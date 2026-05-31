"Je bent nog steeds prachtig": ze scheert haar hoofd kaal en ontroert internetgebruikers.

Kapsalon
Léa Michel
@shecidavila / Instagram

Het delen van je kwetsbaarheid vergt soms immense moed. Dat liet contentmaker Sheci Davila (@shecidavila) zien door een video op Instagram te plaatsen waarin ze haar hoofd kaal schoor als onderdeel van haar behandeling tegen eierstokkanker. Een oprecht en diep menselijk moment dat wereldwijd een golf van reacties teweegbracht.

Een intiem moment, authentiek gedeeld.

In deze Reel (Instagram-video) is Sheci Davila (@shecidavila) te zien in een kamer met veel natuurlijk licht, samen met haar partner. De jonge vrouw koos ervoor om een belangrijke mijlpaal in haar traject vast te leggen: het moment waarop ze besloot afscheid te nemen van haar haar. Naast haar staat haar partner, die haar liefdevol ondersteunt. De video is opvallend eenvoudig, waardoor de emotie en de realiteit van wat veel mensen die chemotherapie ondergaan ervaren, centraal staan.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door @shecidavila

Een lawine aan steunbetuigingen.

Binnen enkele uren had het bericht duizenden reacties opgeleverd. Veel internetgebruikers prezen de kracht, oprechtheid en vastberadenheid van de maker. De meest voorkomende reacties waren woorden van aanmoediging, solidariteit en bewondering.

Verschillende mensen deelden ook hun eigen ervaringen met de ziekte of het haarverlies als gevolg van de behandeling, waardoor er een echte ruimte ontstond voor uitwisseling en steun. Deze video van Sheci Davila (@shecidavila) opende ook de discussie over een realiteit die voor veel patiënten moeilijk blijft: de fysieke veranderingen die kankerbehandelingen met zich meebrengen.

Naast haar, gaat het ook om de vrijheid om controle over je eigen lichaam te hebben.

Hoewel veel reacties Sheci Davila vertellen dat ze nog steeds "mooi" is, gaat de boodschap veel verder dan alleen uiterlijk. Een vrouw kan haar haar lang, kort of geschoren dragen, of ervoor kiezen om zich aan geen enkele esthetische norm te houden. Haar haar is van haar, net als haar lichaam. Deze keuze hoeft niet te worden bevestigd door schoonheidsidealen om legitiem te zijn.

De scène dient dus als een herinnering aan een fundamentele waarheid: het kaalscheren van iemands hoofd doet niets af aan iemands identiteit, persoonlijkheid of waarde. Het gaat er niet om "mooi te blijven ondanks een fysieke verandering". Het gaat er bovenal om de vrijheid te hebben om met je lichaam te doen wat je wilt, wat de redenen ook mogen zijn.

Een toespraak die het bewustzijn vergroot.

Sheci Davila (@shecidavila) gebruikt haar sociale media al enkele maanden om haar dagelijks leven te documenteren en aandacht te vragen voor eierstokkanker. Via haar berichten bespreekt ze openhartig de verschillende stadia van de ziekte en draagt ze bij aan de bewustwording van een vorm van kanker die nog steeds te vaak pas in een laat stadium wordt vastgesteld. Door zulke persoonlijke momenten te delen, geeft ze ook een stem aan mensen die soortgelijke ervaringen doormaken en herinnert ze ons aan het belang van solidariteit in de strijd tegen deze ziekte.

Met deze ontroerende video laat Sheci Davila (@shecidavila) zien dat een simpel gebaar een enorme impact kan hebben. Deze aangrijpende post zet aan tot reflectie en moedigt een meer open en compassievolle kijk op lichamelijke transformaties aan.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Coiffure femme bohème : 50 idées et inspirations

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Een haarkleur die in de jaren 2000 enorm populair was, maakt deze zomer een sterke comeback.

Haartrends zijn cyclisch, en de zomer van 2026 is daarop geen uitzondering. Dit seizoen zijn kleurspecialisten het erover...

Lange bob, pixie cut, gelaagde snit: de haartrends die populair zijn na je 45e.

Na je 45e verandert je haar van nature: textuur, dichtheid, volume en glans kunnen allemaal in de loop...

Ze laat haar babyhaartjes zien en dat lokt een golf van online reacties uit.

Er zijn video's die veel meer mensen aanspreken dan je misschien denkt. De video die Anya Clements (@a.nya.c),...

Fijn haar: deze kapsels geven volume.

Fijn haar heeft een eigen unieke charme, met zijn lichte textuur en delicate valling. Maar als je verlangt...

Bruidskapsels voor lang haar: ideeën voor bruiden en gasten

Lang haar biedt fantastische mogelijkheden voor de grote dag. Het geeft je ongekende stilistische vrijheid, waardoor je naar...

Bruidskapsels voor halflang haar: ideeën voor je grote dag

Halflang haar, dat tussen de kaaklijn en de schouders valt, is een echte uitkomst voor bruiden. Het is...