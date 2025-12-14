Dit brood, waarvan iedereen denkt dat het "gezond" is, bevat in werkelijkheid heel veel calorieën.

De afgelopen jaren hebben bepaalde broodsoorten een bijna wonderbaarlijke aantrekkingskracht gekregen. Glutenvrij, goudbruin (enzovoort), ze beloven een lichter alternatief voor traditioneel witbrood. Maïsbrood valt duidelijk in deze categorie. Zoals Dr. Jimmy Mohamed onlangs echter opmerkte, is dit product niet per se de beste bondgenoot voor het reguleren van de bloedsuikerspiegel. Moeten we het dan maar helemaal verbannen? Niet zo snel: de werkelijkheid is genuanceerder… en veel geruststellender.

Maïsbrood: een vleiende reputatie, een dichtere realiteit.

Maïsbrood wordt voornamelijk gemaakt van maïsmeel, een meelsoort die van nature rijk is aan koolhydraten en vaak arm aan vezels. In tegenstelling tot een goed gestructureerd volkorenbrood, lijkt het meer op een geraffineerd product. Daardoor levert het snel en geconcentreerd energie en heeft het een caloriedichtheid die die van klassiek tarwebrood kan evenaren of zelfs overtreffen.

Het positieve imago van brood is vaak gebaseerd op twee belangrijke argumenten: de afwezigheid van gluten en de vermeende betere verteerbaarheid. Dit zijn voor sommigen aantrekkelijke aspecten, maar ze zeggen op zichzelf niets over de invloed ervan op de bloedsuikerspiegel. Met andere woorden, alleen omdat een brood anders is, betekent dat niet automatisch dat het voor iedereen beter geschikt is.

Het gaat om de glycemische index, niet om de morele aspecten van voeding.

Op de radiozender RTL benadrukte dr. Jimmy Mohamed een belangrijk punt: maïsbrood heeft een hoge glycemische index. Dit betekent dat het een snelle stijging van de bloedsuikerspiegel veroorzaakt. Deze plotselinge schommelingen kunnen leiden tot trek in eten, een sneller hongergevoel en, op de lange termijn, verstoring van de stofwisseling, met name bij mensen met een verhoogd risico op diabetes.

Echter, een waarschuwing is op zijn plaats: het bespreken van de glycemische index is geen veroordeling. Het is een hulpmiddel om inzicht te krijgen, geen oordeel. Elk voedsel heeft een rol, een context en een moment. Maïsbrood is niet inherent "slecht", het is simpelweg minder gunstig als het dagelijks als vast onderdeel van het dieet wordt geconsumeerd, in de veronderstelling dat het automatisch bescherming biedt.

Meer vullende broodsoorten

Voor wie zijn bloedsuikerspiegel beter wil stabiliseren, zijn er andere opties. Zuurdesembrood bijvoorbeeld, profiteert van natuurlijke fermentatie, wat de spijsvertering verbetert en de glycemische index verlaagt. Boekweit- of speltbrood, rijker aan vezels, zorgt bovendien voor een meer geleidelijke en constante energieafgifte. Ook deze broden zijn geen wondermiddel, maar ze passen beter in een denkwijze die gericht is op een comfortabele en evenwichtige spijsvertering, vooral wanneer ze met plezier gegeten worden, langzaam gekauwd worden en gecombineerd worden met eiwitrijke of gezonde vetten.

Eet gerust... tenzij je gezondheid meer aandacht vereist.

En hier moet de boodschap even verduidelijkt worden. Ja, volgens Dr. Jimmy Mohamed is maïsbrood niet de gezondste optie, maar nee, dat betekent niet dat je het helemaal moet laten staan of je schuldig moet voelen bij elke hap. Brood is van nature geen salade. Het geeft energie, troost en gezelschap. En dat is helemaal prima.

Tenzij medisch noodzakelijk, is het niet nodig en ook niet wenselijk om elke calorie te tellen of permanent aan restricties te doen. Als uw gezondheid afhangt van een strikte controle van uw bloedsuikerspiegel, is waakzaamheid essentieel. Anders moet eten een vrije en plezierige bezigheid blijven. Ware balans schuilt niet in verboden, maar in bewustzijn.

Kortom, het is belangrijk om te weten wat je eet, de mogelijke effecten ervan te begrijpen en vervolgens voedsel te kiezen op basis van je behoeften, je lichaam en je trek. Maïsbrood kan absoluut een traktatie blijven, zonder schuldgevoel, als onderdeel van een gevarieerd voedingspatroon. Doe je onderzoek, luister naar je lichaam... en geniet ervan!