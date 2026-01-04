Duizenden "5-sterren" recensies voor dit bestverkochte parfum ter wereld.

Search here...

In een markt die verzadigd is met nieuwe producten, slagen sommige parfums erin de hype te overstijgen en een blijvend onderdeel van het dagelijks leven te worden. Dit is het geval met Good Girl, het stiletto-vormige parfum van Carolina Herrera, dat een vaste waarde is geworden in parfumerieën en op beautywebsites, waar het duizenden 5-sterrenrecensies heeft verzameld en de vleiende bijnaam "het populairste parfum ter wereld" heeft gekregen.

Een fles in de vorm van een stilettohak die is uitgegroeid tot een cultklassieker.

Je kunt er niet omheen: Good Girl is direct herkenbaar aan de fles met stilettohak, gelakt in middernachtblauw, die als een decoratief object op een kaptafel staat. Het is meer dan zomaar een verpakking; het ontwerp is bedoeld als een symbool dat zowel glamoureus als direct Instagramwaardig is, wat grotendeels bijdraagt aan het succes.

Een bloemige en gourmand geursignatuur

Hoewel de flacon intrigerend is, is het de geur die je uiteindelijk verovert. Good Girl combineert noten van jasmijn en witte bloemen met warmere akkoorden van cacao, tonkaboon, koffie en amandel. Het resultaat: een verfijnde, omhullende en subtiel gourmandgeur, genuanceerd genoeg om zowel overdag als 's avonds te dragen, van kantoor tot een etentje.

Duizenden 5-sterrenrecensies online

Op grote beautyplatforms en parfumwebsites verzamelt Good Girl lovende recensies, met een indrukwekkend aantal 5/5-sterrenbeoordelingen. Gebruikers prijzen met name de langdurige houdbaarheid, de subtiele geurverspreiding (die weliswaar aanwezig is, maar niet overheersend) en de "complimenten-opwekkende" kwaliteit, waar je vaak naar gevraagd wordt.

Een assortiment dat steeds verder wordt uitgebreid om een nog breder publiek aan te spreken.

Gezien het succes heeft Carolina Herrera verschillende varianten van de Good Girl-geur ontwikkeld (bloemiger, frisser of intenser) voor elke smaak. De originele versie blijft een gegarandeerd succes als cadeau of om een direct herkenbare kenmerkende geur te creëren, een mix van chic en dramatisch.

Met zijn iconische fles, de perfect uitgebalanceerde bloemige en gourmand geurcompositie en het vrijwel unanieme enthousiasme van de consumenten, heeft Good Girl zich weten te vestigen als veel meer dan een simpele trend.

Als schrijver verken ik schoonheid, mode en psychologie met gevoeligheid en nieuwsgierigheid. Ik geniet ervan de emoties die we ervaren te begrijpen en een stem te geven aan degenen die ons helpen onszelf beter te begrijpen. In mijn artikelen streef ik ernaar de kloof tussen wetenschappelijke kennis en onze dagelijkse ervaringen te overbruggen.
