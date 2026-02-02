Zeg vaarwel tegen blush: dit kleine Marokkaanse accessoire laat je teint direct stralen.

Om je jukbeenderen kleur te geven en je teint op te fleuren, gebruik je waarschijnlijk die bekende blushes. Maar je zult je compacte blushes al snel opbergen! Een eenvoudig terracotta potje kan deze charmante taak volbrengen en traditionele blush vervangen. Dit bescheiden accessoire, dat in de palm van je hand past, is alles wat je nodig hebt om je make-up op te fleuren.

Een terracotta container met cosmetische eigenschappen.

Het is een accessoire dat je gemakkelijk zou kunnen aanzien voor een decoratief object of een stuk serviesgoed. Toch hoort het absoluut thuis in je toilettas of op je badkamerplankje. Het lijkt op een miniatuur tajinebordje, maar het kan zich meten met de best presterende en meest gewaardeerde blushes op de cosmeticamarkt. De naam? Aker fassi. De kracht? Met een simpele beweging van je vingers herstelt het de kleur van je teint en versterkt het je make-up.

Dit kleine flesje is een gewild item onder online beauty-liefhebbers en is het nieuwe pronkstuk van beauty 2.0. In video's die viraal zijn gegaan, laat de Aker Fassi al zijn mogelijkheden zien. Na een paar sprays onthult dit apparaat een vermiljoenrode tint waar zelfs de grootste merken in de branche jaloers op zouden zijn. Toch is het geen recente uitvinding.

Aker Fassi is een traditioneel Marokkaans cosmetisch poeder dat al eeuwenlang wordt gebruikt in schoonheidsrituelen. De naam is afgeleid van "aker", wat pigment betekent, en "Fassi", afkomstig uit Fez, een historische Marokkaanse stad die bekendstaat om haar ambachtslieden. Dit product is 100% natuurlijk en handgemaakt, vervaardigd uit in de zon gedroogde klaproosblaadjes en fijn gemalen granaatappelschil.

De belofte van make-up vol vitaliteit

De video's spreken voor zich en hebben geen ondertitels nodig. De contentmakers die deze kleine beauty-oefening uitproberen, zijn allemaal verbaasd over de resultaten. Ze moeten zelfs meerdere keren over hetzelfde gebied gaan om de kleur te laten mengen, zo intens is het. Aker Fassi geeft een gezonde gloed zonder synthetische producten. En het is niet alleen geschikt om jukbeenderen te accentueren en die "net terug van het strand"-look te creëren.

Sommigen gebruiken het ook als oogschaduw of om hun lippen te versieren. Afhankelijk van de hoeveelheid die op de vinger wordt aangebracht, is het effect meer of minder intens. Met Aker Fassi kun je alle tinten rood op één oppervlak verkennen. In Marokko, een land van tradities en expertise, gebruiken vrouwen henna niet alleen om hun uiterlijk te verfraaien.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Inès (@seni.mph)

De geheimen om dit accessoire in je routine te integreren.

Aker Fassi wordt verkocht op souks tussen leren tassen en oosterse spiegels, in plaats van onder kunstmatig neonlicht naast losse poeders en andere teintversterkers. Dit heeft als voordeel dat het veelzijdig is. Het is niet beperkt tot slechts één deel van je gezicht; het gaat verder dan de wangen en kan de oogleden accentueren met een subtiele smokey eye en de lippen op een ingetogen manier voorbereiden. Je kunt zelf de hoeveelheid bepalen en het product tijdens het aanbrengen goed blenden.

Nog een optie: je kunt het ook in je huidverzorgingsroutine gebruiken. Neem een kleine hoeveelheid en meng het met rozenwater, honing of yoghurt voor een regenererend en verzachtend masker. Als je een nieuwe look wilt en de huidige trend van felgekleurd haar wilt uitproberen, kun je het ook mengen met henna en op je hoofdhuid laten inwerken. Mits het thuis kleuren natuurlijk wel op de juiste manier gebeurt. Een waarschuwing voordat je deze beautytruc toepast: test het product eerst op een klein stukje huid om te zien hoe het reageert.

Hoewel het tijdperk van de 'clean girl' voorbij lijkt te zijn, is het hoog tijd om je make-up wat op te fleuren en kleur toe te voegen waar je tot nu toe alleen maar nude tinten hebt gebruikt. Aker Fassi is de beste partner voor jouw creativiteit.