Na de "clean girl"-look in 2025 zou deze make-uptrend in 2026 wel eens kunnen opvallen.

Make-up
Léa Michel
@i.an.ya.i/TikTok

Een aantal seizoenen lang werd schoonheid samengevat in één woord: "schoon". Een stralende teint, nude lippen en zorgvuldig gestylede wenkbrauwen domineerden de trends (de clean girl). In 2026 slaat het tij. Deze ingetogen esthetiek maakt plaats voor een zelfverzekerde terugkeer van zichtbare, expressieve en gedurfde make-up. Chique minimalisme wijkt voor een hernieuwde drang naar creativiteit.

De "make-up-make-up": een nieuwe energie

Deze transitie verwerpt het streven naar natuurlijkheid niet, maar herdefinieert het. De "makeup-makeup"-trend behoudt de lichtheid van zogenaamde onzichtbare make-up, maar introduceert tegelijkertijd structuur en intensiteit. Eyeliner maakt een comeback, oogschaduw wordt intenser en contouren keert terug in subtielere varianten. Het doel: persoonlijkheid benadrukken in plaats van gelaatstrekken verbergen.

@i.an.ya.i Berry Smokey Eyes tutorial 🫐🍓 @Maybelline NY Tattoo Liner Berry Bliss, Sky High Mascara, Lifter Glass Lip Balm 008 @Westman-Atelier Concealer, Contour Stick @Rhode Skin Pocket Blush Tan Line @Fenty Beauty Powder @Florasis Shop Eyeshadow Palette #makeuptutorial #makeup #greeneyes ♬ original sound - 𝕽𝖆𝖕

Gedurfde kleuren en texturen

Neutrale tinten maken plaats voor warme bruintinten, rokerige grijstinten en metallic glitters. Lippenstift krijgt zijn vroegere pigmentatie terug, een symbool van zelfvertrouwen en lef. Make-upartiesten vieren opnieuw textuur: iriserend, mat, romig – alles is mogelijk. Deze esthetische vrijheid transformeert make-up in een canvas voor emotionele expressie.

Uiteindelijk weerspiegelt deze beweging een verandering in attitudes. Na de verheerlijking van 'natuurlijke perfectie' (de 'clean girl'-trend), wil 2026 individualiteit vieren. Het gaat er niet langer om een ideaalbeeld na te bootsen, maar om je eigen stijl te eren. Authenticiteit, verbeelding en een hernieuwd plezier in make-up markeren in 2026 de wedergeboorte van een meer belichaamde, levendige en zelfverzekerde schoonheid.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Express Holiday Makeup: hét magische product waar iedereen naar op zoek is.

