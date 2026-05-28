Voor droog en dof haar kan een huismiddeltje wonderen doen.

Tips & trucs
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Magnific

Haar dat glans mist, ruw aanvoelt, broos is... droogheid is een veelvoorkomend probleem, verergerd door dagelijkse factoren zoals hitte van stylingapparaten, hard water, blootstelling aan de zon of herhaaldelijk kleuren. Voordat je je toevlucht neemt tot dure behandelingen, kan een eenvoudig en goed gedocumenteerd huismiddeltje al voor verbetering zorgen: een masker met kokosolie. Een toegankelijke oplossing die gebruikmaakt van de voordelen van een ingrediënt dat in veel keukens te vinden is.

Waarom wordt haar droog en dof?

De haarvezel wordt beschermd door een buitenste laag die van nature oliën produceert, die verantwoordelijk zijn voor de glans en soepelheid van het haar. Wanneer deze laag verzwakt – door hitte, chemische behandelingen of een droge omgeving – verliest het haar vocht. Het voelt dan dof aan en ziet er dof uit, en wordt gevoeliger voor breuk en gespleten punten.

Kokosolie, een natuurlijke bondgenoot

Van de zelfgemaakte oplossingen valt kokosolie op door zijn bijzonder effectieve eigenschappen. Rijk aan vetzuren, met name laurinezuur, en vitamine E, heeft het het vermogen om diep in de haarvezel door te dringen, terwijl veel andere behandelingen alleen aan de oppervlakte werken. Door eiwitverlies te beperken, de belangrijkste oorzaak van droogheid en haarbreuk, helpt het beschadigd haar weer soepel en glanzend te maken.

Hoe breng je het masker aan?

Het gebruik is eenvoudig. Smelt twee eetlepels kokosolie en verdeel dit plukje voor plukje door droog of licht vochtig haar, van het midden tot de punten. Laat het twintig tot dertig minuten intrekken – of zelfs een hele nacht voor een intensievere behandeling – voordat je het uitspoelt met lauwwarm water en tot slot naspoelt met koud water om het vocht in te sluiten.

Deze voordelige en natuurlijke zelfgemaakte remedie kan het uiterlijk van droog haar verbeteren. Let wel op: kokosolie is minder geschikt voor al vet haar. Begin daarom met een kleine hoeveelheid om te zien hoe je haar reageert.

Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
