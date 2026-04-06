"Zombie filler": dit trendy esthetische fenomeen zorgt voor controverse.

De term "zombie filler", die veelvuldig op sociale media wordt gedeeld, is even intrigerend als verontrustend. Sommige berichten beweren dat het een "techniek is waarbij vet van overleden personen wordt gebruikt om het uiterlijk van het gezicht te veranderen".

Een gerucht dat via sociale media werd verspreid.

De term "zombie filler" wordt vooral online gebruikt (Instagram, TikTok) om ophef te veroorzaken of een sensatie te creëren. Verschillende virale berichten associëren deze term met het idee van producten gemaakt van menselijk weefsel na overlijden. Deze beweringen zijn echter niet gebaseerd op erkend medisch bewijs.

Professionele organisaties in de plastische chirurgie en dermatologie vermelden geen standaardtechnieken voor het gebruik van donorvet bij cosmetische ingrepen. Specialisten benadrukken dat "medische praktijken strikt gereguleerd worden door normen voor veiligheid, ethiek en traceerbaarheid van de gebruikte producten." Het virale karakter van bepaalde content kan bijdragen aan de verspreiding van onjuiste of uit de context gerukte informatie, wat het belang verklaart van het raadplegen van betrouwbare wetenschappelijke bronnen.

Welke stoffen worden er daadwerkelijk gebruikt in de cosmetische geneeskunde?

De "fillers" die tegenwoordig worden gebruikt, zijn voornamelijk gebaseerd op bekende en onderzochte stoffen, zoals hyaluronzuur, dat van nature in het lichaam voorkomt, of autoloog vet, oftewel vet dat tijdens bepaalde specifieke ingrepen uit het eigen lichaam van de patiënt wordt verwijderd.

Deze technieken worden al enkele jaren binnen een gereguleerd medisch kader gebruikt. Gezondheidsautoriteiten hanteren strikte protocollen om de patiëntveiligheid en de kwaliteit van de gebruikte producten te garanderen. Geen enkele erkende wetenschappelijke organisatie noemt het gebruik van weefsel van overleden personen voor routinematige cosmetische doeleinden.

Waarom roept deze term zoveel reacties op?

De populariteit van de term "zombie filler" is deels te danken aan het schokkende karakter ervan, wat de verspreiding op sociale media bevordert. Sommige content gebruikt opzettelijk angstaanjagende taal om aandacht te trekken, zonder noodzakelijkerwijs de medische realiteit te weerspiegelen.

Dit fenomeen benadrukt een breder probleem: de moeilijkheid voor het publiek om betrouwbare informatie te onderscheiden van sensationele content in een digitale omgeving waar viraliteit vaak voorrang krijgt boven wetenschappelijke nauwkeurigheid. Experts adviseren om bronnen te controleren en gekwalificeerde professionals te raadplegen alvorens conclusies te trekken over medische praktijken.

De term "zombie filler" illustreert hoe bepaalde virale uitingen bezorgdheid kunnen opwekken zonder dat ze gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijs. Tot op heden zijn er geen betrouwbare gegevens die het bestaan van een cosmetische techniek met behulp van vetweefsel van overleden donoren bevestigen. Deze situatie onderstreept het belang van het prioriteren van erkende medische informatiebronnen om de daadwerkelijke praktijken beter te begrijpen en de verspreiding van misleidende informatie te voorkomen.