Met deze truc met een pleister kun je thuis gemakkelijk een Franse manicure doen.

Je hoeft niet naar de salon om de meest tijdloze manicure aller tijden te dragen: de altijd populaire Franse manicure. Waar we vroeger schoolspullen gebruikten om deze stijl met oogjes te creëren, grijpen we tegenwoordig naar onze EHBO-doos. Pleisters worden sjablonen en garanderen een perfecte applicatie.

Een pleister voor een perfect uitgevoerde Franse manicure

Om thuis een overtuigende Franse manicure te creëren, hebben we alles al geprobeerd. Tijdens onze schooltijd waren we zelfs trots op onze nagels die met correctievloeistof waren gelakt. Tegenwoordig verlangen we echter naar betrouwbaardere technieken dan uit de vrije hand schilderen en lijnen trekken met zwarte viltstiften of permanente markers. Het is niet dat we niet online naar tutorials hebben gezocht. Na jaren vruchteloos zoeken, het uitproberen van technieken met beautyblenders, tandenstokers en extra fijne penseeltjes die niet zouden misstaan in de set van een professionele nagelstyliste, lijkt er eindelijk een betrouwbare methode te bestaan.

Deze keer zal onze Franse manicure er echt uitzien als het basismodel en niet meer als de rommelige lijntjes van een vijfjarige. Want we kennen het allemaal: even je adem inhouden om niet over de lijntjes te gaan, je tong uitsteken om je te concentreren en streven naar extra precisie. Met deze tip van @rosenambasa, een van die artiesten die haar kunst op keratine creëert, is de Franse manicure geen beproeving van geduld meer.

Hoewel ze normaal gesproken de voorkeur geeft aan professionelere hulpmiddelen, gebruikt ze hier een accessoire dat de meesten van ons wel ergens in een la hebben liggen: een rond pleistertje, precies zo groot als haar vingernagel. Naast het afdekken van wonden, dient dit pleistertje ook als richtlijn voor een perfecte lijn.

Een snelle manicure met het absolute minimum.

Je hoeft geen dure apparatuur aan te schaffen of een spoedcursus te volgen om thuis een Franse manicure te doen. Door het pleisterverband op de hoogte van het witte gedeelte van de nagel te plaatsen, kun je met een gerust hart een paar penseelstreken maken, zonder bang te hoeven zijn dat je over de lijnen gaat of helemaal opnieuw moet beginnen.

In haar video neemt de content creator geen voorzorgsmaatregelen en gaat ze gewoon over het verband heen. Maar als ze het verwijdert, is er geen lelijk spoor van de perfecte nagellak te zien. Ze heeft een Franse manicure die er precies zo uitziet als in een salon. Het proces duurt maar een paar minuten. En bovendien kun je deze Franse manicure helemaal naar eigen smaak aanpassen, afhankelijk van je stemming of de laatste trends.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door rose | nagelstyliste en content creator uit Norwich (@rosenambasa)

Een Franse manicure voor alle vingers en alle stijlen.

In deze demonstratievideo neemt de content creator geen genoegen met een nette witte streep en een licht glanzende topcoat. Ze personaliseert deze Franse manicure voor een unieke look die niet onderdoet voor de inspiraties op Pinterest. Ze vormt kleine blauwe stippen met een nagelvijl voor een direct fris accent. Je kunt haar voorbeeld volgen of je creativiteit de vrije loop laten door bijvoorbeeld strass-steentjes toe te voegen, het traditionele wit te vervangen door een trendy tint zoals karnemelk, of bloemetjes te maken door met het puntje van een wattenstaafje op de nagel te deppen.

Op die dagen dat je gewoon plezier wilt hebben zonder het te ingewikkeld te maken, doen texturen al het werk: glitter op de vrije nagelrand, een fluweeleffect of een matte topcoat over een glanzende basis. Het maakt een wereld van verschil, zonder de techniek te veranderen. En dan zijn er nog de details die een glimlach op je gezicht toveren: mini-hartjes, microsterretjes, kleine onregelmatige stipjes als confetti… Niets hoeft perfect te zijn, en dat is precies wat het resultaat zo levendig maakt. Je kunt zelfs verschillende stijlen van de ene vinger naar de andere combineren, als een kleine persoonlijke collectie in plaats van een uniforme manicure.

Uiteindelijk is deze truc met het verbandje slechts een beginpunt. Het echte voordeel is dat je beseft dat een geslaagde Franse manicure niet strikt of perfect hoeft te zijn om mooi te zijn. Het kan simpel, leuk, soms een beetje rommelig en vol zelfvertrouwen zijn.