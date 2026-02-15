Je haarkleur afstemmen op je huidskleur: de eenvoudige methode voor een natuurlijke gloed

In plaats van te zwichten voor de nieuwste haartrends door te kiezen voor "espressobruin" of "boterblond", stemmen steeds meer vrouwen hun haar af op hun huidskleur. Waar "toon-op-toon" lange tijd sterk werd afgeraden in de schoonheidsindustrie, is het tegenwoordig heel gewoon in salons. En degenen die het voor de spiegel hebben uitgeprobeerd, noemen unaniem het argument van een "gezonde gloed".

Haarkleur afstemmen op huidskleur: de nieuwe trend

Nog niet zo lang geleden verfden kappers het haar van hun klanten champagneblond, zachtzwart of pruimkleurig, nauwgezet de laatste schoonheidstrends volgend. Tegenwoordig zijn de wensen in de draaistoel persoonlijker. Vrouwen komen niet meer met een deadline in de hand; ze eisen kleuren die harmoniëren met hun teint voor een monochrome look.

Vrouwen hebben lange tijd toegegeven aan de verleiding van trendy haarkleuren zonder zich echt af te vragen wat de regels van de kleurenleer inhielden. Maar soms kunnen deze kleuren, die zo populair zijn op Pinterest, de gelaatstrekken verharden, de teint dof maken en niet het gewenste wauw-effect geven. Tegenwoordig maken vrouwen die een verandering willen bewuster hun haarkeuze en geven ze de voorkeur aan natuurlijke huidtinten boven de kleuren die online worden aangeprezen.

Vrouwen van gemengde afkomst kiezen daarom voor een kleurverandering van donkerbruin naar karamel, en blanke vrouwen verven hun zwarte haar zandblond. Dit creëert de illusie van een "op maat gemaakte" kleur, afgestemd op de teint van elk individu. "De tinten worden gekozen om te harmoniëren met de huidskleur van de klant, in plaats van een contrast te creëren. Het doel is niet langer om overdreven gedefinieerde lokken te accentueren, maar om een natuurlijke en harmonieuze kleur te creëren die perfect past bij de persoon die hem draagt", legt stylist Rogerio Cavalcante, eigenaar van salon The Second Floor, uit aan het mediaplatform Bustle.

Beroemde persoonlijkheden experimenteerden er al mee lang voordat de gouden eeuw van sociale media aanbrak. Denk bijvoorbeeld aan Tyra Banks en Jessica Alba, die tot de eersten behoorden die deze "kameleon"-esthetiek introduceerden, een stijl die nu geassocieerd wordt met "quiet luxury".

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Prada Beauty (@pradabeauty)

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Sofia Vergara (@sofiavergara)

Wat vinden coloristen van deze trend?

Haar omlijst constant het gezicht. Het is een beetje alsof je de hele dag een kledingstuk net onder je kin draagt. Als het de verkeerde kleur heeft, vloekt het met je huid. Als het de juiste kleur heeft, zorgt het direct voor harmonie. Daarom kan een simpele verandering van een paar tinten je hele look transformeren, zonder verder iets te veranderen. Kleur wordt een middel tot zelfexpressie, maar ook om je natuurlijke gelaatstrekken te accentueren.

Het is echter verstandig om eerst deskundig advies in te winnen voordat je iets met je highlights doet, anders loop je het risico je potentieel te verpesten. Kleurspecialisten zijn het er unaniem over eens: bij deze haarstylingtechniek zijn de tinten cruciaal om een helmachtig effect te voorkomen. Bruin kan koel, warm, goudkleurig of assig zijn. Blond kan ijzig, beige, honingkleurig of champagnekleurig zijn. Deze subtiele tinten spelen met licht. Highlights die te koel zijn op een warme huidskleur kunnen de huid grauw doen lijken. Highlights die te goudkleurig zijn op een koele huidskleur kunnen roodheid accentueren. De juiste balans vinden is net als het kiezen van de juiste foundation: het moet niet opvallen, maar wel het verschil maken.

De gouden regels om deze look perfect te creëren.

Het kan verleidelijk zijn om het experiment in je eigen badkamer na te doen en je huidskleur door te trekken naar je haar. Maar het gaat er niet om zomaar een kleur te kiezen en te controleren of die overeenkomt met de kleur op je handrug, zoals je bij dekkende make-up doet. Haar kleuren is niet zo eenvoudig.

Voordat we het over honingblond of chocoladebruin hebben, is er een belangrijk punt om te begrijpen: de ondertoon van je huid. Deze kan warm (goudkleurig, perzikachtig, geel), koel (rozeachtig, blauwachtig) of neutraal (een mix van beide) zijn. Een haarkleur kan er bij de ene persoon prachtig uitzien... en bij een ander juist flets, simpelweg omdat de kleur niet past bij deze onzichtbare basis.

Over het algemeen komen warme huidtinten beter tot hun recht met goud-, koper-, karamel- en honingkleuren. Koele huidtinten daarentegen stralen met assige, koele, diep chocoladebruine of beige-blonde highlights. Neutrale ondertonen hebben het grote voordeel dat ze met wat meer vrijheid tussen de twee kunnen balanceren. "Subtiele variaties in tint, zoals micro-highlights, zachte highlights en een reflecterende glans, zijn essentieel", benadrukt Cavalcante. In plaats van te streven naar absolute uniformiteit, is het dus beter om te denken aan harmonie en de diepte van de kleur.

Het kiezen van een kleur met een laag contrast die bij je teint past, staat je goed en bespaart bovendien veel tijd aan onderhoud . Het is minder veeleisend dan een radicale kleuring. Deze haartrend, die eindeloos aanpasbaar is en op ieder individu kan worden afgestemd, is enigszins vergelijkbaar met het concept van kleuranalyse in de mode. Kortom, we proberen niet langer onze buren na te doen; we respecteren onze eigen unieke fysieke kenmerken.