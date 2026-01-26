Onlangs ziek geweest: moet ik al mijn make-up weggooien?

Je bent net hersteld van een vervelende griep of een slopende infectie en je pakt je schoonheidsroutine weer op alsof er niets gebeurd is. Maar misschien heb je wel bacteriën achtergelaten op het puntje van je lippenstift of het borsteltje van je mascara. Is dit een mythe van overmatige hygiëne of de realiteit? Een expert geeft zijn mening.

Je make-up weggooien na een ziekte: overdreven?

In de wintermaanden nemen virussen en bacteriën toe. Misschien heb je dit zelf onlangs nog ervaren. Toch is je eerste reactie niet om je make-up weg te gooien als je ziek wordt. Waarom niet? Omdat je het gevoel hebt dat je geld weggooit en producten verspilt.

Laten we eerlijk zijn, het weggooien van een nauwelijks gebruikt Urban Decay- palet of een net geopende, beschadigde lipstick is ontzettend hartverscheurend. Zo erg zelfs dat je je gebruikte make-up misschien wel langer bewaart dan de houdbaarheidsdatum. Je schuurt je oogschaduw al tot op het laatste beetje glad en slijpt je kohlpotloden tot ze zo scherp zijn dat je ze nauwelijks vast kunt houden, dus je gaat je make-up echt niet opofferen voor een simpele verkoudheid.

En je hebt het mis. "Make-upproducten die direct op de huid worden aangebracht, kunnen bacteriën bevatten. Hun levensduur hangt af van het micro-organisme, maar je moet ervan uitgaan dat ze kunnen overleven zolang je het product in je bezit hebt", legt cosmetisch chemicus Perry Romanowski uit in Today magazine. Met andere woorden, wanneer een product direct in contact komt met je huid, neemt het vuil op en wordt het in zekere zin de bron van de besmetting. Conserveringsmiddelen, ook al worden ze vaak bekritiseerd, stellen je in staat om je producten langdurig te "steriliseren" en deze vicieuze cirkel te doorbreken.

Wanneer moet je je make-up nu echt weggooien?

Het spijt me, maar je zult waarschijnlijk afscheid moeten nemen van je getinte lippenbalsems, vooral als ze een applicator hebben. Het zijn de meest besmettelijke beautyproducten in je make-uptas. En zoals de experts ons steeds weer voorschrijven: "voorkomen is beter dan genezen". Deze producten, die je als een soort schoonheidswapen gebruikt, zijn broedplaatsen voor microben, en deze sluimerende bacteriën worden waarschijnlijk weer actief door speeksel.

"Als je net verkouden bent geweest, zou ik niet al je make-up weggooien, maar ik zou je wel aanraden om de lippenstift die je gebruikte toen je ziek was te vervangen of even aan de kant te leggen," aldus dermatoloog Dr. David Lortscher in een interview met Today.

Aan de andere kant zijn producten die je met je handpalm aanbrengt voordat je je gezicht aanraakt, minder riskant. Dit geldt met name voor foundations in een pompflacon en crèmeblushes in potjes. Experts wijzen er ook op dat je immuunsysteem zijn werk zou moeten doen en een terugval zou moeten voorkomen, tenzij je een verzwakt immuunsysteem hebt.

Het specifieke geval van oogziekten

Hier valt niet over te onderhandelen. Als je een ooglidontsteking of conjunctivitis hebt, kun je het beste afscheid nemen van je essentiële oogverzorgingsproducten. Anders zal het medische scenario zich eindeloos herhalen en zul je dagelijks oogdruppels moeten gebruiken. Dat wil je niet. Deze virussen die je zicht tijdelijk vertroebelen, zijn zeer resistent en sterven, in tegenstelling tot andere virussen, niet door contact met voorwerpen.

Dus, als je je wimpers bedekt met een besmet mascaraborsteltje, zullen je ogen je dat niet vergeven en begint de ellende waar je net aan ontsnapt bent weer van voor af aan. Doe daarom een kleine make-up detox om je kostbare gezichtsvermogen te beschermen en ververs je make-uptasje als je twijfels hebt. Vloeibare eyeliner, poeder- of crème-oogschaduw, mascara, oogpotlood… Ja, je zult deze misdaad moeten begaan en het allemaal weggooien. En natuurlijk moet je al je borstels steriliseren (je weet wel, die je niet hebt gewassen sinds je ze hebt gekocht). Hoe? Met antibacteriële zeep, en herhaal dit proces eenmaal per week.

Enkele hygiëneregels voor een gezonde make-up

Experts grijpen deze gelegenheid aan om ons te herinneren aan een aantal goede cosmetische gewoonten. Ten eerste: leen je make-up nooit uit (zelfs niet aan je beste vriendin die je smeekt met haar Gelaarsde Kat-gezicht). Nog een aanbeveling voor producten in potjes: gebruik een schone spatel om ze aan te brengen, niet je vingers. Optioneel, maar niet onbelangrijk: schrijf de datum waarop je je make-up voor het eerst hebt gebruikt op een etiket om ervoor te zorgen dat je de vervaldatum die op het kleine symbooltje staat, in acht neemt.

Je make-up weggooien na een ziekte is niet iets voor een "obsessieve maniak", maar een preventieve maatregel. Vandaar het voordeel van het verwijderen van een deel van de make-up van je gezicht. Misschien vind je het na het lezen van dit artikel makkelijker om de "no-makeup"-look te omarmen.