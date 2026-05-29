Deze weinig bekende Japanse truc verwijdert 80% van de pesticiden uit groenten en fruit.

Met de huidige hittegolf leef je misschien wel alleen maar op salades. Van voorgerecht tot hoofdgerecht tot dessert, fruit en rauwe groenten vormen de rode draad in je maaltijden. Om je verfrissende recepten te bereiden, plunder je de schappen van de supermarkt en was je je ingrediënten zorgvuldig, die niet zo natuurlijk zijn als ze lijken. Voor een menu zonder toegevoegde pesticiden hebben de Japanners een veelbelovende techniek.

Groenten en fruit, aangetast door pesticiden.

Gezondheidsorganisaties adviseren om vijf porties fruit en groenten per dag te eten om gezond te blijven. Deze schatten van de aarde zijn echter besmet met pesticiden. Boeren gebruiken niet zomaar een gieter om hun akkers te besproeien. De hedendaagse landbouw lijkt verre van op een sprookje uit "Little House on the Prairie". Volgens statistieken bevat meer dan 6 op de 10 niet-biologische groenten en fruit minstens één aantoonbaar pesticideresidu. Kersen , druiven, aardbeien en appels behoren tot de meest besmette producten. Tenzij je een paradijselijke tuin tot je beschikking hebt of zelfvoorzienend bent, is het moeilijk om aan deze grimmige realiteit te ontsnappen.

Daarom wassen we deze ingrediënten beter dan onszelf. Ondanks een intensieve schoonmaakbeurt, talloze spoelbeurten onder de kraan en een stevige massage waar onze partner jaloers op zou zijn, blijven pesticiden aanwezig. Volgens een andere studie , gepubliceerd in het tijdschrift Nano Letters van de American Chemical Society, heeft het spoelen van fruit en groenten met gewoon water geen effect op pesticiden.

"In plaats van onnodige bezorgdheid te veroorzaken, suggereert onderzoek dat schillen vrijwel alle pesticideresten effectief kan verwijderen, in tegenstelling tot de vaak aanbevolen methode van wassen," staat er te lezen. Alleen zijn niet alle vruchten geschikt voor de dunschiller in onze lades. Als je besluit een blauwe bes te schillen, blijft er niet veel over om te eten.

De Japanse techniek die belooft 80% van de pesticiden te elimineren.

Deze tip is viraal gegaan. Het gaat er niet om je groenten en fruit in de gootsteen te laten weken met een scheutje azijn, maar om deze producten, die vaak met chemicaliën zijn bespoten, te zuiveren met een mengsel dat zijn waarde al bij onze grootmoeders heeft bewezen. Het gebruikt ingrediënten die we allemaal in onze keukenkastjes hebben staan: zout en bakpoeder. En de methode is simpel.

Voeg simpelweg twee eetlepels zout toe aan een kom gevuld met acht kopjes warm water.

Vervolgens voegen we een eetlepel baksoda toe, een veelzijdig poeder met ontvettende eigenschappen.

Het fruit en de groenten worden, zoals aanbevolen door het mediabedrijf Top Santé , 5 tot 10 minuten in dit ontsmettingsmiddel gelegd.

Het is ook aan te raden alles goed door te roeren om te voorkomen dat het poeder naar de bodem van de kom zakt.

Tot slot hoeft u alleen nog maar de groenten en fruit in een vergiet te doen en af te spoelen. Dit moet vlak voor het eten gebeuren.

Andere goede manieren om pesticiden in je eten te vermijden

Hoewel deze Japanse methode intrigerend is door haar eenvoud, neemt ze de noodzaak niet weg om bepaalde dagelijkse gewoonten aan te nemen om blootstelling aan chemische residuen te beperken. Want door de behandelingen die op gewassen worden toegepast, het transport en de opslag, verzamelen groenten en fruit veel meer dan alleen een beetje aarde.

De eerste stap is om je voedingspatroon te variëren. Door steeds dezelfde groenten en fruit te eten, stel je jezelf steeds opnieuw bloot aan dezelfde stoffen. Door producten, herkomst en seizoenen af te wisselen, creëer je variatie in je maaltijden en verminder je het risico op onzichtbare ophoping van schadelijke stoffen.

Het prioriteren van seizoensproducten en lokale inkoop kan ook een verschil maken. Fruit dat dichter bij huis wordt geplukt, heeft vaak minder bewerking nodig om het te bewaren tijdens lange reizen of wekenlange opslag. Zonder geobsedeerd te raken door "perfect eten", blijft het kiezen voor lokale producten waar mogelijk een waardevolle aanpak.

Biologische producten, die vaak bekritiseerd worden vanwege hun hogere prijs, kunnen ook gereserveerd worden voor de meest aan pesticiden blootgestelde voedingsmiddelen. Niet alle groenten en fruit bevatten dezelfde hoeveelheden pesticiden. Kiezen voor biologische varianten van aardbeien, appels, druiven of spinazie kan een realistischer compromis zijn dan een mandje met 100% biologische producten.

Het eten van groenten en fruit is een gezonde gewoonte, mits ze niet besmet zijn met pesticiden. Het gaat er niet om overdreven alert te worden op wat we eten, maar simpelweg om de risico's te beperken zonder dat luiheid de overhand krijgt.