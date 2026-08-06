"Honingblond" maakt een grote comeback in de kapsalons.

Nadat koele blondtinten de boventoon voerden, is honingblond weer helemaal terug om het haar op te fleuren. Deze warme tint is aantrekkelijk vanwege het natuurlijke effect, de zachte glans en het vermogen om je basiskleur te versterken. Het is een trend om te omarmen als het bij je past, maar uiteindelijk is het een persoonlijke keuze.

Honingblond, de warme tint die weer helemaal in de mode is.

Een aantal seizoenen lang waren ijzige, asblonde of platinablonde tinten de meest gewilde haarkleuren. Tegenwoordig slaat de trend om: zonnigere tinten winnen aan populariteit in kapsalons. "Honingblond" is momenteel een van de meest gevraagde kleuren.

Het succes ervan maakt deel uit van een bredere evolutie in haarkleuring: de wens naar zachtere, meer gepersonaliseerde resultaten die dichter bij de natuurlijke haarkleur liggen. In plaats van het haar volledig te transformeren, is het doel nu om het te verrijken met highlights die dimensie en glans toevoegen.

Een stralende kleur met gouden en amberkleurige accenten.

Honingblond onderscheidt zich door de subtiele mix van lichte, gouden en licht amberkleurige tinten. In tegenstelling tot koele blondtinten, die gebaseerd zijn op zeer pure nuances, behoudt honingblond een zekere diepte en geeft het een meer omhullend effect.

Deze kleur kan worden aangepast aan elke stijl. Een paar highlights op een donkerblonde basis zorgen voor een subtiel zonovergoten effect, terwijl een volledig goudblonde haardos een meer opvallende verandering teweegbrengt. Het doel blijft hetzelfde: een levendige kleur creëren met diepte en veel licht.

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Waarom duikt deze trend nu weer op?

De huidige haarkleurtrends geven de voorkeur aan subtiele overgangen, glans en natuurlijke kleuren. Honingblond is een perfect voorbeeld van deze trend: het versterkt de originele kleur zonder een scherp contrast te creëren. Bereikt door middel van balayage of fijne highlights, biedt het een persoonlijk en geleidelijk veranderend resultaat. De uitgroei versmelt gemakkelijker met de kleur, waardoor de overgang minder opvalt en je minder vaak naar de kapper hoeft. Een groot voordeel voor wie stralend haar wil zonder al te veel onderhoud.

Balayage, dé techniek voor honingblond haar.

Een van de grote voordelen van honingblond is de veelzijdigheid. Deze tint staat goed bij veel huidtinten en natuurlijke haarkleuren. Om een natuurlijk resultaat te bereiken, blijft balayage de meest gebruikte methode. Bij deze techniek worden bepaalde delen van het haar lichter gemaakt, terwijl de diepte van de basiskleur behouden blijft.

Als het goed gedaan wordt, creëert het een subtiel, stralend effect dat gemakkelijk elke dag te dragen is. De kleur ontwikkelt zich geleidelijk en behoudt een prachtige beweging gedurende de maanden. Deze techniek vereist echter wel echte expertise: een slecht uitgevoerde balayage kan leiden tot te harde contrasten en een minder harmonieus effect.

Honingblond is tegenwoordig zo populair omdat het een combinatie is van glans, een natuurlijke uitstraling en onderhoudsgemak. Deze haartrend benadrukt de schoonheid van ieders haar, terwijl iedereen vrij is om het wel of niet te omarmen, afhankelijk van hun wensen en stijl.