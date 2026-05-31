"Je bent nog steeds prachtig": ze scheert haar hoofd kaal en ontroert internetgebruikers.

Het delen van je kwetsbaarheid vergt soms immense moed. Dat liet contentmaker Sheci Davila (@shecidavila) zien door een video op Instagram te plaatsen waarin ze haar hoofd kaal schoor als onderdeel van haar behandeling tegen eierstokkanker. Een oprecht en diep menselijk moment dat wereldwijd een golf van reacties teweegbracht.

Een intiem moment, authentiek gedeeld.

In deze Reel (Instagram-video) is Sheci Davila (@shecidavila) te zien in een kamer met veel natuurlijk licht, samen met haar partner. De jonge vrouw koos ervoor om een belangrijke mijlpaal in haar traject vast te leggen: het moment waarop ze besloot afscheid te nemen van haar haar. Naast haar staat haar partner, die haar liefdevol ondersteunt. De video is opvallend eenvoudig, waardoor de emotie en de realiteit van wat veel mensen die chemotherapie ondergaan ervaren, centraal staan.

Een lawine aan steunbetuigingen.

Binnen enkele uren had het bericht duizenden reacties opgeleverd. Veel internetgebruikers prezen de kracht, oprechtheid en vastberadenheid van de maker. De meest voorkomende reacties waren woorden van aanmoediging, solidariteit en bewondering.

Verschillende mensen deelden ook hun eigen ervaringen met de ziekte of het haarverlies als gevolg van de behandeling, waardoor er een echte ruimte ontstond voor uitwisseling en steun. Deze video van Sheci Davila (@shecidavila) opende ook de discussie over een realiteit die voor veel patiënten moeilijk blijft: de fysieke veranderingen die kankerbehandelingen met zich meebrengen.

Naast haar, gaat het ook om de vrijheid om controle over je eigen lichaam te hebben.

Hoewel veel reacties Sheci Davila vertellen dat ze nog steeds "mooi" is, gaat de boodschap veel verder dan alleen uiterlijk. Een vrouw kan haar haar lang, kort of geschoren dragen, of ervoor kiezen om zich aan geen enkele esthetische norm te houden. Haar haar is van haar, net als haar lichaam. Deze keuze hoeft niet te worden bevestigd door schoonheidsidealen om legitiem te zijn.

De scène dient dus als een herinnering aan een fundamentele waarheid: het kaalscheren van iemands hoofd doet niets af aan iemands identiteit, persoonlijkheid of waarde. Het gaat er niet om "mooi te blijven ondanks een fysieke verandering". Het gaat er bovenal om de vrijheid te hebben om met je lichaam te doen wat je wilt, wat de redenen ook mogen zijn.

Een toespraak die het bewustzijn vergroot.

Sheci Davila (@shecidavila) gebruikt haar sociale media al enkele maanden om haar dagelijks leven te documenteren en aandacht te vragen voor eierstokkanker. Via haar berichten bespreekt ze openhartig de verschillende stadia van de ziekte en draagt ze bij aan de bewustwording van een vorm van kanker die nog steeds te vaak pas in een laat stadium wordt vastgesteld. Door zulke persoonlijke momenten te delen, geeft ze ook een stem aan mensen die soortgelijke ervaringen doormaken en herinnert ze ons aan het belang van solidariteit in de strijd tegen deze ziekte.

Met deze ontroerende video laat Sheci Davila (@shecidavila) zien dat een simpel gebaar een enorme impact kan hebben. Deze aangrijpende post zet aan tot reflectie en moedigt een meer open en compassievolle kijk op lichamelijke transformaties aan.