Geen tijd om je haar te föhnen? Met deze truc creëer je in 5 minuten extra volume.

Geen tijd voor een uitgebreide föhnbeurt? Deze tip, die ik zag in een Reel van visagiste @makeupbymelissam op Instagram, geeft volume aan de haaraanzet in minder dan 5 minuten, zonder de rest van je haar aan te raken. Perfect om na een avondje uit direct door te kunnen naar een borrel na het werk, zonder weer een uur voor de spiegel te hoeven staan.

Een methode speciaal ontwikkeld voor de dag na een föhnbeurt.

Het idee is simpel: red de föhnlook van gisteren door alleen de delen te bewerken die plat zijn geworden, namelijk de haaraanzet bovenop het hoofd. Zo blijven de al gestreken of golvende delen ongemoeid, waardoor je kostbare tijd bespaart en de oorspronkelijke stijl behoudt. Om dit te bereiken, gebruikt @makeupbymelissam een ​​paar essentiële producten die je makkelijk in huis hebt:

3 krulspelden met grote diameter

1 haarstylingclip

1 föhn- of stylingcrème

1 lichte fixatiespray.

Het stapsgewijze volume in 5 minuten

Breng een kleine hoeveelheid stylingcrème rechtstreeks aan op de haaraanzet bovenop het hoofd en strijk het haar vervolgens glad met je vingers of een platte borstel.

Neem een ​​grote pluk haar aan de voorkant, strijk deze glad en breng hem met behulp van de borstel en clip naar de zijkant, zodat de beweging goed in de juiste richting gaat.

Strijk aan de achterkant van het hoofd een plukje haar glad met een föhn (of een föhn met een ronde borstelopzetstuk) en wikkel het vervolgens direct om een ​​krulspeld.

Herhaal de handeling op het centrale deel van de schedel tot aan de rand van het voorhoofd, zodat een "band" met een homogeen volume ontstaat.

Spray een lichte nevel fixeerspray op de krulspelden vanaf een afstand om het kapsel te fixeren zonder dat ze stijf worden.

Laat de krulspelden een paar minuten intrekken (de tijd die nodig is om make-up aan te brengen of je aan te kleden), verwijder ze vervolgens voorzichtig en breng de haaraanzet met je vingers weer in model.

Het resultaat: de haaraanzet is weer luchtig, de bovenkant van het haar ziet er "wakker" uit en het geheel geeft de illusie van een net geföhnd kapsel.

Waarom deze truc zo goed werkt

Deze techniek richt zich uitsluitend op de haaraanzet, waar het volume eerst wordt afgevlakt, in plaats van het hele haar opnieuw te borstelen. Dit voorkomt oververhitting van de reeds gestylde haarlengtes, terwijl er juist volume wordt toegevoegd op de plekken waar de aandacht op gevestigd is.

Tijdens de feestdagen, wanneer afspraken zich sneller opstapelen dan wasbeurten, kan deze gerichte truc een handige "noodoplossing" zijn voor wie het nodig heeft: drie krulspelden, een beetje stylingproduct, een paar minuten en je haar krijgt direct weer volume. Natuurlijk hoef je voor de feestdagen of een avondje uit geen volume, föhnbeurt of "gepolijst" kapsel te hebben: je kunt precies doen wat je wilt met je haar, afhankelijk van je stemming, energie en wensen.