Voedselkeuzes kunnen een weinig bekend aspect van iemands persoonlijkheid onthullen.

Wat als onze voedselvoorkeuren meer over ons onthullen dan we denken? De afgelopen vijftien jaar hebben verschillende psychologische studies de verbanden tussen voedselsmaken en bepaalde persoonlijkheidskenmerken onderzocht. De resultaten, die met de nodige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd, suggereren dat onze voorkeur voor zoete, bittere of pittige smaken wellicht niet geheel onbeduidend is.

De zoete smaak, geassocieerd met vriendelijkheid.

Een onderzoek uit 2012 van Brian Meier en collega's toonde aan dat mensen die van zoete smaken houden, als aangenamer werden beschouwd en zichzelf omschreven als meer geneigd om anderen te helpen. Nog verrassender: na het eten van iets zoets waren deelnemers meer bereid om anderen een gunst te bewijzen. Zoetheid lijkt dus, zowel in onze perceptie als in ons gedrag, geassocieerd te zijn met zogenaamde 'prosociale' eigenschappen.

De bittere smaak, die verbonden is met de duistere kant van de persoonlijkheid.

Daarentegen onderzocht een studie uit 2016 van Christina Sagioglou en Tobias Greitemeyer bitterheid. Door bijna 1000 Amerikaanse volwassenen te ondervragen over hun smaakvoorkeuren en persoonlijkheid, ontdekten de onderzoekers een verband tussen een sterke voorkeur voor bitterheid en bepaalde zogenaamde 'antisociale' eigenschappen, zoals machiavellisme, narcisme en een neiging tot kwaadaardigheid. Dit verband bleef bestaan, zelfs wanneer rekening werd gehouden met voorkeuren voor zoete, zoute of zure smaken.

Andere smaken, andere wegen

Onderzoek heeft ook andere smaken onderzocht. Een voorkeur voor pittig eten wordt bijvoorbeeld vaak in verband gebracht met sensatiezucht, extraversie en een zekere impulsiviteit. Deze associaties, smaak voor smaak, schetsen verschillende psychologische profielen.

Links die gekwalificeerd moeten worden

Deze resultaten moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Ze tonen correlaties aan, geen causale verbanden: het feit dat iemand van zwarte koffie houdt, maakt hem of haar nog geen kwaadaardig persoon. De waargenomen effecten blijven bescheiden en sommige studies zijn er niet in geslaagd ze te repliceren. Onze smaak hangt bovendien af van cultuur, opvoeding en gewoonten.

Hoewel de wetenschap geen persoonlijkheid kan aflezen aan een bord eten, laat ze wel interessante verbanden zien tussen wat we graag eten en wie we zijn. Het biedt een leuke kijk op onze kleine culinaire voorkeuren.