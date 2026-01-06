Dit iconische parfum, beroemd geworden door de dracht van Brigitte Bardot, blijft een cultklassieker en een bestseller.

Shalimar van Guerlain, gecreëerd in 1925, is een van die zeldzame parfums die de tand des tijds heeft doorstaan zonder aan aantrekkingskracht in te boeten. Geassocieerd met Brigitte Bardot en een bepaald idee van Franse glamour, blijft deze iconische geur zowel liefhebbers van tijdloze klassiekers als nieuwe generaties die op zoek zijn naar een geur met karakter, betoveren.

Een eeuwenoude geur die nog steeds gewild is.

Shalimar werd halverwege de jaren twintig van de vorige eeuw gecreëerd, geïnspireerd door de Shalimar-tuinen in India, en wordt beschouwd als een van de allereerste oosterse parfums in de geschiedenis. De uitzonderlijke duurzaamheid is te danken aan een zeldzame balans tussen verfijning, glamour en geurkracht. Bijna een eeuw later is het nog steeds een bestseller bij selecte parfumerieën zoals Sephora.

De geursignatuur van een icoon

Brigitte Bardot droeg bij aan de mythevorming rond Shalimar door het tot een van haar favoriete geuren te maken. Hoewel ze niet de officiële woordvoerster was, belichaamde ze perfect de geest van het parfum: een vrijgeestige, onconventionele vrouw, ver verwijderd van 'verstandige' normen. Het dragen van Shalimar draait om het uitstralen van een sterke aanwezigheid, een geurspoor dat zowel bevestigd als geclaimd wordt.

Een oosterse vanillegeur die tijdloos is geworden.

De kracht van Shalimar schuilt in de gedurfde geurcompositie: een stralende bergamot in de topnoot, een bloemig en poederachtig hart en een oriëntaalse basis met omhullende vanille, amber, leer en balsemachtige noten. Dit contrast tussen de aanvankelijke frisheid en de glamoureuze warmte in de basis creëert een ware signatuur, die direct herkenbaar is op de huid. Het is deze unieke geur die het tot een "reflexgeur" maakt, een geur waar je naar terugkeert, zelfs nadat je andere parfums hebt geprobeerd.

Waarom is het nog steeds zo populair?

In een landschap vol nieuwe geuren biedt Shalimar een gevoel van zekerheid door zijn rijke geschiedenis en betovert het met zijn kracht. Het spreekt zowel degenen aan die nostalgisch zijn naar de grote klassiekers als degenen die voor het eerst een werkelijk unieke oosterse geur ontdekken. De heropleving van traditionele parfums en de aantrekkingskracht van iconische geuren verklaren ook het hernieuwde succes: Shalimar geven of ontvangen is kiezen voor een geur doordrenkt van cultuur en emotie.

Een moderne bestseller bij Sephora.

Shalimar is verkrijgbaar in verschillende eau de parfum-varianten en blijft een prominent onderdeel van het assortiment in winkels en online, een bewijs van de blijvende populariteit. Het vermogen om trends te overstijgen – van retro glamour tot de huidige vraag naar rijke geuren – maakt het een gegarandeerd succes in het parfumschap. Meer dan zomaar een parfum is het een symbool geworden: dat van een tijdloze stijl en onmiskenbare glamour, van Bardot tot nu.

Bijna een eeuw na de creatie ervan heerst Shalimar nog steeds oppermachtig in de zeer competitieve wereld van de parfumerie. Het is tegelijkertijd een olfactorisch erfgoed, een object van verlangen en een manifest van bevrijde vrouwelijkheid, en overstijgt generaties zonder ooit aan kracht in te boeten.