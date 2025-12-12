Search here...

Heb je groene ogen? Met deze make-upstijl kun je je blik betoveren.

Make-up
Léa Michel
TikTok-contentmaker @michaelaberd onthult de perfecte make-uplook om groene ogen te accentueren: de "espresso-look". Deze monochrome stijl in warme koffiebruine tinten benadrukt de ogen met een natuurlijke en hypnotiserende intensiteit. Perfect voor de herfst, combineert het diepte en elegantie zonder overdreven veel moeite.

Espressotinten vormen de ideale basis voor groene ogen.

Espressotinten – die rijke, matte bruintinten geïnspireerd op koffie – vormen een flatterend contrast met groene ogen, waardoor ze eruit springen als smaragden. @michaelaberd benadrukt hun veelzijdigheid voor een subtiel en verfijnd smokey effect. Breng ze aan als basis op het ooglid en in de oogplooi voor direct meer diepte.

Lange wing-eyeliner en bronzen oogschaduw

Teken een zwarte eyeliner met een langgerekte vleugel die om het oog heen loopt en een betoverend 'zeemeermin'-effect creëert. Vervaag dit vervolgens met een bronzen oogschaduw om de randen te verzachten en warmte toe te voegen. Deze combinatie versterkt het groen van de iris en geeft de ogen een driedimensionale look.

Een zongebruinde blos voor een harmonieus geheel.

Maak de look af met een bronzen, zongebruinde blush, hoog op de jukbeenderen aangebracht voor een gebruinde en stralende teint. Deze finish verbindt het gezicht in het espresso-kleurenpalet en zorgt voor een samenhangende en stralende look, waarbij ogen en wangen op elkaar aansluiten. Het resultaat: een frisse, betoverende look, klaar in een paar minuten.

De espresso-look maakt van groene ogen een magnetische blikvanger en bewijst dat goed uitgebalanceerde warme tinten alles zijn wat je nodig hebt voor een maximaal effect. Deze herfsttrend is voor iedereen toegankelijk en nodigt uit tot experimenteren voor een onvergetelijke look. Probeer het eens bij je volgende uitje en laat je natuurlijke schoonheid stralen.

