matte textuur en natuurlijk volume bij de aanzet. De speelse pony staat net zo goed bij een golvende bob als bij extra lang haar.

Bekende kappers in Londen en New York zien een enorme toename in de vraag: "+200% voor pony's met textuur in 6 maanden." Sociale media staan vol met tutorials over hoe je de look thuis kunt creëren of je pony kunt onderhouden. En voor degenen die nog twijfelen: begin met het lichtjes uitdunnen van je bestaande pony. Een ervaren kapper kan dan textuur creëren zonder de pony drastisch in te korten.

Kortom, in 2026 is de pony niet langer statisch: hij danst, hij leeft, hij omlijst met zachtheid. De 'speelse pony' transformeert de zogenaamde traditionele pony in een levendig modeaccessoire dat zelfvertrouwen en lichtheid uitstraalt.