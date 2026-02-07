De trend van het "Slavische gezicht": wat onthult het over de huidige schoonheidsidealen?

Hoge jukbeenderen, een allesoverheersende maar dreigende blik, een perfect verzorgd maar ontoegankelijk gezicht. Iedereen wil Slavische vrouwen nabootsen en deze fysieke kenmerken overnemen die ze van nature bezitten. Na de porseleinen teint van Koreaanse vrouwen te hebben bewonderd, zijn internetgebruikers nu gefascineerd door deze onaantastbare en dominante oosterse esthetiek. Ze imiteren moeiteloos wat Slavische vrouwen doen.

Het “Slavische gezicht”, de nieuwe esthetische codenaam.

Over het algemeen wordt fantaseren over iemands afkomst sterk afgekeurd, maar in de schoonheidsindustrie is het een gewoonte, zelfs een trend. Een tijdje geleden vormden veel mensen hun ogen tot amandelen met een onderstreepte eyeliner om op Koreaanse idolen te lijken en namen ze de 'Brownie Glazed'-liplook over, in navolging van Hailey Bieber, en imiteerden ze de bijna 'gepatenteerde' schoonheidstechnieken van zwarte en Zuid-Amerikaanse vrouwen.

Tegenwoordig vestigen schoonheidsliefhebbers zich in Oost-Europa en imiteren ze de kokette uitstraling van Slavische vrouwen. Ze proberen na te bootsen wat vrouwen met bontmutsen en dikke bontjassen van nature en zonder overdrijving bereiken: de beroemde "fatale blik", die van binnenuit doordringt en de indruk wekt dat ze triggers in hun ogen hebben.

Op sociale media is het 'Slavische gezicht', net zo alledaags als de norse uitdrukking van Parijse vrouwen, viraal gegaan. Iedereen doet mee aan deze imitatie. Gesloten gezicht, ingevallen wangen, een intimiderende blik zonder frons, een strakke kaak... Dit marmeren masker, vergelijkbaar met dat van de modellen tijdens de Fashion Week, vestigt zich als een nieuwe standaard voor collectieve schoonheid.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Marina LIFESTYLE•LUXURY TRAVEL (@marigladkaya)

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door ROBERTA ┃ Lifestyle UGC (@robertagreebe)

Verlangen naar wat de genetica ons niet heeft gegeven.

Door de vrieskou roze wangen, lippen getint zonder een spoortje make-up, een gezicht dat door de genen is gelift. Meisjes die buiten Slavische landen geboren zijn, nemen deze kenmerken over met behulp van poeder, crème en serum. Ze benijden de magnetische uitstraling van Slavische meisjes, terwijl de vrouwen zelf niet bewust proberen zo betoverend te zijn.

Bovendien, als ze zelden glimlachen, is dat niet uit angst voor rimpels of om te voldoen aan dat stoere KGB-maffia-imago, maar uit respect voor de cultuur. Terwijl een glimlach in sommige landen een sociaal middel is, zelfs een katalysator voor verbinding, heeft het in Oost-Europese landen niet dezelfde warme connotatie. " Lachen zonder reden is een teken van dwaasheid, " luidt een Russisch spreekwoord. Slavische meisjes conformeren zich niet aan een standaard, maar aan een gewoonte. En zij die het "Slavische gezicht" proberen, onderwerpen zich aan een fysiek voorschrift.

Het is altijd hetzelfde gevecht met onze spiegelbeelden. Mensen met krullen dromen van steil haar, en andersom. Mensen met amandelvormige ogen proberen er "Europeser" uit te zien, en Europese vrouwen zelf spannen eyeliner op om hun oogleden langer te laten lijken. Deze chronische ontevredenheid lijkt een typisch vrouwelijk symptoom te zijn. En trends zoals "Slavisch gezicht" moedigen geen acceptatie aan, maar eerder vergelijking en zelfkritiek.

Een geglobaliseerd ideaal... maar wel erg uniform.

Hoewel de trend een geografische oorsprong claimt, is ze in de eerste plaats onderdeel van een geglobaliseerd ideaal. Filters, make-uptechnieken , cosmetische chirurgie en injecties hebben geleidelijk aan een 'internationaal' gezicht gecreëerd: hoge jukbeenderen, volle lippen, een smalle neus en een gladde huid.

Het "Slavische gezicht" is daarom minder een culturele realiteit dan een esthetische projectie. Het laat zien hoe vergelijkbaar de normen van land tot land zijn. Achter de schijnbare diversiteit aan trends vinden we vaak dezelfde criteria, simpelweg hernoemd. Het "Slavische gezicht" is van zijn oorspronkelijke betekenis afgeweken en is verworden tot alweer een voorschrift. Alsof we er al niet genoeg van hebben.

Blackface wordt beschouwd als puur racisme, maar jezelf tooien met karmozijnrode lippenstift, met bont gevoerde laarzen, een matroesjka-hoofddoek en je verkleden als een Slavisch meisje tot op het karikatuurpunt wordt volkomen getolereerd. Het 'Slavische gezicht', hoe opvallend het ook mag zijn, is echter een teken van verbondenheid, geen trend. Laten we niet vergeten: schoonheid heeft duizend gezichten en past niet in een bepaald hokje.