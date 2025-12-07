Dunne wenkbrauwen: de trend uit de jaren 2000 duikt weer op en zorgt voor een groot debat

Search here...

Schoonheid is een oneindige cyclus. Hoewel wenkbrauwen de afgelopen jaren helemaal hip waren – dik, borstelig en opvallend – verliezen ze terrein nu we 2026 naderen. Dunne wenkbrauwen, lang beschouwd als een modeblunder, zijn nu erg gewild in schoonheidssalons. Dit esthetische gebaar, ooit verbannen naar de jaren van rebellie, maakt een comeback en roept oude zorgen op.

Het epileren van dunne wenkbrauwen: een trend die voorheen verdween, is weer helemaal terug.

Het is een trend die nog steeds in ons geheugen gegrift staat. Vrouwen die in de jaren 2000 opgroeiden, herinneren zich nog steeds de wenkbrauwen die ze thuis epileerden, niet altijd even succesvol. Ze wilden eruitzien als de iconen van die tijd, zoals Gwen Stefani, Gwyneth Paltrow en Jennifer Aniston. In dat tijdperk van low-rise jeans, pomponlaarzen en tie-dye tops waren dunne wenkbrauwen de norm. Het was geen kleine knipbeurt, maar een serieuze ingreep, vooral voor degenen met van nature dikke wenkbrauwen.

En toen werd Cara Delevingne ons nieuwe esthetische icoon, die in stilte pincetten en waxstrips boycotte. Wazige wenkbrauwen die azuurblauwe ogen omlijsten, een diepe en mysterieuze blik verborgen onder platina highlights... hoe konden we die iconische Tumblr-afbeelding vergeten? Decennialang waren dunne wenkbrauwen een "cosmetisch vergrijp" waar de strengste straffen op stonden. Een overblijfsel uit vervlogen tijden, deze haarlijn van slechts een paar millimeter lang, was uit ons zicht verdwenen. Maar met de opkomst van de Y2K-stijl en de heersende nostalgie was het onvermijdelijk dat ze weer op onze wenkbrauwen zouden verschijnen.

Deze schoonheidstechniek, die schoonheidsspecialisten al twintig jaar niet meer hebben toegepast, is de nieuwe signatuur van de it-girls. Deze retro en brutale look, die onze eerbiedwaardige idolen destijds als een militante slogan droegen, heeft zijn publiek gevonden. Van Pamela Anderson tot Lena Situations, dunne wenkbrauwen zie je overal.

De argumenten van degenen die dunne wenkbrauwen bepleiten

Nog maar een paar maanden geleden waren dunne wenkbrauwen volledig uit de mode. In de soms tegenstrijdige wereld van beauty kan wat gisteren nog als passé werd beschouwd, morgen een wereldwijd fenomeen worden. Dit ongeremde epileren beleeft een heropleving in populariteit, mede dankzij het sociale netwerk TikTok, dat graag door zijn archieven spit. Wenkbrauwen, met dezelfde zorg verzorgd en gestyled als haar, herontdekken zichzelf voortdurend. Vol met kleurpotloden, in rechte hoeken gevormd, bedekt met aloë vera-gel... ze nemen een variabele vorm aan en evolueren met de trends.

Tegenwoordig hebben wenkbrauwen de voorkeur voor dunne, maar niet onleesbare wenkbrauwen. Deze zogenaamde "skinny brows" zijn iets minder radicaal en toegankelijker dan in de jaren 90. Het idee is meer om de wenkbrauwen te "vormen". Voor degenen die twijfelen om de sprong te wagen, heeft Lena Situation een paar overtuigende woorden. Deze kleine verandering in de vorm van haar wenkbrauwen heeft een grote impact gehad op haar zelfvertrouwen. "Het opent je ogen. Je kunt cut creases creëren die je voorheen niet kon. Het had niet hetzelfde effect (...). Ik heb het geprobeerd en ik snap niet waarom ik het niet eerder heb gedaan", zegt ze op TikTok. En als je je zorgen maakt over het resultaat, kun je deze stijl "simuleren" met filters voordat je de sprong waagt.

De echte schoonheidstip: doe met je gezicht wat je wilt

Dunne wenkbrauwen konden natuurlijk niet iedereen overtuigen; sterker nog, ze wakkerden oude trauma's aan. Vrouwen in de jaren 90 wilden niet "de fouten uit het verleden herhalen". Voor de meest terughoudende mensen waren dunne wenkbrauwen een trieste jeugdfout, een onbewuste cosmetische keuze die "veel haarschade" kon veroorzaken. Sommigen geloofden zelfs dat hun wenkbrauwhaar nooit meer zou teruggroeien. En ze waren vrij om hun eigen verlangens te volgen.

Of je nu de voorkeur geeft aan dikke, dunne, natuurlijke of gebleekte wenkbrauwen, individualiteit is beter dan conformisme. Uiteindelijk moeten dunne wenkbrauwen niet worden gezien als een zoveelste regel of een bron van stigma, maar eerder als een uitnodiging tot creativiteit. Het is een manier om te experimenteren met je imago, uit je comfortzone te stappen en jezelf in een nieuw licht te zien.

Hoewel dunne wenkbrauwen veel vrouwen doen fronsen, heeft deze look de verdienste dat het ons terugvoert naar een tijd van zorgeloze overgave. Dunne wenkbrauwen zijn beladen met symboliek. Voor sommigen is het dragen ervan een manier om sociale normen te overtreden.

Als woordenkunstenaar jongleer ik dagelijks met stijlmiddelen en perfectioneer ik de kunst van feministische grappen. In mijn artikelen biedt mijn licht romantische schrijfstijl je een aantal werkelijk boeiende verrassingen. Ik geniet ervan om complexe kwesties te ontrafelen, als een moderne Sherlock Holmes. Genderminderheden, gendergelijkheid, lichaamsdiversiteit... Als journalist op het scherpst van de snede duik ik hals over kop in onderwerpen die debat aanwakkeren. Als workaholic wordt mijn toetsenbord vaak op de proef gesteld.
