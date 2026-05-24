Ze gebruikt een lepel om haar eyeliner aan te brengen, en het internet is dol op het resultaat.

Wat als het perfecte hulpmiddel voor een vlekkeloze eyeliner al in je keukenlade ligt? Dat is in ieder geval de gedachte achter beautycontentmaker Elizabeth (@probbeauty), die een simpele maar effectieve tip deelde op TikTok: een lepel gebruiken als sjabloon voor een strakke, symmetrische eyeliner. De video was meteen een hit op internet, waar velen de precieze en haalbare resultaten prezen, zelfs voor mensen met weinig make-upervaring.

Een make-uptip

De lepeltruc is niet helemaal nieuw in de beautywereld op sociale media, maar de demonstratie van Elizabeth (@probbeauty) heeft hem nieuw leven ingeblazen. Het principe is simpel: in plaats van je lijn uit de vrije hand te tekenen, met het risico op een wankel of asymmetrisch resultaat, gebruik je de ronde vorm van een lepel als hulpmiddel. Een slimme truc die een alledaags gebruiksvoorwerp transformeert in een echt make-up hulpmiddel, zonder dat je extra spullen hoeft te kopen.

Het handvat voor de onderste lijn

De techniek bestaat uit twee stappen. Eerst gebruikt de maker de rechte, dunne steel van een lepel om de onderste lijn van de eyeliner te tekenen. Door de steel in lijn met het oog, richting de slaap, te plaatsen, creëert Elizabeth (@probbeauty) een rechte, strakke basis die als leidraad dient voor het begin van de lijn. Deze eerste stap stelt haar in staat om de hoek van de toekomstige cat eye zeer nauwkeurig te bepalen, zonder de aarzelingen die bij het tekenen uit de vrije hand horen.

De gebogen rand voor de bovenste lijn

Vervolgens draait Elizabeth (@probbeauty) de lepel om en gebruikt de afgeronde rand. Zachtjes tegen het ooglid geplaatst, fungeert deze natuurlijke curve als sjabloon om de bovenste lijn van de eyeliner te tekenen, die harmonieus de vorm van het oog volgt. Het resultaat: een gladde, gelijkmatige lijn die sierlijk naar de buitenste ooghoek buigt en aansluit op de basis die in de vorige stap is getekend. Door deze twee technieken te combineren, creëer je in slechts enkele seconden een grafische en symmetrische eyeliner.

Waarom is deze truc zo aantrekkelijk?

Het succes van deze truc schuilt in verschillende voordelen. Ten eerste de eenvoud: je hoeft niet te investeren in dure accessoires, een simpele lepel is alles wat je nodig hebt. Ten tweede de precisie: de afgeronde randen van de lepel bieden een betrouwbare geleiding, vooral handig voor mensen die moeite hebben met het tekenen van een rechte lijn. Ten slotte de toegankelijkheid: de truc is geschikt voor zowel beginners als ervaren gebruikers en past zich aan verschillende oogvormen aan. In de reacties prijzen gebruikers de "verbluffende" resultaten en beloven ze de methode te gaan proberen.

Met deze lepeltruc laat Elizabeth (@probbeauty) ons zien dat je voor een mooi resultaat niet altijd ingewikkelde hulpmiddelen nodig hebt. Een slimme en toegankelijke demonstratie die bewijst dat je met een beetje vindingrijkheid soms je make-uptasje kunt redden met de spullen uit je keuken.