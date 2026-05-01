In New York kan een nieuwe regel voor kappersopleidingen een grote verandering betekenen voor miljoenen vrouwen.

Vanaf september 2026 zet de staat New York een ongekende stap: training in het behandelen van krullend, golvend en kroeshaar wordt verplicht op alle kappersopleidingen. Een ogenschijnlijk eenvoudige maatregel, maar wel een die een einde maakt aan decennia van stille discriminatie op basis van haartype.

Een probleem waar iedereen van weet, maar dat niemand oplost.

Hoe vaak hebben we deze zin wel niet in een kapsalon gehoord: "Ik weet niet hoe ik krullend haar moet doen" ? De uitsluiting van krullend haar uit de algemene kappersopleiding is een direct gevolg van de gesegregeerde geschiedenis van Amerikaanse kapsalons: trainingshandleidingen richtten zich bijna uitsluitend op steil of licht golvend haar, waardoor een heel deel van de bevolking werd buitengesloten. Het resultaat? Generaties van gekwalificeerde kappers, bekwaam in bepaalde haartypes, maar totaal onvoorbereid op andere.

60% van de bevolking, 8 staten gevormd

De paradox is treffend. Meer dan 60% van de Amerikaanse bevolking heeft krullend haar. En toch was tot nu toe in slechts 8 van de 50 staten verplichte training in deze haartypes verplicht gesteld voor kappersopleidingen. 75% van de kappers geeft aan meer training in verschillende haartypes te willen volgen, maar omdat deze training niet verplicht was, konden ze deze vaardigheden niet opdoen voordat ze aan de slag gingen. Deze lacune in de training heeft zeer reële gevolgen voor miljoenen klanten.

Met de ondertekening van de wet verandert New York de regels.

Gouverneur Kathy Hochul ondertekende het wetsvoorstel, dat was ingediend door afgevaardigde Michaelle Solages en senator Jamaal Bailey. Senator Bailey vatte het probleem treffend samen: "De huidige normen bereiden professionals vaak niet voldoende voor op het werken met diverse haartypes. Deze lacune treft vrouwen en meisjes van kleur onevenredig hard, omdat zij moeite hebben om toegang te krijgen tot diensten die zijn afgestemd op hun behoeften." De wet treedt in september 2026 volledig in werking.

Wat verandert er concreet in scholen?

Er is niets revolutionairs aan de hoeveelheid training – het totale aantal uren blijft hetzelfde. Wat wel verandert, is de inhoud van de lessen. Scholen zullen nu tijd moeten besteden aan het analyseren van alle haartypes, het verzorgen van natuurlijk haar, het beheersen van vlecht- en extensiontechnieken en het stylen van haar met textuur – krullen vormen, föhnen en natuurlijke styling. Dit zijn vaardigheden die vanzelfsprekend lijken, maar tot nu toe maakten ze simpelweg geen deel uit van het curriculum.

"Een juridisch kader tegen discriminatie"

Michaelle Solages, zelf een zwarte vrouw met krullend haar, verduidelijkte de reikwijdte van de hervorming : "Het werd duidelijk dat er concretere maatregelen nodig waren. Deze wet is een antwoord op de voortdurende behoefte aan diversiteit en inclusie in de cosmetica-industrie, om ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht zijn of haar haartype, de aandacht en expertise krijgt die hij of zij verdient in salons." Naast de kwestie van training is discriminatie het werkelijke probleem: weigeren om iemands haar te stylen omdat je niet weet hoe het moet, is ook een vorm van uitsluiting.

En na New York?

Volgens de New York State Beauty School Association zouden scholen deze nieuwe eisen zonder al te veel moeite moeten kunnen implementeren. De Professional Beauty Association, die de hervorming vanaf het begin heeft gesteund, sprak de hoop uit dat andere staten snel soortgelijke wetgeving zullen invoeren en dat New York een nationaal voorbeeld zal worden. De vraag is niet langer of het mogelijk is. New York heeft zojuist bewezen dat het kan.

Kortom, het is een vanzelfsprekende waarheid dat het decennia heeft geduurd voordat het verplicht werd om alle kappers te trainen in het behandelen van alle haartypes. New York heeft die stap nu gezet. En voor miljoenen vrouwen die al jarenlang te horen krijgen : "Sorry, ik weet niet hoe", is dit veel meer dan een administratieve hervorming. Het is een erkenning.