Eén op de vier mensen ervaart de smaak van voedsel anders dan anderen.

Sommige smaken vind je overweldigend, terwijl anderen ze te bitter of juist heel zoet vinden. Dit verschil heeft niet alleen te maken met eetgewoonten. Het wordt ook verklaard door hoe je lichaam smaken waarneemt. Naar schatting ervaart ongeveer een op de vier mensen een bijzonder intense smaaksensatie.

Waarom verschillen smaken zo sterk?

Als jij broccoli heerlijk vindt, terwijl een dierbare het te bitter vindt, dan voer je niet zomaar een culinaire discussie. Je onderzoekt twee verschillende zintuiglijke ervaringen. Smaak is geen vaststaand gegeven: het hangt af van de gevoeligheid van elk individu, hun receptoren en ook hun biologische aanleg. Wanneer je hetzelfde voedsel voorgeschoteld krijgt, kan je brein dus een compleet andere boodschap ontvangen van de persoon naast je.

Het fenomeen van "superproevers"

In de jaren negentig populariseerde onderzoekster Linda Bartoshuk de term 'superproever'. Volgens haar werk zou de bevolking in drie profielen worden verdeeld: ongeveer 25% van de mensen is zeer gevoelig voor smaken, 50% heeft een gemiddelde gevoeligheid en 25% heeft een lage gevoeligheid.

Superproevers ervaren bepaalde smaken, met name bitterheid, veel intenser dan gemiddeld. Waar een koffie voor de één aangenaam en evenwichtig smaakt, kan hij voor de ander extreem sterk en zelfs moeilijk te waarderen zijn. Dit is geen minpunt en ook geen absoluut voordeel, maar een natuurlijke variatie in waarneming.

Smaakpapillen en genetische overerving

Deze verhoogde gevoeligheid wordt deels verklaard door twee factoren. Ten eerste de dichtheid van smaakpapillen: men denkt dat deze kleine structuren op de tong talrijker zijn bij superproevers, waardoor de sensaties intenser zijn.

Vervolgens speelt genetica een belangrijke rol. Het TAS2R38-gen beïnvloedt de waarneming van bepaalde bittere moleculen zoals PTC en PROP. Afhankelijk van de erfelijke variant van dit gen kan bitterheid als mild, matig of zeer uitgesproken worden ervaren. Onderzoek wijst ook uit dat vrouwen gemiddeld iets gevoeliger zijn voor deze smaakovergevoeligheid.

Zeer persoonlijke voedselvoorkeuren

Deze gevoeligheid heeft concrete gevolgen voor je dagelijks leven. Superproevers vermijden vaak voedsel dat als te bitter wordt ervaren: sommige groene groenten, sterke koffie of zelfs bepaalde citrusvruchten kunnen voor hen te intens smaken.

Omgekeerd ervaren minder gevoelige personen dezelfde voedingsmiddelen op een mildere, neutralere manier. Deze verschillen kunnen soms de indruk wekken van tegengestelde voedselvoorkeuren, terwijl het in feite gewoon om verschillende waarnemingen gaat. In alle gevallen is dit een normale variatie in het menselijk functioneren, vergelijkbaar met verschillen in visuele of auditieve waarneming.

Een wetenschap die nog steeds in beweging is.

Hoewel het concept van de 'superproever' veelvuldig wordt gebruikt, wordt deze classificatie nog steeds verder verfijnd door onderzoek . Het aantal smaakpapillen alleen is niet altijd voldoende om de daadwerkelijke smaakperceptie te verklaren, en andere factoren spelen een rol, zoals geur en andere smaakreceptoren. Smaak blijkt dus een complexe ervaring te zijn, opgebouwd uit verschillende biologische mechanismen die nog steeds worden onderzocht. Wetenschappers zijn het over één ding eens: er is niet slechts één manier om te proeven, maar een grote diversiteit aan percepties.

Kortom, jouw perceptie van eten is uniek en wordt gevormd door je biologie, maar ook door je ervaringen. Hoewel ongeveer een op de vier mensen smaken met een bepaalde intensiteit ervaart, herinnert dit ons aan een simpele en positieve waarheid: aan tafel ontdekt iedereen hetzelfde gerecht op zijn of haar eigen manier, en al deze manieren zijn volkomen geldig.