Na je 50e kan deze make-uptechniek de uitstraling van je gezicht versterken.

Naarmate we ouder worden, verandert onze huid en valt het licht niet meer op dezelfde manier op ons gezicht. Sommige mensen merken een iets doffere teint op en zoeken naar manieren om hun uitstraling te herstellen. Een populaire make-uptechniek, de "driehoek van licht"-methode, belooft een stralend effect te creëren dat er toch heel natuurlijk uitziet.

Het principe van de lichtdriehoek

De techniek is gebaseerd op een eenvoudig idee: subtiel licht richten op drie strategische plekken in het gezicht. In plaats van make-up in lagen aan te brengen, ligt de focus op een paar lichtpuntjes op de juiste plaatsen. De lichtdriehoek concentreert zich voornamelijk op drie gebieden:

de wenkbrauwbogen (ter hoogte van het voorhoofd)

de bovenkant van de jukbeenderen

de kin

Door op deze plekken een vleugje highlighter aan te brengen, wordt het licht harmonieuzer weerkaatst. Het resultaat: de ogen lijken opener, de jukbeenderen meer geaccentueerd en de gezichtscontouren subtieler gedefinieerd. Het idee is niet om het gezicht te transformeren, maar simpelweg om de natuurlijke kenmerken te accentueren.

Welke tint moet ik kiezen?

Om een subtiel en flatterend effect te bereiken, adviseren visagisten vaak om een highlighter te kiezen die iets lichter is dan je huidskleur.

Champagnekleuren of lichtgoudtinten worden vaak aanbevolen, omdat ze licht binnenlaten zonder te veel contrast te creëren. Het doel is om het licht subtiel vast te leggen, vooral in gebieden waar na verloop van tijd natuurlijke schaduwen kunnen ontstaan.

Crèmeachtige texturen worden vaak gewaardeerd om hun stralende en soepele finish, maar poedervarianten kunnen ook prima werken, afhankelijk van je voorkeuren.

Hoe pas ik deze techniek toe?

De methode is eenvoudig en snel in te passen in je make-uproutine. Begin met het voorbereiden van je huid met een vochtinbrengende crème. Een make-up primer kan ook helpen om het huidoppervlak glad te maken en de houdbaarheid van je make-up te verlengen.

Breng vervolgens de markeerstift in kleine stapjes aan:

Op de wenkbrauwbotten: breng een lichte laag aan onder het wenkbrauwbot en vervaag deze vervolgens richting de slapen. Dit kan helpen om de ogen optisch te vergroten.

Op de jukbeenderen: breng het product aan vanuit de binnenste ooghoek naar buiten, omhoog richting de slaap. Dit gebied vangt van nature het licht op.

Op de kin: een subtiele aanraking in het midden, of iets aan de zijkant afhankelijk van de vorm van het gezicht, kan het geheel in balans brengen.

Tot slot kan een zeer licht, doorschijnend poeder alleen op deze plekken worden aangebracht om het product te fixeren zonder het glanseffect te verliezen.

Waarom is deze tip zo aantrekkelijk na je 50e?

Na verloop van tijd merken sommige mensen dat dekkende foundations hun make-up verzwaren of de huidstructuur accentueren. De 'driehoek van licht'-techniek biedt een andere aanpak. In plaats van te streven naar volledige dekking, richt deze techniek zich op een stralende teint en het benadrukken van de natuurlijke contouren van het gezicht. Dit type lichte make-up kan een indruk van helderheid creëren zonder een 'maskerachtig' effect.

Op sociale media leggen veel mensen boven de 50 uit dat ze deze tip juist waarderen omdat hij snel en gemakkelijk is. Sommigen maken de look af met een lichtroze crèmeblush op hun wangen en een satijnzachte beige lippenstift om de gezonde gloed te accentueren.

Een tip, geen verplichting.

Het is belangrijk om één essentieel punt te onthouden: make-up blijft een persoonlijke keuze. Deze techniek spreekt wellicht mensen aan die graag make-up dragen en hun teint willen opfleuren. Het moet echter absoluut niet worden gezien als een regel die je na je 50e moet volgen. Er is geen verplichting om op een bepaalde leeftijd make-up te dragen of je gezicht te laten stralen.

Veel mensen voelen zich prima in hun natuurlijke huid, en dat is helemaal prima. Schoonheid heeft niets te maken met een kwast of highlighter. Je bent al mooi zoals je bent, met of zonder make-up.

Uiteindelijk blijft de beste regel op elke leeftijd hetzelfde: doe wat je een goed gevoel geeft, zowel in je eigen vel als in je lichaam.