Deze roze manicure in milkshake-stijl lijkt dé trend van de zomer te worden.

Een nieuwe manicure, ergens tussen zacht en levendig in, doet deze zomer van 2026 zijn intrede op de nagels. Deze trend, genaamd "aardbeienmilkshake nagels", betovert met zijn romige, stralende roze tint, geïnspireerd op de beroemde aardbeienmilkshake. Deze minimalistische trend geeft de voorkeur aan eenvoud boven dramatische effecten.

De manicure die de nadruk legt op finesse.

Na een aantal seizoenen waarin verfijnde nail art de boventoon voerde, is het tijd voor een meer minimalistische stijl. "Aardbeienmilkshake-nagels" kenmerken zich door een tint die het midden houdt tussen pastelroze en melkwit, voor een zoet en subtiel resultaat. Het doel? Nagels met een frisse, stralende en elegante look. Een esthetiek die perfect past bij de zorgeloze sfeer van de zomer.

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Een kleur die bij alle huidtinten past.

Een van de sterke punten van deze tint is de veelzijdigheid. Op een lichte huid geeft het een frisse uitstraling. Op een gebruinde huid zorgt het voor een prachtig, stralend contrast. En op een donkere huid komt de volle glans naar voren dankzij de delicate, romige finish. Kortom, deze tint past bij elke stemming en huidskleur.

Het geheim? Een ultraglanzende afwerking.

Wat het verschil maakt, is niet alleen de kleur, maar ook de afwerking. "Aardbeienmilkshake-nagels" hebben een romige, licht dekkende finish, versterkt door een glanzende topcoat die de gladde, weelderige uitstraling van een echte milkshake nabootst. Twee dunne laagjes nagellak zijn meestal voldoende om dit effect te bereiken, mits de nagels van tevoren zorgvuldig zijn voorbereid door ze te vijlen en te hydrateren.

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Een trend die volgt op de terugkeer van minimalisme.

Deze manicure past in een bredere trend die de voorkeur geeft aan zachte, tijdloze kleuren. Botergeel, pastellila, nuderoze… zomerkleuren vieren stralende, makkelijk te dragen tinten, zowel in mode als in beauty. Het is dan ook geen verrassing dat sociale media een grote rol hebben gespeeld in de popularisering van deze trend, die is uitgegroeid tot een van de meest gedeelde manicures van dit moment.

Een trend, nooit een verplichting.

Als je deze manicure mooi vindt, voel je dan vrij om hem over te nemen... of niet. Je nagels laten lakken is absoluut niet verplicht, in de zomer of op welk ander moment van het jaar dan ook. Ongeacht je geslacht, je gewoonten of de lengte van je nagels, je hoeft je niet te laten beïnvloeden door de druk om zogenaamd "perfecte" handen of voeten te hebben. Een manicure is een esthetische keuze, geen noodzaak. Je handen en voeten hoeven niet getransformeerd te worden om mooi te zijn: doe gewoon wat je gelukkig maakt.

Kortom, met zijn delicate melkroze tint en glanzende finish is de "aardbeienmilkshake"-manicure een van de leukste zomertrends. Makkelijk aan te brengen en uitgesproken minimalistisch, zal deze look in de smaak vallen bij liefhebbers van subtiele stijlen. Of je hem omarmt of negeert, is aan jou. De beste trend is immers die waar je je goed bij voelt, met of zonder nagellak.