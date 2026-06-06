Blond, brunette, roodharig… wat zijn de meest voorkomende haarkleuren ter wereld?

Wat als ons haar het verhaal van de diversiteit in de wereld zou vertellen? Van gitzwart tot felrood, sommige haarkleuren komen veel vaker voor dan andere.

Zwart en bruin, de grote winnaars.

Het is geen verrassing dat donkere haarkleuren wereldwijd verreweg het meest voorkomen. Volgens algemeen aanvaarde schattingen heeft ongeveer 75 tot 85% van de wereldbevolking zwart (of zeer donkerbruin) haar, waardoor het verreweg de meest voorkomende haarkleur is. Het komt vooral voor in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Zuid- en Oost-Europa. Kastanjebruin, of lichter bruin, is de tweede meest voorkomende kleur, met ongeveer 11% van de bevolking. Deze kleur komt vooral veel voor in Europa en in landen met een grote populatie van Europese afkomst.

Blond haar komt minder vaak voor dan je denkt.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is natuurlijk blond haar vrij zeldzaam: het komt slechts voor bij 2 tot 3% van de wereldbevolking. Het is vooral geconcentreerd in Noord-Europa, waar sommige lokale bevolkingsgroepen een veel hoger percentage hebben. De indruk dat we het vaker zien, komt doordat blond ook de populairste kunstmatige haarkleur is: bijna drie op de vier blanke vrouwen proberen het minstens één keer in hun leven. Dit vertekent onze perceptie van het werkelijke aantal natuurlijke blondines aanzienlijk.

Rood haar, de zeldzaamste kleur.

De prijs voor zeldzaamheid gaat naar rood haar, dat slechts bij ongeveer 1 tot 2% van de wereldbevolking voorkomt. Deze haarkleur is gekoppeld aan een variant van het gen MC1R, dat recessief wordt overgeërfd: om rood haar te hebben, moet men de gemuteerde versie van het gen van beide ouders erven. Daarom komt rood haar vooral voor in bepaalde regio's, met name de Britse Eilanden – Schotland en Ierland hebben de hoogste percentages ter wereld.

Een kwestie van melanine en genen

Maar waar komt deze diversiteit vandaan? Het komt allemaal neer op melanine, het pigment dat ook de huid en ogen kleurt. Er bestaan twee soorten: eumelanine, verantwoordelijk voor bruine en zwarte tinten, en feomelanine, dat rode en gouden accenten geeft. De verhouding tussen beide bepaalt de haarkleur van elke persoon. Het fenomeen is grotendeels genetisch bepaald. De grootste studie die ooit over dit onderwerp is uitgevoerd, met bijna 343.000 deelnemers van de UK Biobank , identificeerde de meeste genen die betrokken zijn bij haarkleur, waarmee werd bevestigd hoe erfelijk deze eigenschap is.

Van het alomtegenwoordige zwart tot het subtiele rood, de wereldkaart van haarkleuren weerspiegelt impliciet de verspreiding van menselijke populaties en hun migraties. Een fascinerend mozaïek dat ons eraan herinnert dat achter elk kapsel een lange genetische geschiedenis schuilgaat – en een onlosmakelijk element van toeval.