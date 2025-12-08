Search here...

De geheime truc van dragqueens voor een betoverende blik

Make-up
Émilie Laurent
astuce makeup drag queen
Dragqueens staan bekend om hun weelderige make-up en overdreven gelaatstrekken en worden zelden gebruikt als voorbeeld voor beautylooks. Ze worden maar al te vaak afgedaan als "verfblikken" of "cabaretclowns", maar ze beschikken desondanks over technieken die visagisten liever geheim houden. Dit is de sleutel tot hun transformatie die spontaan hun uiterlijk verandert en hun ogen prachtig flatteert.

Een eenvoudige, goed geplaatste potloodstreep om de ogen te openen

Ogen zwaar opgemaakt met kleurrijke oogschaduw, XXL-wimpers als die van wassen poppen, een teint gemodelleerd door contouren, een vals volle mond versierd met... Dragqueens, de belichaming van het woord diva, de personificatie van glamour in zijn meest radicale vorm, creëren kunst met oogschaduw, lipgloss en blush . Ze zijn in zekere zin de Van Goghs van de schoonheid: kunstenaars die soms verkeerd begrepen, maar vaak bewonderd worden.

Dragqueens zijn niet bepaald de grootste esthetische iconen. Toch beschikken ze zeker over meer kennis dan de zelfverklaarde schone meisjes van het internet. Het is natuurlijk niet de bedoeling om hun maximalistische en extravagante podiumlooks exact te kopiëren, tenzij je binnenkort een verkleedfeestje hebt. Nee, het doel is om te leren van hun fysieke transformatie.

In een verhelderende video leert Kardi Blac van @makeupbykardiblac ons de basis van een katachtige, hypnotiserende en mysterieuze blik. In plaats van simpelweg een lijn langs de wimperlijn te trekken en een veegje in de buitenste ooghoek te maken, begint de visagiste met het tekenen van een nude lijn vlakbij de waterlijn, langs de onderste wimperrand. En juist dit detail maakt het verschil. Naast het duidelijk definiëren van de make-up en het bieden van een leidraad, verheldert deze penseelstreek de ogen direct. Met een schuine kwast creëert de meester van het highlighten een lijn zwarte eyeliner, die loopt van de binnenste ooghoek tot de binnenste ooghoek.

Een eenvoudig te reproduceren en voordelige tutorial

In tegenstelling tot sommige complexe stylingoefeningen blijft deze toegankelijk, zelfs voor de minst ervarenen. Omdat de beautyprinter nog niet bestaat (behalve misschien in een aflevering van Black Mirror), kunnen we inspiratie opdoen bij dragqueens om onze transformatie voor de spiegel succesvol te voltooien. We kunnen een stukje tape gebruiken om vlekken te voorkomen, maar logischerwijs zou deze tutorial niet moeten mislukken. Bovendien is hij goedkoop: je hebt er maar een minimum aan nodig. Je hebt alleen een lichte en een donkere oogschaduw nodig.

Hoewel dragmake-up misschien een burlesque-handtekening draagt, is deze in werkelijkheid perfect gecontroleerd. Elk gebaar is opmerkelijk precies. Dat is geen verrassing, aangezien dragartiesten hun gezicht beschouwen als een leeg canvas dat ingevuld moet worden, niet als een schets die gecorrigeerd moet worden. Achter hun kleurrijke façade schuilt een ware creatieve ziel en een diep verlangen naar individualiteit.

Andere tips van dragqueens om gewoon te stralen

Dragqueens kunnen ons veel leren. Op haar Instagrampagina geeft Kardi Blac ons een kijkje achter de schermen en deelt ze kleine tips die zelfs de meest toegewijde beautyaddicts niet kennen. Zo raadt de visagiste in plaats van lipgloss een lipolie met dubbele werking aan, die zijdezacht en comfortabeler aanvoelt. En voor eyeliner begint ze bij de onderste wimperrand, niet direct op het ooglid.

Dragqueens zijn niet zomaar "mensen in vermomming" of "mannen verkleed als vrouwen"; ze zijn meesters in uiterlijk. Maar bovenal zijn ze onze beste beautyadviseurs. Of we nu op zoek zijn naar feestelijke make-up of een alledaagse look, dragqueens bieden de perfecte oplossing.

Als woordenkunstenaar jongleer ik dagelijks met stijlmiddelen en perfectioneer ik de kunst van feministische grappen. In mijn artikelen biedt mijn licht romantische schrijfstijl je een aantal werkelijk boeiende verrassingen. Ik geniet ervan om complexe kwesties te ontrafelen, als een moderne Sherlock Holmes. Genderminderheden, gendergelijkheid, lichaamsdiversiteit... Als journalist op het scherpst van de snede duik ik hals over kop in onderwerpen die debat aanwakkeren. Als workaholic wordt mijn toetsenbord vaak op de proef gesteld.
