Wat zijn de zeldzaamste natuurlijke haarkleuren ter wereld?

Wereldwijd domineren zwart en bruin het spectrum van menselijke haarkleuren. Alle andere tinten zijn in vergelijking daarmee uitzonderingen. Maar wat is de zeldzaamste natuurlijke haarkleur? Laten we een verhaal ontrafelen dat voornamelijk genetisch bepaald is.

Genetica is subtieler dan het lijkt.

Een grootschalig onderzoek uit 2018 , waaraan ongeveer 350.000 mensen deelnamen, heeft deze mechanismen verduidelijkt. De auteurs toonden aan dat het MC1R-gen slechts ongeveer 73% van de erfelijkheid van rood haar verklaart: andere genen spelen een rol bij het "activeren" of "deactiveren" van het effect ervan. Nog verrassender is dat de meerderheid van de mensen met twee varianten van MC1R geen roodharigen zijn, maar blondines of mensen met lichtbruin haar. Met andere woorden, haarkleur is afhankelijk van een complex samenspel van meerdere genen, niet slechts één.

Rood haar, de zeldzaamste kleur.

Rood haar komt slechts bij ongeveer 1 tot 2% van de wereldbevolking voor, waardoor het de zeldzaamste natuurlijke haarkleur is. Deze tint is het resultaat van variaties in een specifiek gen, MC1R, dat het type pigment (melanine) bepaalt dat door het lichaam wordt geproduceerd. Wanneer dit gen "normaal" functioneert, bevordert het de productie van eumelanine, een donker pigment. Sommige varianten van het gen verminderen deze productie echter ten gunste van feomelanine, een rood-oranje pigment, dat verantwoordelijk is voor rood haar. Een belangrijk kenmerk is dat deze eigenschap recessief is. Om rood haar te hebben, moet men van elk van de twee ouders een variant van het gen erven, wat de zeldzaamheid ervan verklaart.

Een zeer ongelijke geografische verdeling

Rood haar is niet gelijkmatig over de wereld verdeeld: het komt vooral voor in Noord- en West-Europa. Schotland heeft het hoogste percentage, met ongeveer 13% roodharigen, gevolgd door Ierland (ongeveer 10%). In deze regio's draagt een veel groter deel van de bevolking – tot wel 40% in Schotland – een variant van het gen zonder deze te vertonen. Dit zijn "verborgen" dragers, die de haarkleur aan hun kinderen kunnen doorgeven zonder deze zelf te hebben.

Natuurlijk blond, nog een ongebruikelijke tint.

Blond haar wordt vaak geassocieerd met Noord-Europa, maar is wereldwijd ook zeldzaam en komt bij ongeveer 2 tot 3% van de bevolking voor. Hoewel het in Scandinavië veel voorkomt, is het zeer zeldzaam als we alle continenten in ogenschouw nemen. Ook hier speelt genetica een centrale rol, maar via een complexer mechanisme dan bij rood haar.

Rood haar is zo fascinerend, ongetwijfeld omdat het een combinatie is van statistische zeldzaamheid en een unieke genetische geschiedenis. Het is de zeldzaamste haarkleur ter wereld en zal waarschijnlijk niet verdwijnen: het gen dat ervoor verantwoordelijk is, wordt onopvallend van generatie op generatie doorgegeven. Een ongewone haarkleur, maar wel een die stevig verankerd is in het menselijk erfgoed.